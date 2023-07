Cuba puede importar medicinas de EEUU

LA HABANA .- El embargo de Estados Unidos a Cuba no es la razón por la cual los cubanos padecen la crisis de salud desatada por el desabastecimiento de medicamentos e insumos, fue la respuesta de la Embajada de EEUU en La Habana en respuesta a las declaraciones del canciller del régimen, Bruno Rodríguez.

"El embargo estadounidense a Cuba permite las exportaciones de productos médicos estadounidenses, así como de otros artículos de apoyo a la ciudadanía cubana. La licencia del Departamento de Comercio es fácil de obtener. Las informaciones pertinentes son información pública", indicó la Embajada.

En respuesta a las declaraciones de Rodríguez en las que, nuevamente, volvió a reporchar a EEUU por el embargo, Washington se defendió afirmando que "¡Sí se pueden importar medicamentos a Cuba desde EEUU!".

De igual manera, la Embajada exhortó a la población interesada en conocer los términos de las excepciones del embargo, visitando la página web del Departamento de Estado de EEUU en el que se detallan las condiciones aplicadas desde 2021 por la Oficina de COntrol de Activos Extranjeros.

"Así que no, el embargo no es ningún 'bloqueo' ni la razón por la que los ciudadanos cubanos no tienen acceso a medicamentos", finaliza la publicación,

En la publicación, la sede diplomática también utilizó las etiquetas #MejorSinRepresión, respondiendo a la que utiliza el régimen de Díaz-Canel, #MejorSinBloqueo.

