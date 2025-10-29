Control de la inflación fuerza a la Reserva Federal a un segundo recorte en 2025

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed, banco central) anunció el miércoles el segundo recorte de un cuarto de punto de las tasas de este año ante el aumento de riesgos en el mercado laboral y una inflación controlada, que indican las estadísticas.

La decisión de reducir la tasa de referencia a entre el 3,75% y el 4%, que era esperada por los mercados, fue aprobada por diez votos a favor y dos en contra, según informó la Fed (Banco central) en un comunicado.

Se opusieron al segundo recorte de tipos consecutivo Stephen Miran, partidario de una reducción de medio punto, y Jeff Schmid, quien quería mantener las tasas sin cambios.

En las últimas tres semanas, frente a las expectativas, los inversionistas comenzaron a hacer crecer los mercados bursátiles y en especial a Wall Street luego de importantes resultados empresariales, sobre todo en el sector de la tecnología y por la confianza de que el Banco Central estadounidense ejecutara otra reducción de tasas de interés.

Las encuestas que miden la confianza de los consumidores en EEUU mostró signos también estabilidad en octubre con una tendencia ascendente en los próximos meses, cuando durante 2025 se ha mantenido en niveles altos por encima del 95%.

Inflación moderada, pero aún con altas tasas y precios

Junto al control de la inflación se suma la caída del 18% del precio del petróleo en 2025, el alza del oro como activo de reserva por encima de los 4.000 dólares la onza o cerca de ese nivel y la compra por parte de los bancos centrales en el mundo de grandes cantidades de oro. Esto ha acrecentado la circulación de la moneda estadounidense y por ende tanto su fortaleza como la NO necesidad de imprimir billetes, uno de los detonantes principales de la inflación junto al precio de los combustibles y el mercado laboral, entre otros.

En estos momentos, el mercado laboral estadounidense atraviesa una desregularización que comenzó, de acuerdo con economistas e instituciones no partidistas, a mediados de 2024 durante el gobierno de Joe Biden.

"Seguimos enfrentándonos a riesgos", dijo Powell en rueda de prensa. "En las deliberaciones del comité (de política monetaria) durante esta reunión, se observaron opiniones muy divergentes sobre cómo proceder en diciembre. Una nueva reducción de las tasas en la reunión de diciembre no es una conclusión".

Powell también afirmó que el cierre parcial del gobierno federal por falta de acuerdo presupuestario en el Congreso y provocado por los demócratas radicales, "afectará la actividad económica", pero "estos efectos deberían revertirse una vez terminada la parálisis".

FUENTE: Con información de AFP y The Wall Street Journal.