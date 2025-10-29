El peligroso huracán Melissa toca tierra en Cuba, provocando destrozos e inundaciones

Personas caminan por una calle antes de que el huracán Melissa azote la ciudad de Santiago de Cuba, Cuba, el 28 de octubre de 2025.

Un residente se sienta en parte del techo de su casa, dañada por el huracán Melissa, en Santiago de Cuba el 29 de octubre de 2025.

El poderoso huracán Melissa tocó tierra en el este de Cuba el miércoles con vientos máximos sostenidos de 195 km/h, después de haberse debilitado a categoría 3 tras asolar Jamaica con violentas ráfagas y lluvias torrenciales.

El Centro Nacional de Huracanes estadounidense (CNH) calificó el huracán de "extremadamente peligroso". "Melissa ha tocado tierra en la provincia de Santiago de Cuba , cerca de la localidad de Chivirico", a las 07H10 GMT, indicó.

TEMPORADA Cubanos se refugian lejos de la costa ante la llegada de potente huracán

Las autoridades cubanas informaron que unas 735.000 personas fueron evacuadas, especialmente en las provincias de Santiago de Cuba, Holguín y Guantánamo.

"Gracias, Señor, porque estamos con vida", dicen los vecinos de Jiguaní. Frente a ellos sus casas completamente inundadas y sus pocas pertenencias probablemente destruidas. #Cuba #Melissa

El huracán ha provocado hasta ahora diez muertes en la región: tres en Jamaica, tres en Haití, tres en Panamá y una en República Dominicana.

Para Jamaica, declarada "zona de desastre" por las autoridades, se trata del peor huracán que haya afectado a la isla desde que se tienen registros meteorológicos.

Video muestra la destrucción frente al cementerio del centro del pueblo en Holguín

Melissa se encontraba el miércoles por la mañana a unos 95 kilómetros al oeste de Guantánamo, en el sur de Cuba, y sus vientos se habían debilitado levemetne a 185 km/h.

El huracán Melissa azota Cuba tras su devastador paso por Jamaica con mayor fuerza que el Katrina

Antes de la llegada del huracán, la empresa de electricidad desconectó el Sistema Eléctrico Nacional en las provincias de Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran los feroces vientos y las lluvias que azotan Santiago de Cuba y llamados de personas que sufrieron daños en sus viviendas.

"Se derrumbó una casa en Mariana de la Torre por favor dios mío", dice en un mensaje de Facebook un poblador de Santiago de Cuba, la segunda ciudad más importante de la isla.

"Nos estamos inundando todos aquí", alertó otra santiaguera en la misma red social.

En El Cobre, un pueblo de Santiago de Cuba, elementos de protección civil trataban de rescatar a 17 personas que quedaron varadas tras la crecida de un río y un deslizamiento de tierra.

"Estamos resguardados y tratamos de mantener la calma", dijo Lionnis Francos, un reumatólogo que permanece aislado con las otras 16 personas, según el sitio estatal de noticias Cubadebate.

El médico aclaró que no hay pérdidas humanas y que entre los atrapados hay dos niños y cinco adultos mayores.

Cubanos evacùan por huracàn Melissa Los residentes se autoevacúan bajo una lluvia torrencial desde Playa Siboney hacia lugares seguros ante la llegada del huracán Melissa, en Santiago de Cuba, Cuba, el 28 de octubre de 2025. AFP

Cuba sufrió "daños cuantiosos" por el paso del poderoso huracán Melissa, que atraviesa la isla tras haber tocado tierra en el sureste, indicó este miércoles el dictador Miguel Díaz-Canel.

"Ha sido una madrugada muy compleja", indicó en su cuenta de X, sin precisar los daños provocados por Melissa, que llegó a Cuba con vientos máximos sostenidos de 195 km/h tras haber azotado Jamaica.

"El huracán #Melisa sigue sobre territorio cubano. Pido a nuestro pueblo no confiarse, mantenga la disciplina y continúe a buen resguardado", agregó.

"Zona de desastre"

Se prevé que el huracán cruce el este de Cuba durante la mañana del miércoles y avance más tarde por el sureste o centro de la Bahamas, para acercarse a Bermudas el jueves, indicó el (CNH).

Según Cubadebate, en la Sierra Maestra "las aguas bajan arrollando todo a su paso" por la crecida de ríos y afluentes.

En varias comunidades de las zonas bajas de estas montañas extensas zonas "están inundadas, pero la oscuridad y limitación de movimiento impide determinar si hay perdidas".

Severe flooding from Tropical Storm Melissa hit Bellas Colinas, Manoguayabo, in the Dominican Republic. (Oct 24)

Melissa llegó a Cuba tras haber golpeado el martes a Jamaica como un huracán de categoría 5 y vientos sostenidos de unos 300 km/h, lo que lo convierte en la tormenta tropical más poderosa del año a nivel mundial, según un análisis de AFP en base a datos meteorológicos de Estados Unidos.

Este huracán de categoría 5 es el más potente en términos de velocidad de los vientos y presión, y superó al tifón Ragasa, que barrió el este de Asia en septiembre con ráfagas de 267 km/h, según los datos analizados de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA).

La tormenta tardó horas en cruzar Jamaica, lo que disminuyó sus vientos al bajar hasta categoría 3 —desde el nivel máximo de 5— antes de volver a intensificarse.

Huracán Melissa - Jamaica / AFP Se ve un árbol caído en Santa Catalina, Jamaica, poco antes de que el huracán Melissa tocara tierra el 28 de octubre de 2025. AFP

El primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, declaró que la isla es una "zona de desastre". Las autoridades advirtieron a los residentes permanecer resguardados por el riesgo continuo de inundaciones y deslizamientos de tierra.

"Parte de nuestro techo fue arrancado por el viento, otra parte se derrumbó, toda la casa está inundada. Las construcciones exteriores como los corrales para los animales o la cocina también fueron destruidos", declaró a la AFP Lisa Sangster, residente en el suroeste de Jamaica.

La potencia de Melissa superó la de algunos huracanes como Katrina, que arrasó la ciudad de Nueva Orleans en 2005.

La ONU anunció el martes su intención de enviar por avión unos 2.000 kits de emergencia a Jamaica desde Barbados lo antes posible.

"Estado de alarma"

Melissa amenaza también con inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra a Haití y República Dominicana.

En Haití las autoridades ordenaron el cierre de escuelas, comercios y administraciones el miércoles.

Los científicos afirman que el cambio climático causado por el ser humano ha intensificado las grandes tormentas y aumentado su frecuencia.

El meteorólogo Kerry Emanuel explicó que el calentamiento global está provocando que más tormentas se intensifiquen rápidamente, como ocurrió con Melissa, lo que eleva el riesgo de lluvias extremas.

"El agua mata a mucha más gente que el viento", dijo a la AFP.

Hurricane Melissa slammed into southwest Jamaica overnight, killing seven and leaving over half a million without power. Officials say 25,000 tourists are stranded as the storm heads toward Cuba, where 700,000 have been evacuated.

FUENTE: Con información de AFP /REDES/REDACCIÓN