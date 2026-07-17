viernes 17  de  julio 2026
OBITUARIO

Fallece hijo mayor de la actriz cubana Aylín Mujica, a los 30 años

Mauro Méndez, conocido artísticamente como MAAHEZ, era fruto del primer matrimonio de Aylín Mujica con el músico cubano Osamu Menéndez

La actriz cubana Aylín Mujica.

La actriz cubana Aylín Mujica.

Captura de pantalla/Instagram/@aylinmujic
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El mundo del entretenimiento se encuentra de luto tras confirmarse el inesperado fallecimiento de Mauro Méndez, el hijo mayor de la reconocida actriz, conductora y modelo cubana Aylín Mujica. El joven tenía 30 años de edad.

La noticia fue dada a conocer inicialmente por la periodista de espectáculos Mandy Fridmann, directora del portal especializado Las Top News, quien confirmó el deceso a través de fuentes cercanas a la familia.

Lee además
Shakira asiste a la Gala del Met 2025, que celebra Superfine: Tailoring Black Style, en el Museo Metropolitano de Arte el 5 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York.
ALTRUISMO

Shakira pide a Francia y Alemania apoyar reconstrucción de escuelas de Venezuela tras terremotos
El director y violinista venezolano Gustavo Dudamel.
MÚSICA

FIFA rinde homenaje al pueblo venezolano en la final del Mundial

Una dolorosa noticia a la distancia

De acuerdo con los primeros reportes periodísticos, Aylín Mújica recibió la devastadora noticia mientras se encontraba en Colombia cumpliendo con los compromisos de grabación de un proyecto televisivo. Fuentes allegadas aseguran que la conductora se encuentra profundamente afectada y "destrozada" ante la pérdida de su primogénito.

Mauro Méndez era fruto del primer matrimonio de la actriz con el músico cubano Osamu Menéndez. A diferencia de su madre y de la exposición mediática de su familia, Mauro optó por mantener una vida con un perfil alejado de los reflectores públicos y las cámaras de televisión, enfocándose en su vida privada y profesional.

Causas bajo reserva

Hasta el momento de la redacción de esta nota, ni la actriz ni los representantes legales o de relaciones públicas de la familia han emitido un comunicado oficial al respecto. La familia no ha revelado aun la causa de la muerte, aunque Las Top News reportó que el joven Dj tenía neumonía, por lo que su mamá le habría aconsejado no viajar a Barbados a un juego de béisbol. Según el portal, el primogénito de Mujica habría sufrido un infarto.

Se espera que Aylín Mujica, quien siempre ha manifestado públicamente el profundo amor y la cercanía que mantiene con sus tres hijos, en las próximas horas o días comparta algún mensaje o detalles sobre las honras fúnebres a su hijo mayor, una vez que logre reunirse con sus seres queridos en este doloroso momento.

Temas
Te puede interesar

Dudamel y la LA Phil anuncian concierto benéfico por Venezuela

El documental "Cuba's Eternal Night" vence en festival de cine libertario de Las Vegas

Disney+ revive "El Club de Mickey Mouse", programa que dio a conocer a Britney Spears

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla con la prensa afuera del Despacho Oval en la Casa Blanca en Washington, DC, el 13 de abril de 2026.
INFORME DESCLASIFICADO

EEUU afirma que regímenes de Chávez y Maduro manipularon elecciones, señalan a Jorge Rodríguez

Imagen de la Casa Blanca en Washington.
ética

Suspenden a operador de teleprompter en la Casa Blanca

La diputada Dinorah Figuera. (Facebook)
DIÁLOGO

Opositora Dinorah Figuera agradece a EEUU compromiso con recuperación democrática de Venezuela

Imagen referencial de panes. 
RIESGO SANITARIO

Florida investiga a dos gigantes de la harina por un aditivo en el pan vinculado al cáncer

El presidente de Estados Unidos Donald Trump.
EEUU-CUBA

Trump aviva las expectativas sobre Cuba al anticipar acontecimientos en los próximos dos meses

Te puede interesar

Luis Manuel Otero Alcántara. 
PRIMICIA

Embajada de EEUU confirma la aprobación del parole para Luis Manuel Otero Alcántara

Por CARLOS ARMANDO CABRERA
Una de las aeronaves fabricadas por el gigente estadounidense Boeing.
AERONáUTICA

Boeing: Más de 90% de la flota de aviones en futuro cercano será de nueva generación

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla con la prensa afuera del Despacho Oval en la Casa Blanca en Washington, DC, el 13 de abril de 2026.
INFORME DESCLASIFICADO

EEUU afirma que regímenes de Chávez y Maduro manipularon elecciones, señalan a Jorge Rodríguez

Florida rinde honor al explorador español Juan Ponce de León.
LEGADO ESPAÑOL

DeSantis inaugura estatua de Ponce de León en Capitolio de Florida

Seísmo cerca de la costa de Chiapas (México) declarado el 17 de julio de 2026. 
ALERTA

Sur de México sacudido por sismo de magnitud 7,3