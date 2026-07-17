Fallece hijo mayor de la actriz cubana Aylín Mujica, a los 30 años

MIAMI.- El mundo del entretenimiento se encuentra de luto tras confirmarse el inesperado fallecimiento de Mauro Méndez, el hijo mayor de la reconocida actriz, conductora y modelo cubana Aylín Mujica. El joven tenía 30 años de edad.

La noticia fue dada a conocer inicialmente por la periodista de espectáculos Mandy Fridmann, directora del portal especializado Las Top News, quien confirmó el deceso a través de fuentes cercanas a la familia.

Una dolorosa noticia a la distancia

De acuerdo con los primeros reportes periodísticos, Aylín Mújica recibió la devastadora noticia mientras se encontraba en Colombia cumpliendo con los compromisos de grabación de un proyecto televisivo. Fuentes allegadas aseguran que la conductora se encuentra profundamente afectada y "destrozada" ante la pérdida de su primogénito.

Mauro Méndez era fruto del primer matrimonio de la actriz con el músico cubano Osamu Menéndez. A diferencia de su madre y de la exposición mediática de su familia, Mauro optó por mantener una vida con un perfil alejado de los reflectores públicos y las cámaras de televisión, enfocándose en su vida privada y profesional.

Causas bajo reserva

Hasta el momento de la redacción de esta nota, ni la actriz ni los representantes legales o de relaciones públicas de la familia han emitido un comunicado oficial al respecto. La familia no ha revelado aun la causa de la muerte, aunque Las Top News reportó que el joven Dj tenía neumonía, por lo que su mamá le habría aconsejado no viajar a Barbados a un juego de béisbol. Según el portal, el primogénito de Mujica habría sufrido un infarto.

Se espera que Aylín Mujica, quien siempre ha manifestado públicamente el profundo amor y la cercanía que mantiene con sus tres hijos, en las próximas horas o días comparta algún mensaje o detalles sobre las honras fúnebres a su hijo mayor, una vez que logre reunirse con sus seres queridos en este doloroso momento.