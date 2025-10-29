miércoles 29  de  octubre 2025
ALIVIO AL CALOR

Frente frío en Halloween, Miami se abriga para un descenso en las temperaturas

Un potente sistema frontal barrerá el sur de la Florida este jueves, con un importante descenso de la temperatura y la humedad; las autoridades emiten advertencias

Imagen referencial.

Imagen referencial.

FREEPIK
Por DANIEL CASTROPÉ

MIAMI. - Un potente frente frío, el más fuerte de la temporada, provocará un drástico descenso de las temperaturas y la humedad en Miami y todo el sur de la Florida a partir de este jueves, justo a tiempo para las celebraciones de Halloween.

El fenómeno meteorológico, impulsado por una masa de aire frío y seco que desplazará las condiciones cálidas y húmedas, dará paso a lo que se pronostica como el día de Halloween con la menor humedad registrada en la zona en los últimos ocho años.

Lee además
Pronostican lluvias dispersas para el sur de Florida
CLIMA

Tormenta azota Florida Central con lluvias comparables a un huracán
Imagen referencial.
SEGUNDA ENMIENDA

Juez de Florida falla contra la prohibición de portar armas ocultas para jóvenes de 18 a 20 años

Descenso de la humedad

El cambio más significativo para los residentes del sur de la Florida será la notable caída de la humedad, que hará que las temperaturas se sientan mucho más frescas.

Mientras que a principios de semana los termómetros rozaban los 90 °F, se espera que para el viernes las máximas se ubiquen entre los 70 y 80 °F (26-28 °C).

Las noches serán las más frías de la temporada hasta la fecha, con mínimas que descenderán a un rango de 61 a 63 °F (16-17 °C) durante el jueves y viernes por la noche.

Este registro se acerca a la mínima histórica para un Halloween en la zona, que fue de 55 °F (13 °C) en 1938, según registros de las autoridades meteorológicas.

Precauciones

Las autoridades han emitido una serie de advertencias debido a los fuertes vientos asociados al paso del frente. Se esperan vientos del noroeste de 10 a 15 mph, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 25 mph el jueves.

Por esta razón, se recomienda a los residentes asegurar o guardar decoraciones de Halloween, muebles de exterior y cualquier objeto suelto que pueda convertirse en un proyectil peligroso.

Además, se han emitido Avisos para Pequeñas Embarcaciones (Small Craft Advisory) para todas las aguas costeras, ya que se pronostica un oleaje de 5 a 7 pies, con olas ocasionales de hasta 9 pies, lo que crea condiciones peligrosas para la navegación.

También existe un alto riesgo de corrientes de resaca en las playas, por lo que se desaconseja nadar en el océano.

Mascotas e iguanas

El descenso inusual de las temperaturas requiere precauciones especiales para los animales. La recomendación principal es mantener a las mascotas dentro del hogar para protegerlas del frío.

En el sur de la Florida, las bajas temperaturas también pueden provocar que las iguanas, una especie invasora, entren en un estado de letargo y caigan de los árboles. Aunque puedan parecer sin vida, generalmente se recuperan al aumentar el calor.

Las autoridades advierten al público no manipular a estos reptiles, ya que pueden morder o arañar de forma defensiva al despertar de su letargo.

Se espera un fin de semana de Halloween con cielos soleados y despejados, ideal para actividades al aire libre siempre que se tomen las debidas precauciones.

Temas
Te puede interesar

Ejecutan a un hombre en Florida por violación y asesinato de una abogada que era su vecina

Miguel Bosé vuelve a los escenarios de EEUU con una presentación que promete dejar huellas

Orlando Castro García, el último sobreviviente exiliado del Moncada, fallece a los 97 años en Miami

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Huracán Melissa.
TEMPORADA CICLÓNICA

Ojo del huracán Melissa abandona Jamaica y se dirige hacia Cuba

Se ve un árbol caído en Santa Catalina, Jamaica, poco antes de que el huracán Melissa tocara tierra el 28 de octubre de 2025.
Temporada ciclónica

Declaran a Jamaica como "zona catastrófica" tras el impacto del huracán 'Melissa'

Estados Unidos ataca cuatro nuevas narco-embaraciones en el Caribe 
NARCOTRAFICO

EEUU confirma ataques letales contra cuatro narco-embarcaciones; dejan 14 muertos y un sobreviviente

Gustavo Petro y el presidente de EEUU, Donald Trump. 
Tensiones con EEUU

Petro se anticipa a informe de la ONU y minimiza crecimiento de narcocultivos: "Solo aumentaron un 3%"

El italiano Jannik Sinner celebra durante su partido de cuartos de final del Abierto de Estados Unidos, el 3 de septiembre de 2025.
Tenis

Sinner cree imposible alcanzar el ranking número 1 este 2025

Te puede interesar

Personas caminan por una calle antes de que el huracán Melissa azote la ciudad de Santiago de Cuba, Cuba, el 28 de octubre de 2025. 
TRAGEDIA

El "peligroso" huracán Melissa toca tierra en Cuba tras golpear a Jamaica
Imagen referencial.
ALIVIO AL CALOR

Frente frío en Halloween, Miami se abriga para un descenso en las temperaturas

 El senador por Carolina del Sur Lindsey Graham.
Narcotráfico

Senador asegura que la intervención terrestre en Venezuela es una "posibilidad real"

María Corina Machado en su mensaje del 5 de julio de 2025. 
LIBERTAD

María Corina Machado afirma que comienza "nueva era" de justicia y libertad para Venezuela y Bolivia

Gustavo Petro y el presidente de EEUU, Donald Trump. 
Tensiones con EEUU

Petro se anticipa a informe de la ONU y minimiza crecimiento de narcocultivos: "Solo aumentaron un 3%"