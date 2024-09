Cubanos viven entre abundancia de basura y escasez de agua

“Si pudiera irme para un monte cerca de un río me iría”, agregó Infante cuando además se le preguntó por la escasez de agua. "Yo viví en el campo y nunca vi la situación que estoy viviendo, una situación pésima”.

La falta de recogida de los desechos sólidos y un serio desabastecimiento del líquido vital en semanas recientes está llegando a puntos críticos y se suman a una cadena de tropiezos diarios que se han prolongado en estos años, como los apagones, la falta de combustible y de alimentos, el transporte ineficiente o las medicinas inexistentes junto a los elevados precios.

Muchos ciudadanos compararon lo que se vive con uno de los momentos más duros en la isla: el llamado periodo especial de profundas carencias que sobrevino a inicios de los años 90 al quedar la nación caribeña sin el crucial respaldo económico de su principal socio —la Unión Soviética— luego de su colapso.

basurero-cuba-ap.jpg La basura se acumula en una esquina de La Habana, Cuba, el martes 24 de septiembre de 2024. AP

“De los últimos seis meses a esta parte estamos en una situación peor que los años del periodo especial y la COVID”, consideró en entrevista con AP el economista cubano Omar Everleny Pérez, catedrático en varias universidades extranjeras. “Aún entonces se garantizó la canasta básica, las personas estaban seguras de que el primero de cada mes tenían unos pocos productos, pero los había: se repartía el pollo, perros calientes, frijoles”.

“No hay (ahora) un área relacionada con lo social que no esté fallando extraordinariamente. No hay por dónde agarrarlo, es decir, falta el agua, la electricidad, aumenta la basura, los médicos están pero no tienen medicinas, la comida, la seguridad ciudadana… hay malestar en la población”, consideró Pérez.

De acuerdo con un informe ofrecido en julio por Servicios Comunales —la empresa estatal que recoge la basura— La Habana, la ciudad más grande y con la mayor población del país, produce 30.108 metros cúbicos diarios de desechos sólidos, unos 7.000 metros cúbicos más que en igual lapso del año anterior.

En contrapartida, están trabajando sólo el 57% de los equipos recolectores debido a daños mecánicos y falta de repuestos en camiones de volteo y minicargadores, entre otros, explicaron las autoridades.

“Pueden ir a la esquina y ahora mismo está desbordado (el contenedor), adonde quiera es un basurero”, afirmó otra vecina de la Villa Panamericana, Aymé Rodríguez.

Un recorrido de AP por varios barrios capitalinos como Centro Habana, La Habana Vieja —una de las zonas turísticas por excelencia en la capital cubana—, 10 de octubre, La Lisa o Lawton mostró similares vertederos.

gasolina-cuba-ap.jpg Un hombre llena su motocicleta con gasolina de un bidón de plástico en La Habana, Cuba. AP

Rodríguez, una trabajadora independiente cuya vivienda colinda con la de la jubilada Infante, dijo que al problema de la basura se añade la falta de agua. Aseguró que apenas un camión cisterna fue enviado a la barriada recientemente porque había unos niños con sospecha de hepatitis y fiebre oropouche, que es causada por mosquitos y se agudiza con el calor y la falta de higiene.

Llevaban 15 días sin abastecimiento del líquido, cargando cubos de otros vecinos o compartiendo entre ellos.

Muchas personas relataron tener que racionar el uso del agua en la cocina o la descarga de los baños, posponer el lavado de ropa o el aseo hogareño en general.

Otras áreas de la capital, como Vedado o San Miguel del Padrón, reportaron no tener agua por 10 días.

Según información proporcionada por José Antonio Hernández, del Grupo Empresarial de Agua y Saneamiento, a comienzos de mes, cuando la cuestión se hizo crítica en La Habana, unas 600.000 personas en todo el país sufrían desabastecimiento de agua también debido a roturas en los equipos de distribución y la falta de combustible para el bombeo.

Sólo en La Habana fueron más de 130.000 los usuarios sin agua. Las provincias de Santiago, Holguín —al oriente— y Villa Clara —en el centro— también enfrentaban la carencia.

agua-cuba-ap.jpg Un conductor de camión cisterna se lava las manos mientras rellena su camión con agua para transportarla a los edificios en medio de la escasez de agua en La Habana, Cuba. AP

Tanto la falta de agua como la acumulación de basura ocasionaron quejas sobre todo en redes sociales y de manera esporádica protestas callejeras puntuales.

El temor de muchos es que estos problemas desmejoren aún más la situación de salud en las comunidades. Las autoridades sanitarias reconocieron la presencia en diversas zonas de la capital y del resto de la isla de enfermedades como el dengue, el zika, el oropouche —las tres ocasionadas por vectores— y la leptospira, transmitida por ratones.

Las penurias en la isla comenzaron a hacerse sentir con mayor fuerza con el COVID-19, pues se mezclaron las consecuencias de la paralización por la pandemia, un plan de reformas financieras —incluida una unificación monetaria que desató un proceso inflacionario.

FUENTE: Con información de AP