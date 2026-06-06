sábado 6  de  junio 2026
VISITA OFICIAL

Papa León XIV en España destaca compromiso por el derecho internacional y la paz

El pontífice fue recibido por los reyes de España en su primera visita al país; instó al encuentro en un discurso y recorrió las calles de Madrid en papamóvil

Papa León XIV llegó a España este sábado 6 de junio y desbordó simpatía durante su recorrido por las calles de Madrid.&nbsp; &nbsp;

Papa León XIV llegó a España este sábado 6 de junio y desbordó simpatía durante su recorrido por las calles de Madrid.   

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MADRID.-El su primera visita a un país de la UE, el papa León XIV destacó en España "su fidelidad al derecho internacional y al multilateralismo" y a la vez su "compromiso activo con la paz", durante una ceremonia de bienvenida en el Palacio Real ofrecida por los reyes Felipe VI y Leticia al líder de la iglesia Católica.

"Expreso mi agradecimiento a vuestro país por su fidelidad al derecho internacional y al multilateralismo, que se traduce en un compromiso activo con la paz y la solidaridad entre los pueblos", dijo en su discurso con fuerte carga política y en el que abordó el plano nacional

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Instó a cesar las "narrativas divisivas y polarizantes" y las "simplificaciones estériles", en un contexto de escándalos de corrupción y duras críticas contra el gobierno socialista de Pedro Sánchez.

"Hoy, la tentación de ganar popularidad avivando el fuego de las polarizaciones parece crecer, en lugar de disminuir; la dignidad humana no deja de ser violada. Por eso necesitamos cultura, interioridad, una educación libre y de calidad, necesitamos trascendencia", afirmó León XIV, quien fue recibido con calidez para cumplir una visita de siete días.

Papa León XIV con los reyes de España en Madrid 6 de junio 2026 AFP

Abusos sexuales en la iglesia Católica

Antes, el rey Felipe VI saludó la "claridad y firmeza" del pontífice frente a los abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica, denunciadas en los últimos años y a los que el Papa calificó de “llaga todavía abierta” durante el vuelo.

"No puede haber mayor contraste con todo ello que el dolor causado por los casos de abuso, que ni son ni pueden ser representativos de la inmensa comunidad eclesial", aseguró Felipe VI en su primera referencia a las denuncias.

"Vuestra claridad y firmeza, que también quiero reconocer, son esenciales en el proceso sanador y de reparación del daño infligido" a las víctimas, añadió el jefe de Estado español en el Palacio Real en Madrid, donde los reyes recibieran al pontífice.

El tema tuvo especial relevancia luego que el Vaticano informó este viernes de que León XIV iba a recibir a víctimas de los abusos durante su visita, sin precisar ni el día ni los convocados, se informó.

Papa León XIV en calles de Madrid

Al culminar la ceremonia en el Palacio Real, León XIV inició su primer recorrido en el papamóvil por las calles de Madrid, rebosadas de fieles, mientras repicaban las campanas de la catedral de La Almuneda.

El recorrido en papamóvil, que realizó hasta la céntrica plaza de Colón para después continuar en un vehículo cerrado, fue arropado por más de 130.000 personas, según la Delegación del Gobierno.

Se informó que León XIV se mostró en todo momento afable y hablando con perfecto español, y continuará este sábado con los actos programados, entre ellos una multitudinaria vigilia con jóvenes. El lunes será recibido en el Congreso, según lo previsto.

FUENTE: Con información de EFE, AFP y Europa Press

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