Llega a Miami el líder opositor cubano Luis Manuel Otero Alcántara.

Luis Manuel Otero Alcántara, a bordo del vuelo con destino a Miami, en la primera imagen conocida de su salida de Cuba tras recuperar la libertad.

MIAMI.- Una fotografía compartida en su perfil de Facebook muestra al artista y opositor cubano Luis Manuel Otero Alcántara a bordo del vuelo AA2607 en el que viaja hacia Miami, en lo que constituye la primera imagen conocida de su salida de Cuba tras recuperar la libertad.

La imagen confirma que el fundador del Movimiento San Isidro emprendió viaje a Estados Unidos después de permanecer durante cinco años en prisión, período en el que se convirtió en uno de los rostros más visibles de la represión contra artistas y activistas independientes en la isla.

La salida del creador ocurre luego de intensas gestiones diplomáticas y de varios días de expectativa sobre su paradero, después de que fuera excarcelado y permaneciera bajo control de las autoridades cubanas mientras se completaban los trámites para su viaje.

Está previsto que, una vez en Miami, Otero Alcántara sea recibido por familiares, amigos y miembros del exilio cubano. Entre las actividades previstas figura una visita este sábado a las 6:30 p.m. a la Ermita de la Caridad del Cobre, donde se celebrará una misa de acción de gracias por su llegada.

El artista fue condenado en 2022 a cinco años de prisión por los delitos de ultraje a los símbolos patrios, desacato y desórdenes públicos, entre otros cargos, en un proceso ampliamente cuestionado por organizaciones internacionales de derechos humanos, que lo consideraron un preso político.

Su llegada a Estados Unidos marca el inicio de una nueva etapa, aunque su salida también reaviva el debate sobre la práctica del régimen cubano de liberar a opositores bajo la condición de abandonar el país.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Diario Las Americas (@diariolasamericas)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Mag Jorge Castro (@magjorgecastro)