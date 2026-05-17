Reportan que Cuba cuenta con 300 drones de combate proporcionados por Rusia e Irán

El dictador de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ondea una bandera nacional durante las celebraciones que conmemoran la victoria en el 65 aniversario de la invasión de Bahía de Cochinos y la declaración del carácter socialista de la Revolución Cubana en La Habana, el 16 de abril de 2026.

El régimen cubano habría adquirido más de 300 drones de combate de "varias capacidades" desde 2023 hasta la fecha.Los equipos, proporcionados por Rusia e Irán, habrían sido escondidos en ubicaciones estratégicas a lo largo de la Isla.

La información fue reseñada por Axios tras obtener información clasificada de inteligencia. Un funcionario estadounidense dijo al citado medio que las autoridades cubanas comenzaron recientemente a discutir planes para utilizarlos, al tiempo que advirtió sobre la "presencia de asesores militares iraníes en La Habana", revela el portal web Diario de Cuba.

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En el último mes, mientras aumentan las tensiones entre Washington y La Habana, "funcionarios cubanos han buscado más drones y equipo militar de Rusia", dijo un alto cargo de EEUU consultado por Axios, al tiempo que destacó que los agentes cubanos de inteligencia "están intentando aprender cómo Irán nos ha resistido".

El funcionario precisó que los planes de las autoridades castristas implicarían golpear objetivos en la base naval de EEUU en Guantánamo, así como "buques militares de EEUU y posiblemente Cayo Hueso".

No obstante, Axios destacó que "los funcionarios de EEUU no creen que Cuba sea una amenaza inminente o que esté planeando activamente atacar los intereses estadounidenses". "Cuba no tiene la capacidad de cerrar el Estrecho de Florida de la misma manera que Irán ha llevado el transporte marítimo a un punto muerto en el Estrecho de Ormuz", agregó.

Al propio tiempo, citó a funcionarios estadounidenses cuando afirmaron que "no creen que Cuba sea una amenaza militar tan grande como lo fue durante la Crisis de los Misiles", en 1962.

"Nadie está preocupado por los aviones de combate de Cuba. Ni siquiera está claro que tengan uno que pueda volar", dijo uno de dichos funcionarios, quien reconoció que EEUU no se siente cómodo con tener este escenario a 90 millas.

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"Cuando pensamos en ese tipo de tecnologías estando tan cerca, y en una variedad de malos actores, desde grupos terroristas hasta carteles de la droga, iraníes y rusos, es preocupante", sostuvo, al tiempo que calificó la presencia de drones en la Isla como "una amenaza creciente".

El funcionario estadounidense, además, dijo que algunos de los soldados cubanos que luchan en el ejército ruso como parte de la guerra de Putin contra Ucrania "informaron a los líderes militares de la Isla sobre la efectividad de la guerra de drones", y estos han empezado a implementarla.

Asimismo, indicó que "Rusia y China tienen instalaciones de espionaje de alta tecnología para recolectar inteligencia de señales (llamada SIGINT) en Cuba".

En tal sentido, el secretario de Guerra de EEUU, Pete Hegseth, dijo la semana pasada durante una audiencia en el Congreso que "durante mucho tiempo nos ha preocupado que un adversario extranjero utilice ese tipo de ubicación tan cerca de nuestras costas, lo cual es altamente problemático".

Por su parte, el director de la CIA, John Ratcliffe, viajó a La Habana y se reunió con altas autoridades del régimen y, según un funcionario consultado por Axios, "dejó en claro que Cuba ya no puede servir como una plataforma para que los adversarios avancen agendas hostiles en nuestro hemisferio". "También les instó a desmantelar su Gobierno totalitario para poner fin a las paralizantes sanciones de EEUU", agregó.

De acuerdo con Fox News, Ratcliffe transmitió personalmente un mensaje de Trump: EEUU está dispuesto a avanzar en conversaciones económicas y de seguridad "solo si Cuba realiza cambios fundamentales".

En este contexto, el régimen de La Habana insiste en su retórica bélica y el gobernante Miguel Díaz-Canel se ha mostrado desafiante frente a la afirmación de Trump de que "Cuba es la siguiente", y ha llegado a afirmar que su régimen se prepara no solo para entrar en una guerra contra EEUU, sino también para ganarla.

La información revelada por Axios en torno a la presencia de drones en Cuba podría explicar qué fue lo que llegó en febrero a la Isla en un avión ruso Ilyushin Il-76, que normalmente se utiliza para transferir equipo militar. Según Fox News, la aeronave aterrizó en el aeródromo militar de San Antonio de los Baños durante la noche, en medio de un clima de opacidad.

El avión, con capacidad para 50 toneladas, hizo vuelos secretos a Venezuela, pasando por Nicaragua y Cuba, a finales de octubre de 2025. En cada uno de los viajes, la carga nunca fue declarada.

FUENTE: Diario de Cuba