Cuba: Párroco de El Cobre clama por ayuda ante el azote del huracán Melissa

La comunidad de El Cobre, hogar del Santuario Nacional de Nuestra Señora de la Caridad, quedó sumida en una devastación "desoladora" tras el paso del huracán Melissa , así lo calificó el padre Rogelio Dean Puerta, párroco de la Basílica, quien describió la situación como una "pesadilla" en un mensaje dirigido a la "familia de Emaús" y a la feligresía, que circula a través de Whatsapp.

Según sus declaraciones, la fuerza del huracán superó al tristemente célebre huracán Sandy, dejando tras de sí un panorama de ruina y desesperanza en la provincia oriental de Cuba.

El impacto más crítico se siente entre los pobladores, quienes han perdido prácticamente todo. El padre Rogelio enfatizó la gravedad de las circunstancias actuales en Cuba, señalando que la recuperación de los bienes será una tarea titánica y compleja. Mientras persisten los vientos y las lluvias residuales del huracán, la prioridad inmediata es la alimentación.

El párroco anunció que, tan pronto como las condiciones lo permitan, se activará la red de Cáritas para llevar asistencia y comida a las personas afectadas.

El padre Rogelio confirmó que el huracán "hizo de las suyas" en el templo. Reveló que las medidas de seguridad que se habían implementado resultaron "insuficientes" ante el embate del ciclón. La casa de retiro de la parroquia y la Casa de la Madre, un espacio que se había conservado con gran esfuerzo y cariño, también sufrieron daños considerables, requiriendo un esfuerzo "grande" para restaurar su función como "casa de consuelo y esperanza".

El llamado principal del párroco se centró en la ayuda humanitaria urgente. Ante las "muchas, muchas, muchas las necesidades emergentes" que se han generado, el padre Rogelio Dean Puerta instó a la "familia de Emaús" a canalizar "todo tipo de ayudas" en la menor brevedad posible. Dejó claro que en esta emergencia, "ninguna ayuda es pequeña si se da de corazón".

La comunidad de El Cobre y sus líderes religiosos se mantienen en estado de alerta y movilización, comenzando poco a poco el inventario de daños y la planificación de la reconstrucción.

El mensaje del párroco Rogelio Dean Puerta, concluye con la afirmación de fe "Jesucristo ha resucitado", es un grito de auxilio que busca movilizar la solidaridad internacional para que la fe y la esperanza puedan resurgir entre los escombros que dejó el huracán Melissa.

Embed

FUENTE: Redacción