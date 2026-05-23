sábado 23  de  mayo 2026
CELEBRACIÓN

Herencia Cultural Cubana celebra 30 años dedicada a preservar la identidad nacional

La entidad conmemoró en Miami tres décadas de trabajo en favor de la historia y la cultura de Cuba con una velada que reunió a líderes comunitarios, empresarios y funcionarios electos. Durante el encuentro, sus directivos defendieron la importancia de transmitir los valores republicanos a las nuevas generaciones y homenajearon al empresario Armando Codina por su trayectoria y contribución al sur de Florida

Los participantes disfrutaron una noche llena de cubanía.

Los participantes disfrutaron una noche llena de cubanía.

CORTESÍA HERENCIA CULTURAL CUBANA
Herencia Cultural Cubana considerara &nbsp;que para ellos una responsabilidad esencial para mantener vivas las tradiciones dentro y fuera de la Isla.

Herencia Cultural Cubana considerara  que para ellos una responsabilidad esencial para mantener vivas las tradiciones dentro y fuera de la Isla.

CORTESÍA HERENCIA CULTURAL CUBANA
La organización fue creada con el propósito de educar, difundir y promover los valores históricos y culturales de Cuba.&nbsp;

La organización fue creada con el propósito de educar, difundir y promover los valores históricos y culturales de Cuba. 

CORTESÍA HERENCIA CULTURAL CUBANA
Christi Fraga, alcaldesa de Doral y Josephine Novo, tesorera y secretaria de Herencia Cultural Cubana.

Christi Fraga, alcaldesa de Doral y Josephine Novo, tesorera y secretaria de Herencia Cultural Cubana.

CORTESÍA HERENCIA CULTURAL CUBANA
Uno de los momentos más significativos de la noche fue el reconocimiento al empresario cubanoamericano Armando Codina.

Uno de los momentos más significativos de la noche fue el reconocimiento al empresario cubanoamericano Armando Codina.

CORTESÍA HERENCIA CULTURAL CUBANA
Jueces, concejales, representantes estatales y delegados de diferentes oficinas públicas y grupos comunitarios del sur de Florida entre las figuras invitadas.

Jueces, concejales, representantes estatales y delegados de diferentes oficinas públicas y grupos comunitarios del sur de Florida entre las figuras invitadas.

CORTESÍA HERENCIA CULTURAL CUBANA
Periodistas y figuras del ambito político local se hicieron presentes entre ellas Ninoska Perez-Castellanos.

Periodistas y figuras del ambito político local se hicieron presentes entre ellas Ninoska Perez-Castellanos.

CORTESÍA HERENCIA CULTURAL CUBANA
Torcido de tabacos, degustaciones, exhibiciones patrimoniales llegaron a la velada.

Torcido de tabacos, degustaciones, exhibiciones patrimoniales llegaron a la velada.

CORTESÍA HERENCIA CULTURAL CUBANA
La gastronomía tradicional se hizo presente en el festejo.

La gastronomía tradicional se hizo presente en el festejo.

CORTESÍA HERENCIA CULTURAL CUBANA
La actividad contó además con tragos tradicionales.

La actividad contó además con tragos tradicionales.

CORTESÍA HERENCIA CULTURAL CUBANA
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI. – Herencia Cultural Cubana celebró en Miami tres décadas de labor dedicadas a resguardar la historia, las tradiciones y las expresiones culturales de la nación cubana, durante una velada que reunió a líderes comunitarios, empresarios, funcionarios electos y miembros de la comunidad cubanoamericana en torno a la defensa de la herencia republicana.

Fundada en 1995, la institución aprovechó la ocasión para reflexionar sobre su contribución a la difusión del patrimonio nacional y a la transmisión de conocimientos históricos entre generaciones nacidas o criadas fuera de la Isla.

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Durante la apertura del acto celebrado en el Doral Cultural Arts Center, la tesorera y secretaria de Herencia Cultural Cubana, Josephine Novo, destacó que la misión de la agrupación trasciende la realización de actividades culturales y constituye un esfuerzo permanente por mantener viva una parte esencial de la historia del país.

“El 20 de Mayo representa para nosotros el verdadero Día de la Independencia de Cuba”, afirmó. “Mientras en Cuba esta fecha ha sido relegada durante décadas, nosotros mantenemos vivo su significado como parte fundamental de nuestra memoria nacional”.

HERENCIA CULTURAL CUBANA
Christi Fraga, alcaldesa de Doral y Josephine Novo, tesorera y secretaria de Herencia Cultural Cubana.

Christi Fraga, alcaldesa de Doral y Josephine Novo, tesorera y secretaria de Herencia Cultural Cubana.

Novo subrayó además la importancia de acercar a los jóvenes al conocimiento de las figuras y acontecimientos que contribuyeron a la construcción de la República y defendió el papel de las iniciativas culturales en la conservación de esa herencia.

“No somos simplemente un club social o un grupo de contactos profesionales; somos una institución dedicada a la protección del patrimonio histórico y cultural cubano”, expresó.

La joven también agradeció el respaldo de patrocinadores, medios de comunicación, líderes comunitarios y representantes de distintas entidades públicas que han acompañado a la asociación a lo largo de su trayectoria. Entre los asistentes figuraron la alcaldesa de Doral, Christi Fraga; el tasador de propiedades del condado Miami-Dade, Tomás Regalado; el secretario y contralor del condado Miami-Dade, Juan Fernández-Barquín; el alcalde de Miami Lakes, Alex Sánchez; el miembro de la Junta Escolar de Miami-Dade, Daniel Espino; así como jueces, concejales, representantes estatales y delegados de diferentes oficinas públicas y grupos comunitarios del sur de Florida.

Como parte de la celebración, los organizadores presentaron la exhibición interactiva Herencia Through The Years, concebida para recorrer la evolución de la institución y su aporte a la conservación de las raíces cubanas en el exilio.

HERENCIA CULTURAL CUBANA
Los participantes disfrutaron una noche llena de cubanía.

Los participantes disfrutaron una noche llena de cubanía.

La muestra reunió fotografías, documentos y piezas vinculadas al acervo cultural de la Mayor de las Antillas, entre ellas un tambor utilizado por la Sonora Matancera y asociado a la legendaria cantante Celia Cruz, perteneciente a la colección de Eloy Cepero, además de materiales procedentes de los archivos de la propia entidad.

Uno de los momentos más significativos de la noche fue el reconocimiento al empresario cubanoamericano Armando Codina, cuya carrera profesional y contribución al desarrollo económico y urbano del sur de Florida fueron destacadas por los directivos.

El presidente de Herencia Cultural Cubana, Ariel Remos, sostuvo que la defensa de la memoria nacional continúa siendo una tarea esencial para quienes promueven la cultura y los valores cívicos.

“Celebramos la independencia de la República de Cuba, pero también recordamos a quienes sufrieron persecución, cárcel, exilio o la pérdida de sus derechos por defender la libertad”, manifestó durante su intervención.

Remos agregó que conocer la historia fortalece el sentido de pertenencia y permite mantener vigentes los principios que dieron origen a la nación cubana.

“Seguimos creyendo en una Cuba libre, democrática y reconciliada consigo misma. Seguimos creyendo en el futuro de nuestra nación y en la capacidad de nuestro pueblo para reconstruir el país”, señaló.

La actividad contó además con música en vivo, gastronomía tradicional, demostraciones culturales, torcido de tabacos, degustaciones, exhibiciones patrimoniales y una subasta benéfica organizada con el respaldo de empresas y colaboradores vinculados desde hace años a la asociación.

HERENCIA CULTURAL CUBANA
Periodistas y figuras del ambito político local se hicieron presentes entre ellas Ninoska Perez-Castellanos.

Periodistas y figuras del ambito político local se hicieron presentes entre ellas Ninoska Perez-Castellanos.

Entre los participantes figuraron representantes del ámbito empresarial, académico y comunitario comprometidos con la promoción de la historia y las tradiciones cubanas, así como patrocinadores que han acompañado a la entidad durante buena parte de sus tres décadas de existencia.

Creada con el propósito de educar, difundir y promover los valores históricos y culturales de Cuba, Herencia Cultural Cubana considera que su razón de ser mantiene plena vigencia tres décadas después de su nacimiento. Para sus directivos, transmitir el conocimiento del pasado a las nuevas generaciones continúa siendo una responsabilidad esencial para mantener vivas las tradiciones, los principios y la identidad de Cuba dentro y fuera de la Isla.

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