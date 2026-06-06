Israel acusa a Pedro Sánchez de financiar dos de cuatro ONG que canalizan fondos para el terrorismo

TEL AVIV. - El gobierno de Israel denunció que cuatro ONG de España canalizan fondos directa o indirectamente a Hamás y el Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), consideradas organizaciones de terrorismo por la Unión Europea (UE), y acusó al presidente de gobierno Pedro Sánchez de subvencionar dos de ellas.

Los fondos se despacharían a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID, según sus siglas) para las ONG relacionadas con ambas organizaciones terroristas, indicó el Ministerio de Israel de Asuntos de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo en un informe citado por medios españoles.

Corrupción Pedro Sánchez niega vínculos con la trama que buscó interferir en investigaciones contra su entorno

OFENSIVA Israel toma el histórico castillo cruzado de Beaufort en el sur del Líbano

Según el reporte oficial israelí, las entidades son son Paz con Dignidad; Rumbo a Gaza —iniciativa parte de la Flotilla Global Sumud—; la asociación malagueña Al Quds de Solidaridad con los Pueblos del Mundo Árabe y la sede española de la ONG islámica británica Human Appeal.

La denuncia israelí contra el gobierno de Sánchez se conoció este viernes en vísperas de la llegada del Papa León XIV a la península Ibérica, en medio de los escándalos judiciales sobre el PSOE, conocido como el caso Leire, y el expresidente español socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

“El dinero de los españoles financiando el terrorismo mientras el presidente se fotografía con el Papa en el Vaticano”, dijo un medio español este sábado cuando el pontífice ha sido recibido con honores por los Reyes de España y el jefe de gobierno, entre otras personalidades.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de EDATV (@edatvnews)

Israel acusa a Sánchez

Según las informaciones, la madrileña Paz con Dignidad y la asociación malagueña Al Quds de Solidaridad con los Pueblos del Mundo Árabe habrían recibido “importantes subvenciones públicas” del gobierno de Sánchez a través de AECID “y otras vías de financiación estatal o autonómica”, en los últimos años

Esto habría permitido la actividad de ambas ONG en proyectos relacionados con Palestina.

El documento israelí detalla conexiones de Paz con Dignidad con la entidad Al Auda, una asociación de salud de Gaza a la que califica como la “rama sanitaria” de Hamás y responsable de una amplia red de centros de sanitarios.

Esa ONG española habría transferido 759.510 euros a esa organización antes de agosto de 2025, según los datos reportados.

También señaló que la otra ONG tiene como destinatario de los fondos al Centro Palestino para los Derechos Humanos, cuyo director está condenado por un tribunal israelí por pertenecer a Hamás.

España, base propalestina

El informe israelí informó además que las organizaciones españolas manejan con frecuencia tarjetas de crédito, transferencias bancarias o plataformas conocidas para enviar el dinero a las organizaciones terroristas.

No obstante, apuntó que no hay evidencias concluyentes de que financien acciones armadas en Palestina, indican medios que reseñan el contenido.

El reporte afirmó que el gobierno de Sánchez, desde el ataque terrorista de Hamás a las comunidades israelíes el 7 de octubre de 2023, ha convertido a España en una “base conveniente” para actividades.

Hasta ahora, el gobierno español no ha respondido a las denuncias de Israel, mientras se reportó que la organización internacional Samidou realizó actividades con miembros de Hamás en la ciudad de Barcelona.

FUENTE: Con información de gaceta.es; edatv.news.; agencia AJN