"Cuba es la siguiente", afirma Trump

Una imagen muestra un semáforo que está fuera de servicio debido a un corte de energía en La Habana el 4 de marzo de 2026.

Un hotel está iluminado mientras el resto de edificios están a oscuras durante un corte de electricidad en La Habana el 4 de marzo de 2026.

La Habana, Cuba, a oscuras por los apagones prolongados.

MIAMI — " Cuba es la siguiente", afirmó el presidente estadounidense, Donald Trump , en una nueva amenaza al régimen comunista de La Habana que lleva casi 70 años en el poder y en medio de una crisis afecta a la isla agudizada por el bloqueo de crudo.

El dirigente republicano también desestimó que las recientes acciones militares estadounidenses en Venezuela o Irán le resten apoyo dentro de su movimiento MAGA ("Make America Great Again"), un sector del cual se opone a las guerras y con enfoque de primero Estados Unidos.

En un discurso en un foro de inversión FII Priority, respaldado por Arabia Saudita, Trump dijo que su movimiento MAGA quería "fuerza" y "victoria" y puso como ejemplo la captura en enero del entonces gobernante venezolano Nicolás Maduro.

"Yo construí este gran ejército. Dije: 'Nunca tendrán que usarlo', pero a veces hay que usarlo", dijo Trump.

"Y Cuba es la siguiente, por cierto. Pero hagan ver que no dije eso", agregó.

Luego insistió a los medios que ignoren esa declaración, pero rápidamente repitió "Cuba es la siguiente" entre risas del público de este foro organizado en Miami.

¿Qué planea?

El presidente estadounidense, que ha especulado en ocasiones anteriores con "tomar" la isla, no especificó qué planea hacer con Cuba.

El designado gobernante del castrismo, Miguel Díaz-Canel, dijo la semana pasada que cualquier agresor externo se enfrentaría a una "resistencia inexpugnable".

Sin embargo, el bloqueo de petróleo implementado por Estados Unidos pone a las autoridades comunistas bajo presión.

Los apagones y la escasez habitual de alimentos, medicinas y otros productos básicos han generado protestas con cacerolas por la noche.

Las averías se han intensificado desde que el principal aliado regional y proveedor de petróleo de Cuba, el venezolano Nicolás Maduro, fue capturado el 3 de enero.

Cuba está sometida a un embargo comercial estadounidense desde poco después de la revolución de Fidel Castro en 1959.

Las relaciones se deshielaron en los últimos años durante las administraciones de los demócratas prorégimen comunista, Barack Obama y Joe Biden, pero se deterioraron rápidamente con el regreso de Trump.

Un alto diplomático cubano dijo anteriormente que La Habana estaba dispuesta a seguir dialogando con Washington, pero descartó negociar cambios en su sistema político.

Cambio político en la isla

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo el viernes que "quizá ahora pueda ser el momento" para un cambio político en Cuba e insistió en que su actual sistema de gobierno impide el desarrollo económico del país.

"Necesitamos cambiar el sistema que dirige el país, y es necesario cambiar el modelo económico que tiene. Es el único camino a seguir si la gente quiere un futuro mejor. Lo hemos expresado de forma clara y reiterada durante muchos años, y quizás ahora exista una oportunidad para hacerlo", dijo Rubio, antes de embarcar en su avión desde las afueras de París tras haber participado en una reunión del G7.

El jefe de la diplomacia estadounidense, que es de padres cubanos emigrados a Estados Unidos, atribuyó el desabastecimiento y los apagones de Cuba "a las infraestructuras de los años 50 y 60 que no han tenido ningún trabajo de mantenimiento".

"Tenemos objetivos, estamos muy contentos de estar cerca de conseguirlos y muy ponto", recalcó, sin dar detalles porque, según dijo, corresponde al Departamento de Guerra de Estados Unidos.

FUENTE: Con información de AFP y EFE