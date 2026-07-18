sábado 18  de  julio 2026
APOYOS

Venezuela consigue del FMI $346 millones de recursos bloqueados para recuperación tras los sismos

La jefa encargada Delcy Rodríguez dijo que los fondos son para "apoyar a familias afectadas en vivienda y servicios”, y agradeció el respaldo de la organización

La directora del FMI, Kristalina Georgieva, en rueda de prensa sobre la relación con Venezuela, tras una reunión del IMFC (International Monetary and Financial Committee) el 17 de abril 2026.

La directora del FMI, Kristalina Georgieva, en rueda de prensa sobre la relación con Venezuela, tras una reunión del IMFC (International Monetary and Financial Committee) el 17 de abril 2026.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- Venezuela logró tener acceso a 346 millones de dólares de "sus propios recursos" que están bloqueados en el Fondo Monetario Internacional (FMI) para el proceso de recuperación y reconstrucción tras los devastadores sismos del pasado 24 de junio, según dijo la jefa encargada del país, Delcy Rodríguez.

En un comunicado, Rodríguez aseguró que los fondos obtenidos permitirán "apoyar a las familias afectadas en vivienda, infraestructura, servicios públicos esenciales, entre otros requerimientos".

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Rodríguez agradeció a la directora del FMI, Kristalina Georgieva, por "su respaldo y compromiso, así como a todas las instituciones que hicieron posible este importante paso".

Venezuela mantiene activos por 5,000 millones de dólares “retenidos” en el organismo financiero internacional, de los cuales 500 millones de dólares pertenecen al tramo de reserva del cual se deriva la cantidad disponible para su uso inmediato.

Venezuela y FMI acuerdan recursos

La jefa encargada había informado el 8 de julio pasado que sostuvo una llamada con Georgieva para la liberación de "recursos bloqueados de Venezuela" en el FMI.

El acceso de los fondos suspendidos desde 2019 estaba sujeto a condiciones impuestas por el FMI tras restablecer Venezuela su membresía y retoma de relación.

La líder chavista insistió desde entonces en el cese de las sanciones contra Venezuela y del bloqueo de los recursos que, dijo, su país necesita ahora para el proceso de reconstrucción.

El 9 de julio, la portavoz del Fondo, Julie Kozack, explicó en una rueda de prensa que Georgieva y Rodríguez hablaron sobre "el uso del tramo de reserva de Venezuela en el FMI, el cual constituye una fuente de liquidez importante y de fácil acceso que puede movilizarse rápidamente".

Los activos del tramo de reserva tienen una disposición inmediata para "ayudar a atender las necesidades humanitarias urgentes derivadas del desastre" y "es el recurso" que Venezuela "ha indicado querer utilizar", añadió Kozack.

FUENTE: Con informaqción de EFE

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