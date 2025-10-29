miércoles 29  de  octubre 2025
Narcotráfico

Senador Lindsey Graham asegura que la intervención terrestre en Venezuela es una "posibilidad real"

El presidente Trump ha sugeriudo que los ataques terrestres serían el siguiente paso, afirmando que, debido a los ataques, "las drogas que llegan por mar representan solo el 5% de las que llegaban hace un año"

  El senador por Carolina del Sur Lindsey Graham.

Europa Press

El senador republicano Lindsey Graham dijo que los ataques terrestres en Venezuela —una escalada significativa— son una "posibilidad real", en el marco de las operaciones militares que el gobierno de EEUU lleva a cabo en el Caribe contra grupos de narcotraficantes que operan desde Venezuela y Colombia y que exportan su droga hacia territorio americano.

"Creo que el presidente Trump ha tomado la decisión de que [Nicolás] Maduro, el líder de Venezuela, es un narcotraficante acusado, que es hora de que se vaya, que Venezuela y Colombia han sido refugios seguros para narcoterroristas durante demasiado tiempo, y el presidente Trump me dijo que planea informar a los miembros del Congreso cuando regrese de Asia sobre posibles operaciones militares futuras contra Venezuela y Colombia", dijo Graham en el programa "Face the Nation with Margaret Brennan ".

En ese sentido Graham expresó su apoyo a la idea, indicando que el Presidente ya posee la autoridad necesaria para llevar a cabo tales acciones.

La semana pasada, el presidente Trump sugirió que los ataques terrestres serían el siguiente paso, afirmando que, debido a los ataques, "las drogas que llegan por mar representan solo el 5% de las que llegaban hace un año".

Hasta el viernes, al menos 43 personas han muerto en los ataques estadounidenses en el Caribe y el Pacífico oriental, que se han producido en 10 embarcaciones denominadas "narcolanchas" desde el 2 de septiembre. La semana pasada, el gobierno colombiano pidió a Estados Unidos que "respete las normas dictadas por el derecho internacional" y cese los ataques.

