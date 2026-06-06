Michael Olise, el galáctico de 150 millones que Florentino Pérez quiere llevar al Real Madrid

El delantero francés Kylian Mbappé (número 10) y el delantero francés Michael Olise (número 17) calientan antes del partido amistoso internacional entre Francia y Costa de Marfil, previo al Mundial de Fútbol de 2026, en el Estadio de la Beaujoire en Nantes, al oeste de Francia, el 4 de junio de 2026

El nombre de Michael Olise se ha convertido en el gran objetivo de Florentino Pérez de cara al próximo mercado de fichajes. Según diversas informaciones procedentes de Inglaterra y España, el presidente del Real Madrid estaría dispuesto a presentar una oferta histórica de 150 millones de euros por el extremo francés del Bayern Múnich si resulta reelegido en las elecciones presidenciales del club.

La posible operación convertiría a Olise en el fichaje más caro de la historia del conjunto blanco, superando cualquier desembolso realizado anteriormente por la entidad madridista.

¿Quién es Michael Olise, el jugador que enamora al Real Madrid?

Michael Olise ha experimentado una meteórica evolución desde su llegada al Bayern en 2024 procedente del Crystal Palace por 50 millones de euros. En apenas dos temporadas se ha consolidado como uno de los extremos más determinantes del fútbol europeo.

El internacional francés ha sido una pieza clave en los éxitos recientes del Bayern, conquistando dos títulos de Bundesliga y afianzándose como titular en la selección francesa junto a figuras como Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé.

Su exhibición ante el Real Madrid en los cuartos de final de la Champions League terminó de convencer a la cúpula madridista. En la eliminatoria dejó una asistencia en el Santiago Bernabéu y marcó un gol decisivo en el Allianz Arena que acabó sellando la clasificación bávara.

Florentino busca reforzar el costado derecho del ataque

La directiva madridista considera que el extremo derecho es una de las posiciones que necesita mayor refuerzo. Las lesiones sufridas por Rodrygo y la irregularidad mostrada por Franco Mastantuono en su primera temporada en Europa han llevado al club a buscar una solución de máximo nivel.

En ese contexto, Olise encaja perfectamente en el perfil deseado por el Real Madrid: velocidad, desborde, capacidad goleadora y margen de crecimiento.

Un fichaje muy complicado para el Real Madrid

A pesar del interés madridista, la operación no será sencilla. El Bayern Múnich considera a Olise una pieza fundamental de su proyecto deportivo y no tiene intención de negociar su salida.

Además, el jugador mantiene contrato hasta 2029, lo que fortalece la posición del club alemán en cualquier negociación. El Bayern ha construido alrededor de Olise una plantilla destinada a volver a conquistar Europa, junto a futbolistas como Harry Kane y Luis Díaz.

Un verano de galácticos en el Real Madrid

La posible llegada de Olise confirma que el Real Madrid prepara un nuevo golpe de mercado. Mientras Florentino Pérez sueña con el extremo francés, su rival electoral, Enrique Riquelme, ha prometido fichajes de enorme impacto como Erling Haaland.

Sea finalmente Olise o cualquier otra estrella mundial, todo apunta a que el próximo verano podría marcar el inicio de una nueva era galáctica en el Santiago Bernabéu.