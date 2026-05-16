El régimen pide a los cubanos estudiar una 'guía familiar' para protegerse de una "agresión militar"

Luego de rumores y de que algunos funcionarios del régimen la publicaron y la borraron después , la Defensa Civil de Cuba difundió de manera oficial una "Guía familiar para la protección ante una agresión militar", y pidió a los cubanos que la estudien "por si es necesario emplearla".

El organismo reconoció que " un amplio sector " de la población "no ha de participar en la acción combativa debido a su corta edad, su condición física o mental o su avanzada edad"; no obstante, dijo, "este sector de la población deberá ser protegido, por lo que se hace necesario conocer medidas elementales que contribuyan con nuestra seguridad ". reseña el portal web Diario de Cuba

La guía recomienda a los cubanos tener listo un bolso con "medios y recursos disponibles que se consideren indispensables", así como "conocer el lugar de protección que le corresponde ante los golpes aéreos del enemigo, así como los plazos para su ocupación".

En cuanto al contenido del bolso, la Defensa Civil recomendó que, "según la disponibilidad de la familia", este contenga "un radio con energía alternativa", así como "alimentos que no necesiten cocción (latas, galletas, frutas, pan, cereales, caramelos) y de preferencia que estén listos para su consumo inmediato (tres días)". Esto ocurre en medio de la crisis generalizada en el país, donde obtener alimentos es uno de los principales problemas para los cubanos.

El bolso también debe contener "velas, fósforos, fosforera, linterna y otros medios de iluminación con energía solar", así como "medicamentos disponibles en la vivienda que se empleen en el tratamiento de enfermedades crónicas". Esto, en medio del desabastecimiento de medicinas en farmacias y hospitales.

Además del bolso, la Defensa Civil pidió a los cubanos tener listo un botiquín de primeros auxilios que, "según la disponibilidad de la familia", incluya "medicamentos básicos como analgésicos (dipirona, paracetamol, aspirina) antihistamínicos (loratadina, benadrilina, meclizina)", también escasos.

Asimismo, la Defensa Civil recomendó incorporar al botiquín "guantes desechables, antisépticos, gasas, apósitos y vendas, esparadrapo, tijeras y pinzas, termómetro, pomadas para quemaduras o picaduras, mascarillas y pañuelo o tela cuadrada de aproximadamente un metro que se pueda cortar en dos triángulos para realizar vendajes", algo imposible para la mayor parte de la población e incluso para los hospitales. La guía también incluye recomendaciones para tratar fracturas y hemorragias.

En un contexto de creciente tensión y retórica bélica desde La Habana, la Defensa Civil dijo: "Si el enemigo ataca, nuestra Revolución se defenderá hasta alcanzar la victoria y expulsarlo del suelo de la patria".

La publicación de esta "Guía familiar para la protección ante una agresión militar" sucede luego de que el director de la CIA, John Ratcliffe, sostuviera este jueves en La Habana reuniones de alto nivel con figuras clave del régimen cubano, entre ellas el nieto de Raúl Castro, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, en otra evidencia del peso político de la familia gobernante dentro de las negociaciones con Washington.

De acuerdo con Fox News, Ratcliffe transmitió personalmente un mensaje de Trump: EEUU está dispuesto a avanzar en conversaciones económicas y de seguridad "solo si Cuba realiza cambios fundamentales". Fuentes citadas por la cadena señalaron que Washington insistió en que la Isla no puede seguir siendo "un refugio seguro para adversarios en el hemisferio occidental".

En este contexto, Trump convocó a sus asesores a que expliquen por qué los esfuerzos de su Administración por forzar el colapso del régimen de Cuba aún no han funcionado, a pesar de meses de presión económica sostenida, además de las sanciones redobladas y las amenazas recurrentes en las que el mandatario afirma que "Cuba es la siguiente" y que tomará la Isla "casi inmediatamente".

"Funcionarios de la Casa Blanca creen que el régimen cubano aún podría caer antes de que acabe este año sin intervención militar, pero Trump ha considerado que ese calendario es insuficiente", indicó NBC, que citó tres fuentes no identificadas al tanto de las gestiones.

"En respuesta a la frustración del presidente, el Departamento de Defensa comenzó a actualizar planes para posibles acciones", añadió.

El régimen cubano no ha dado indicios de estar dispuesto a ceder el poder ni a ofrecer concesiones, a pesar de las sanciones estadounidenses y la acción militar contra Venezuela a principios de este año. Por el contrario, Miguel Díaz-Canel se ha mostrado desafiante y afirma que se prepara para la guerra.

FUENTE: Diario de Cuba