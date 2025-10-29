miércoles 29  de  octubre 2025
Vecinos y autoridades se unen para encontrar al cachorro Niko

En medio de la incertidumbre, Luis Leonel León insiste en lo esencial: “Niko no es un objeto ni un simple perro perdido; es parte de nuestra familia"

La familia de Niko lo busca sin descanso. 

Cortesía
Cartel de búsqueda del cachorro. 

Cortesía de la familia
Diario las Américas | GRETHEL DELGADO
Por GRETHEL DELGADO

MIAMI.- El dolor invade a la familia del periodista y escritor Luis Leonel León, cuyo cachorro, Niko, desapareció el pasado domingo 26 de octubre en Hallandale Beach. Desde entonces, la comunidad se ha movilizado para ayudar a encontrarlo.

“Este domingo 26 de octubre salí al patio a botar unas bolsas de basura. Sin darme cuenta, no cerré bien la puerta y Niko, que es un cachorrito que todo el tiempo está corriendo muy rápido, salió detrás de mí y no lo vi”, relató León. “Y como la casa no tiene cerca, él siguió para la acera, y allí, en menos de tres minutos, un hombre que pasaba por la Avenida 8 del noreste de Hallandale Beach en un auto de color rojo, según un vecino que lo vio, se bajó, lo agarró y siguió rumbo sur”.

En una llamada telefónica conjunta entre Luis Leonel León, su esposa y el vecino, este nos dijo que vio al sujeto llevarse al perro en un auto de color rojo, tipo sedán, y describió al sujeto como un hombre de piel blanca.

La incertidumbre aumenta con cada hora: “Lo mismo puede estar dentro del barrio que en otras ciudades de Miami o Broward. Puede estar en cualquier lugar”, dijo León.

“No sabemos si la persona tuvo la intención expresa de llevárselo, o si se dijo ‘qué perrito más bonito aquí solo, qué suerte’, o si lo agarró para que no lo arrollaran y lo está cuidando. De cualquier modo, aún no lo han devuelto”.

Una búsqueda sin descanso

León describió el esfuerzo de la familia y vecinos: “Hemos puesto carteles por todo el barrio, repartido flyers, publicado avisos en redes sociales y plataformas digitales; varios vecinos se han involucrado”.

Como añadió, “lo reportamos a la policía y a la agencia del microchip que tiene Niko, y hasta la alcaldesa de Hallandale Beach personalmente se ha involucrado y ha pedido ayuda a la comunidad”.

La fe en la solidaridad es lo que los mantiene de pie. “Tenemos fe en que con la ayuda de muchas personas sensibles y consecuentes podamos hacer que el mensaje llegue a quien tiene a Niko y traerlo de vuelta a su hogar”.

Un miembro más de la familia

La pérdida de Niko ha golpeado con fuerza a las hijas de la familia. “Las niñas están con el corazón roto. Ya esta es la cuarta noche que ellas dormirán sin su mascota, que han cuidado de manera tan especial siempre. Lloran todo el tiempo, en casa, en la escuela”, confesó León.

El periodista también se preocupa por el bienestar del perro: “El cachorro estará inquieto en un lugar que no conoce, extrañando a su familia, nervioso, sin el cuidado y alimentación a los que está acostumbrado, cosas que lo afectan, según los veterinarios”.

Y advirtió: “Un detalle importante es que le faltan vacunas por poner porque se van poniendo de a poco cuando son cachorros”.

Por su parte, el presentador y comediante cubano Tony Benítez en su show también se ha solidarizado con la búsqueda de Niko: “Cuando tienes una mascota, estás criando a un familiar tuyo. Entonces perderlo es duro. Se perdió alguien de tu familia”.

Un llamado a la conciencia

En medio de la angustia, León insiste en lo esencial: “Niko no es un objeto ni un simple perro perdido; es parte de nuestra familia. Las niñas lo necesitan y él nos necesita a nosotros”.

Con la ayuda de vecinos, autoridades y la comunidad en general, la familia espera que Niko regrese pronto a casa.

