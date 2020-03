Cuba: Médicos piden cerrar fronteras por el coronavirus

"¿Dónde está Miguel Díaz-Canel que no ha dado una conferencia de prensa? ¿Dónde está el ministro de Salud Pública que no he visto que haya dado una conferencia de prensa?", reclama. "Es hora de unirnos, por nuestras familias. Cuba no es inmortal. El virus ataca a todos por igual", en referencia a la pandemia del coronavirus.

"Si el Primer Mundo no ha podido con el coronavirus, ¿Cuba va a poder con él? ¿Ahora qué somos, los inmortales?", dice el galeno cubano y pide "sensatez".

Desde Colombia el doctor cubano Alejandro Rodríguez reclama el cierre de fronteras en la Isla. "Todos los cubanos que nos encontramos fuera de Cuba estamos muy preocupados por la salud de nuestros familiares, sobre todo de nuestros abuelos, porque es conocido que el coronavirus afecta sobre todo a los adultos mayores. ¿Qué está esperando Díaz-Canel, que haya muertos?", se pregunta.

"Queremos un cierre de fronteras ya", exige en nombre de los especialistas cubanos, "queremos que se hable de aislamiento social, queremos que se informe al pueblo cubano de la realidad y que se tomen medidas certeras".

"Lo que está pasando es casi que un crimen colectivo", dice una bióloga cubana desde la Isla.

"Estamos jugando a la politiquería de expresar públicamente 'el robusto sistema de sanidad cubano', Cuba no cierra las puertas al turismo…", lamenta y opina que se está "jugando a la ruleta rusa".

"Tenemos que aislarnos todos y reenviar la información. El aislamiento social es la única solución para esto, además de las medidas sanitarias, y las palabras aislamiento social, el régimen cubano no la ha esgrimido", enfatiza y pone de ejemplo diversos países donde hay cuarentenas más severas como España o Italia o el caso de Venezuela donde se han mandado a cerrar restaurantes y evitar las aglomeraciones.

"Aquí continuamos con los bares y restaurantes abiertos, esto es un crimen colectivo", dice.

Cuba coronavirus Captura de video de AP, de unos viajeros en Cuba que se tapan la boca y la nariz ante la amenaza del coronavirus. AP/CAPTURA DE PANTALLA

Sin embargo, en Facebook el botánico Alejandro Palmarola no cree "que se este haciendo mal, por el contrario, veo una prudencia sólida que me confirma que detrás de la toma de decisiones hay cerebros que le están poniendo ciencia de altos quilates a la situación".

"Respeto a mis colegas cubanos inmunológos y virólogos; confío en que tantos años de quemarse las pestañas y de desarrollar carreras científicas sólidas les han dado las herramientas necesarias para, en caso de que fuera necesario, tomar medidas más extremas de aislamiento. El intrusismo profesional hace mucho daño", señala.

"Con mis modestos conocimientos de biología emito mi criterio sobre la situación actual del COVID-19 en Cuba con el ánimo de ayudar a calmar la situación. No creo que existan a nivel local evidencias científicas que hablen de propagación del virus en el territorio nacional y por lo tanto, si no hay casos de contagio in situ, no hay elementos para una paralización del país y un estado de alarma. Declarar eso en este momento crearía una situación de estrés generalizado prolongado que sería muy dañino para la estabilidad inmunológica que necesita tener nuestra población para enfrentar una situación si la hubiera", opina en relación a los demás especialistas cubanos.

El economista Pedro Monreal cree que crisis como esta del coronavirus "pueden ser oportunidades para que los ciudadanos tengan una participación inteligente en decisiones que deben ser informadas por la ciencia. Confundir eso con intrusismo profesional es problemático".

Monreal opina en un hilo de Twitter que "es legítimo que los ciudadanos cubanos se resistan a ser reducidos a 'beneficiarios' y que reclamen una participación crítica y activa" en esta crisis sanitaria.

En tanto, muchos ciudadanos cubanos siguen reclamando el cierre de las fronteras y de las escuelas, entre otras medidas que permitan prevenir una propagación del contagio en la Isla.

En las últimas horas se han registrado tres nuevos casos, dos cubanos que retornaron a la Isla tras viajes a España y EEUU, y un estadounidense de 77. También se ha registrado la primera muerte por cuenta del virus en el país, un italiano de 61 años de edad.