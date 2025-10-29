DeSantis impone veto a visas H-1B en universidades y recorta $43 millones a programas DEI

MIAMI. – El gobernador de Florida, Ron DeSantis, ordenó al sistema de educación superior pública del estado poner fin al uso de visas H-1B para la contratación de personal extranjero y anunció la cancelación de más de 43 millones de dólares en fondos destinados a programas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI).

Durante una conferencia de prensa en Tampa, el titular del gobierno en Tallahassee justificó las directivas como una acción necesaria para detener el "abuso de las visas H-1B", priorizar a los trabajadores estadounidenses y eliminar la "financiación woke" de programas que calificó como discriminatorios.

Contratación extranjera

La primera directiva instruye a la Junta de Gobernadores de Florida a desmantelar el uso de visas H-1B, un programa federal diseñado para contratar temporalmente a trabajadores extranjeros en "ocupaciones especializadas".

DeSantis afirmó que las universidades importan "mano de obra extranjera barata" en lugar de emplear a estadounidenses calificados. Sin embargo, datos del sistema universitario muestran que la mayoría de estas visas se utilizan para cubrir puestos de alta especialización en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), donde existe una escasez documentada de talento nacional.

La Universidad de Florida es la institución que más utiliza este programa en el estado, con 156 peticiones aprobadas en lo que va del año fiscal 2025, lo que la sitúa entre los principales empleadores educativos de titulares de H-1B a nivel nacional.

El presidente del sindicato Facultad Unida de Florida, Robert Cassanello, refutó la narrativa del gobernador y advirtió que la medida perjudicaría precisamente los programas STEM que la Legislatura busca fortalecer, ya que en ciertas áreas "simplemente no hay suficientes candidatos para cubrir" las vacantes a nivel nacional.

La medida también enfrenta obstáculos legales, pues la regulación de la inmigración es una autoridad exclusiva del gobierno federal.

Fondos para diversidad

De forma simultánea, DeSantis anunció la reasignación o cancelación de más de 43 millones de dólares en subvenciones estatales y federales vinculadas a iniciativas de DEI.

Esta acción es una implementación directa de la Ley del Senado 266, firmada en 2023, que prohíbe a las universidades públicas gastar fondos en programas que promuevan la diversidad y la equidad.

La administración estatal calificó los fondos como "despilfarro y financiación woke" y justificó su eliminación por un supuesto "incumplimiento con la ley estatal y federal con respecto a las misiones discriminatorias centradas en DEI".

Reacciones divididas

La respuesta a las directivas ha sido profundamente polarizada. Mientras los líderes del Sistema de Colegios de Florida y administradores designados por el estado en instituciones como el New College of Florida se alinearon con la agenda del gobernador, los sindicatos de profesores y organizaciones de derechos civiles la condenaron enérgicamente.

La Asociación Americana de Profesores Universitarios (AAUP) describió el clima en Florida como un "reino de terror intelectual" y un "asalto sin parangón" a la libertad académica.

Organizaciones como la NAACP han criticado duramente las políticas educativas de DeSantis y han llegado a instar a los estudiantes-atletas negros a reconsiderar su asistencia a universidades públicas en el estado.