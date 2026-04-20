lunes 20  de  abril 2026
POLÍTICA

Cuba confirma conversaciones con EEUU en La Habana "recientemente"

El régimen intenta abrir canales con EEUU en un escenario marcado por cortes eléctricos constantes, falta de gasolina y creciente precariedad social

Embajada de EEUU en La Habana, Cuba.

Embajada de EEUU en La Habana, Cuba.

AFP
Embajada de EEUU en La Habana.&nbsp;

Embajada de EEUU en La Habana. 

DIARIO DE CUBA
Embajada de EEUU en Cuba.&nbsp;

Embajada de EEUU en Cuba. 

AFP/ ARCHIVO
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LA HABANA.- Cuba confirmó este lunes que "recientemente" mantuvo conversaciones en La Habana con funcionarios de Estados Unidos, según declaró un alto diplomático de la cancillería cubana a un medio oficial de la isla.

"Puedo confirmar que recientemente se celebró aquí en Cuba un encuentro entre delegaciones de Cuba y Estados Unidos", aseguró Alejandro García, director de asuntos bilaterales Cuba-Estados Unidos de la cancillería, al periódico comunista Granma.

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El reconocimiento del diálogo ocurre en un contexto marcado por presiones internacionales sobre La Habana, incluyendo exigencias de reformas políticas y liberación de presos políticos, según reportes recientes.

Crisis estructural

En paralelo, la isla atraviesa una crisis estructural que se agravó en los últimos meses tras la caída del apoyo energético externo. La captura del dictador venezolano Nicolás Maduro a inicios de 2026 impactó directamente el suministro de petróleo hacia Cuba, profundizando la escasez de combustible y debilitando aún más su ya frágil sistema energético.

El país enfrenta apagones masivos que han dejado a millones de personas sin electricidad durante horas o incluso días, afectando servicios básicos como telecomunicaciones, transporte y acceso a alimentos. A esto se suma una escasez crítica de gasolina y diésel, con largas filas en estaciones de servicio y racionamiento severo del combustible.

Frágil economía

La crisis energética también impactó la economía en su conjunto, con caída del turismo, suspensión de vuelos internacionales y una depreciación acelerada de la moneda, lo que incrementó la pobreza y el descontento social en la isla.

En este escenario, el régimen cubano intenta mantener abiertos canales diplomáticos que le permitan aliviar presiones externas, especialmente en materia energética, mientras enfrenta limitaciones estructurales derivadas de décadas de control estatal y dependencia de aliados internacionales.

Aún no se han revelado detalles concretos sobre la agenda del encuentro con Estados Unidos.

FUENTE: Con información de AFP

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