Hombre señalado por homicidio-suicidio de Doral Isles habría amenazado a su expareja muchas veces

MIAMI. - Las autoridades de Miami-Dade investigan como un homicidio-suicidio la muerte de cuatro integrantes de una misma familia en el conjunto residencial Doral Isles, un caso sobre el que familiares y allegados han comenzado a aportar detalles acerca de la conflictiva relación que mantenían los dos adultos involucrados.

Según la versión preliminar del Buró de Homicidios de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDSO), Ryan Charles Whiten, de 42 años, mató a puñaladas a su expareja, Melanie Lauren Hyer, de 46, y a las dos hijas de ambos, Savannah, de 11 años, y Sienna, de 8, antes de quitarse la vida con la misma arma.

SUCESOS «No había ningún indicio»: la consternación de Doral ante la muerte de una familia muy conocida

Los cuatro cuerpos fueron descubiertos la noche del martes 2 de junio, cuando agentes de la Policía de Doral acudieron a la vivienda para realizar una verificación de bienestar. La diligencia fue solicitada por personas allegadas que llevaban varios días sin tener noticias de Hyer y no lograban comunicarse con ella. La MDSO mantiene abierta la investigación y aún no ha establecido el móvil del crimen.

Una relación descrita como conflictiva

De acuerdo con personas cercanas a la familia, el vínculo entre Whiten y Hyer estuvo marcado por desencuentros y tensiones recurrentes desde hacía tiempo.

Uno de los conocidos que pidió la verificación de bienestar, un compañero de trabajo de Hyer que no logró comunicarse con ella durante días, sostuvo que Whiten la había amenazado en 44 ocasiones y enfrentaba una condición de salud mental, según información difundida por la cadena Univision.

Las autoridades no han confirmado de manera oficial ese señalamiento ni han precisado si existían antecedentes de violencia doméstica, órdenes de protección o intervenciones policiales previas relacionadas con la pareja.

«Le parece a uno que es mentira, que no es realidad, pero pasa», comentó Mirtha, una vecina del sector.

Versiones encontradas en redes sociales

La tragedia derivó en relatos contrapuestos difundidos por el entorno de ambos. La pareja sentimental más reciente de Hyer publicó una despedida en la que recordó a la mujer y a sus hijas como ángeles.

En contraste, Hilda Zerpa, exesposa de Whiten que ofreció declaraciones desde Venezuela a Telemundo 51, describió como tormentosa la relación entre él y Hyer, y atribuyó las tensiones a desacuerdos prolongados por la custodia de las menores.

Ninguna de esas afirmaciones, ventiladas por allegados de uno y otro lado, ha sido corroborada por los investigadores, que aguardan los resultados de las autopsias y los análisis forenses antes de reconstruir lo ocurrido.

Hallazgo durante una verificación de bienestar

Agentes de la Policía de Doral acudieron alrededor de las 7:32 de la noche del martes a la vivienda, ubicada en el sector de las calles NW 111 Court y NW 72 Terrace, dentro de la sección Catalina del complejo Doral Isles, tras una llamada para verificar el estado de los ocupantes.

Al ingresar, hallaron sin vida a los cuatro integrantes de la familia, todos con heridas de arma blanca. El Buró de Homicidios de la MDSO asumió la pesquisa y determinó de forma preliminar que Whiten, padre biológico de las niñas, causó las tres muertes antes de quitarse la vida con el mismo instrumento.

Registros judiciales indican que Whiten y Hyer se habían divorciado años atrás y compartían la crianza de sus hijas, y que ambos se casaron y separaron después de terceras personas.

Conmoción en una comunidad tranquila

El caso estremeció a Doral Isles, una comunidad cerrada de acceso controlado y baja incidencia delictiva. Savannah y Sienna cursaban estudios en la escuela chárter Downtown Doral, que dispuso consejería de duelo y acompañamiento emocional para los estudiantes ante la pérdida de las dos hermanas.

La alcaldesa de Doral, Christi Fraga, cuyos hijos asisten al mismo plantel y que mantenía amistad con Hyer, calificó lo sucedido como una tragedia inimaginable y admitió que la pérdida la golpeó de cerca.

«No había ningún indicio de que algo así fuera posible», expresó Willard, un conocido de la familia que recordó a Hyer como una persona extrovertida y meticulosa en su trabajo.

Llamado a la atención sobre la salud mental

Más allá de la conmoción, el suceso motivó un llamado de las autoridades locales a prestar atención a la salud mental y a no dejar solas a las personas en dificultad.

El concejal de Doral Rafael Pineyro pidió a la comunidad acercarse a quienes atraviesan momentos difíciles y acudir a tiempo a la ayuda profesional.

La alcaldía difundió líneas de apoyo para situaciones de violencia doméstica y crisis emocionales, entre ellas la Línea de Violencia Doméstica de Miami-Dade (305-285-5900), la Línea Nacional de Violencia Doméstica (800-799-7233) y la Línea 988 de Prevención del Suicidio y Crisis, disponible por llamada o mensaje de texto.

La MDSO precisó que las conclusiones definitivas dependerán de los informes forenses y de las entrevistas con familiares y allegados.