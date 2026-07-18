LeBron James desata rumores con un guiño a los 76ers en plena agencia libre

LeBron James #23 de Los Angeles Lakers lucha por el balón con Chet Holmgren #7 y Alex Caruso #9 de Oklahoma City Thunder

LeBron James volvió a alimentar las especulaciones sobre su futuro durante su participación en el Fanatics Fest, donde una frase bastó para encender a los aficionados de los Philadelphia 76ers.

El máximo anotador en la historia de la NBA fue consultado sobre los aspectos que está valorando antes de anunciar su decisión en la agencia libre y dejó claro que su prioridad sigue siendo competir por el campeonato.

"Lo más importante es que quiero competir. Quiero hacerlo al más alto nivel. Quiero unirme a una franquicia que comparta la misma filosofía que yo: construir hábitos de campeón todos los días, pero sobre todo confiar en el proceso", afirmó James.

La expresión "trust the process" ("confía en el proceso") provocó una mezcla de aplausos y abucheos entre los presentes, ya que es una frase estrechamente ligada a los 76ers desde la etapa del exgerente Sam Hinkie y que posteriormente fue adoptada por Joel Embiid, conocido como "The Process".

Sin embargo, James se mostró sorprendido por la reacción y aclaró que esa frase forma parte de su filosofía desde mucho antes de que se asociara con la franquicia de Filadelfia.

"He estado diciendo 'trust the process' desde que fui elegido en el draft, en 2003. Ni siquiera sé si Embiid había nacido para entonces", bromeó la estrella de 41 años.

¿Dónde jugará LeBron James?

Aunque todavía no ha revelado cuál será su próximo destino, varios equipos siguen siendo mencionados como posibles candidatos para ficharlo. Entre ellos destacan los Philadelphia 76ers, Cleveland Cavaliers, Miami Heat, Denver Nuggets, Golden State Warriors y Minnesota Timberwolves.

Un día antes, LeBron había adelantado que su decisión no tardará demasiado en conocerse, al asegurar que no demorará "mucho más" en elegir el equipo con el que continuará su legendaria carrera.