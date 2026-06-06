sábado 6  de  junio 2026
CUBA

El dictador Raúl Castro reaparece en público por su cumpleaños tras la imputación de EEUU

La aparición del exgobernante cubano coincide con nuevas medidas impulsadas por la administración de Donald Trump contra la estructura de poder castrista

Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel.&nbsp;

Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel. 

Con información de Europa Press
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LA HABANA.- Raúl Castro reapareció este sábado en un acto organizado por el régimen para celebrar su cumpleaños número 95, en su primera aparición pública desde que la justicia de Estados Unidos anunciara en mayo una acusación en su contra por el derribo de dos avionetas civiles de la organización Hermanos al Rescate en 1996.

La ceremonia tuvo lugar en el Teatro Karl Marx de La Habana y contó con la presencia del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, quien aprovechó el evento para exaltar la figura del exgobernante y cerrar filas en torno a uno de los principales responsables del sistema político cubano instaurado tras la revolución de 1959.

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La reaparición de Castro ocurre en medio de una creciente presión de Washington contra la cúpula del régimen cubano. El pasado 20 de mayo, autoridades estadounidenses informaron sobre acciones judiciales relacionadas con el derribo de las aeronaves de Hermanos al Rescate, una organización integrada por exiliados cubanos que realizaba misiones humanitarias en el estrecho de Florida.

Crisis

Durante su intervención, Díaz-Canel afirmó que Cuba enfrenta una situación crítica debido a las restricciones económicas y aseguró que las nuevas sanciones afectan las operaciones comerciales y financieras del país.

Sin embargo, analistas y organizaciones opositoras sostienen que el deterioro económico de la isla responde principalmente a décadas de control estatal, falta de libertades económicas, corrupción y la incapacidad del modelo comunista para generar crecimiento y bienestar.

En los últimos meses, la administración Trump reforzó las medidas contra entidades vinculadas al aparato militar cubano, especialmente contra el conglomerado GAESA, considerado por Washington como el principal instrumento económico de las Fuerzas Armadas y una fuente de financiamiento para la estructura represiva del régimen.

Exaltación de la figura de Castro

En el acto oficial, Díaz-Canel describió a Raúl Castro como un referente político para el país y reiteró el discurso habitual del régimen sobre una supuesta agresión externa contra Cuba.

La actividad también sirvió para conmemorar el aniversario del Ministerio del Interior, uno de los principales organismos encargados de la seguridad y el control político dentro de la isla.

Pese a los llamados del régimen al diálogo con Estados Unidos, las relaciones bilaterales atraviesan uno de sus momentos más tensos debido al incremento de las sanciones, las denuncias sobre violaciones de derechos humanos y las acciones judiciales impulsadas contra altos dirigentes cubanos.

La aparición pública de Raúl Castro se produce en un contexto de creciente aislamiento internacional del régimen y mientras continúan las denuncias de organizaciones defensoras de derechos humanos sobre la represión contra opositores, periodistas independientes y activistas dentro de la isla.

FUENTE: Con información de Europa Press

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