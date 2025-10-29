Frente frío en Halloween, Miami se abriga para un descenso en las temperaturas

MIAMI. - Un potente frente frío, el más fuerte de la temporada, provocará un drástico descenso de las temperaturas y la humedad en Miami y todo el sur de la Florida a partir de este jueves, justo a tiempo para las celebraciones de Halloween.

El fenómeno meteorológico, impulsado por una masa de aire frío y seco que desplazará las condiciones cálidas y húmedas, dará paso a lo que se pronostica como el día de Halloween con la menor humedad registrada en la zona en los últimos ocho años.

Descenso de la humedad

El cambio más significativo para los residentes del sur de la Florida será la notable caída de la humedad, que hará que las temperaturas se sientan mucho más frescas.

Mientras que a principios de semana los termómetros rozaban los 90 °F, se espera que para el viernes las máximas se ubiquen entre los 70 y 80 °F (26-28 °C).

Las noches serán las más frías de la temporada hasta la fecha, con mínimas que descenderán a un rango de 61 a 63 °F (16-17 °C) durante el jueves y viernes por la noche.

Este registro se acerca a la mínima histórica para un Halloween en la zona, que fue de 55 °F (13 °C) en 1938, según registros de las autoridades meteorológicas.

Precauciones

Las autoridades han emitido una serie de advertencias debido a los fuertes vientos asociados al paso del frente. Se esperan vientos del noroeste de 10 a 15 mph, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 25 mph el jueves.

Por esta razón, se recomienda a los residentes asegurar o guardar decoraciones de Halloween, muebles de exterior y cualquier objeto suelto que pueda convertirse en un proyectil peligroso.

Además, se han emitido Avisos para Pequeñas Embarcaciones (Small Craft Advisory) para todas las aguas costeras, ya que se pronostica un oleaje de 5 a 7 pies, con olas ocasionales de hasta 9 pies, lo que crea condiciones peligrosas para la navegación.

También existe un alto riesgo de corrientes de resaca en las playas, por lo que se desaconseja nadar en el océano.

Mascotas e iguanas

El descenso inusual de las temperaturas requiere precauciones especiales para los animales. La recomendación principal es mantener a las mascotas dentro del hogar para protegerlas del frío.

En el sur de la Florida, las bajas temperaturas también pueden provocar que las iguanas, una especie invasora, entren en un estado de letargo y caigan de los árboles. Aunque puedan parecer sin vida, generalmente se recuperan al aumentar el calor.

Las autoridades advierten al público no manipular a estos reptiles, ya que pueden morder o arañar de forma defensiva al despertar de su letargo.

Se espera un fin de semana de Halloween con cielos soleados y despejados, ideal para actividades al aire libre siempre que se tomen las debidas precauciones.