Cuba consigue pagar petróleo y reactiva vuelos suspendidos

LA HABANA. - Tras conseguir pagar una deuda por petróleo , Cuba reactivó este lunes los vuelos de los aeropuertos de la isla, que habían sido suspendidos por la empresa Cubana de Aviación al no disponer de combustible Jet A-1 lo que obligó a un alerta emitida ayer por una semana, según se informó.

“El problema fue el de siempre, el barco estaba aquí y hasta que no pagaron no hubo combustible”, dijo una fuente en el aeropuerto internacional José Martí, de La Habana, a un medio internacional. “Tuvieron que pagar o había que detener las operaciones. Ya habían avisado a todos los países de que no había combustible hasta el día 8”, explicó.