Cuba oficializa aumento salarial mientras la inflación sigue golpeando el bolsillo

Comprar comida básica es un lujo en la isla. Hombre busca el dinero frente a una tienda de alimentos.

LA HABANA_ El régimen de Cuba oficializó un incremento del salario mínimo mensual para los trabajadores del sector presupuestado, una medida que eleva el ingreso mínimo de 2.100 a 3.210 pesos , pero que representa apenas unos 1,7 dólares adicionales al mes al tipo de cambio del mercado informal.

Economistas independientes sostienen que el ajuste llega después de años de alta inflación y no alcanza para recuperar el poder adquisitivo perdido por los trabajadores.

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Las nuevas disposiciones fueron publicadas en la Gaceta Oficial mediante las resoluciones 14 y 15 de 2026 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. El incremento, equivalente a un 52,8% nominal, entró en vigor con efecto retroactivo al 1 de julio y comenzará a reflejarse en los pagos de agosto.

¿Qué cambia con el aumento salarial?

La Resolución 14/2026 fija el nuevo salario mínimo nacional en 3.210 pesos mensuales, en sustitución de los 2.100 pesos vigentes desde la implementación de la Tarea Ordenamiento.

Aunque el aumento es de 1.110 pesos, al tipo de cambio del mercado informal representa aproximadamente 1,7 dólares adicionales al mes, elevando el salario mínimo a alrededor de cinco dólares mensuales, una cifra que continúa muy por debajo del costo real de la vida en la isla.

La norma también establece una tarifa mínima de 16,84 pesos por hora para los trabajadores remunerados bajo esa modalidad.

Nueva escala salarial para el sector estatal

La Resolución 15/2026 reemplaza la escala salarial vigente para los trabajadores del sector presupuestado, organizándola en 32 grupos ocupacionales.

Los salarios oscilan entre 3.210 pesos mensuales para el grupo de menor remuneración y 14.535 pesos para el grupo XXXII, correspondiente a los cargos de mayor responsabilidad.

Las nuevas escalas incluyen trabajadores administrativos, operarios, técnicos, profesionales y directivos, manteniendo pagos adicionales por trabajo nocturno, condiciones laborales especiales, antigüedad, grados científicos y certificaciones profesionales.

¿Cómo quedan los salarios en Salud y Educación?

Entre los sectores priorizados por el régimen figuran Salud y Educación.

En el sistema sanitario, un médico especialista de segundo grado pasará a recibir 8.880 pesos mensuales, mientras que un médico recién graduado percibirá 7.045 pesos. Los enfermeros básicos cobrarán 4.755 pesos, y los especialistas, 7.045 pesos.

Asimismo, las guardias nocturnas se remunerarán entre 30 y 100 pesos por hora, dependiendo de la especialidad y del nivel de complejidad del servicio.

En Educación, un maestro o profesor con título universitario recibirá 7.735 pesos mensuales. Los docentes con formación técnica superior percibirán 6.740 pesos, mientras que los auxiliares pedagógicos cobrarán 4.755 pesos, además de incentivos por desempeño y antigüedad.

El paquete también contempla ajustes salariales para trabajadores del deporte de alto rendimiento y funcionarios de los gobiernos locales.

Economista: "La inflación ya se devoró el aumento"

El economista cubano Elías Amor Bravo sostuvo que la actualización salarial tiene un efecto principalmente político y difícilmente mejorará las condiciones de vida de la población.

En un análisis publicado tras la divulgación de las resoluciones en la Gaceta Oficial, recordó que el incremento del 52,8% llega después de una inflación acumulada cercana al 200% desde la implementación de la Tarea Ordenamiento.

"Lo que aumentan ahora los salarios ya se lo devoró la inflación pasada", afirmó el economista.

Amor advirtió además que aumentar el gasto estatal sin un incremento de la producción podría generar nuevas presiones inflacionarias en una economía afectada por la caída de la actividad productiva, la escasez de combustible y los frecuentes apagones.

También cuestionó que el beneficio alcance únicamente al sector presupuestado y alertó sobre el riesgo de ampliar el déficit fiscal mediante una mayor emisión monetaria.

Contexto: una crisis económica que sigue deteriorando los ingresos

El incremento salarial forma parte del programa de "Transformaciones Económicas y Sociales" impulsado por el régimen cubano para intentar mitigar la prolongada crisis económica.

Desde la entrada en vigor de la Tarea Ordenamiento, en 2021, la isla enfrenta un acelerado proceso inflacionario, la depreciación del peso cubano, escasez de alimentos, medicamentos y combustible, además de prolongados apagones que han afectado la actividad económica y la vida cotidiana.

Economistas independientes sostienen que el salario mínimo continúa muy lejos de cubrir las necesidades básicas de una familia cubana, incluso después del ajuste anunciado.

¿Qué ocurrirá ahora?

Las autoridades cubanas aseguraron que el salario mínimo será revisado periódicamente en función del comportamiento de la inflación y que esta constituye la primera etapa de una futura reforma salarial.

Sin embargo, especialistas consideran que mientras no aumente la producción nacional y persistan los desequilibrios fiscales y monetarios, los incrementos salariales seguirán perdiendo valor frente al aumento sostenido de los precios, manteniendo el deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores.

FUENTE: Con información de Diario de Cuba