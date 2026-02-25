miércoles 25  de  febrero 2026
¿ATAQUE?

Colombia investiga posible impacto de bala en avión de American Airlines (medios)

American Airlines aseguró que sus equipos "identificaron una perforación" en el exterior de la aeronave durante una inspección de rutina tras los trayectos entre la capital del estado estadounidense de Florida

Aviones en el Aeropuerto Internacional de Miami.

CHARLY TRIBALLEAU/ AFP

WASHINGTON.- Las autoridades colombianas investigan el origen de un posible impacto de bala hallado en el ala de un avión de American Airlines que realizó un viaje ida y vuelta entre Miami y Medellín, informó el martes la prensa estadounidense.

American Airlines aseguró que sus equipos "identificaron una perforación" en el exterior de la aeronave durante una inspección de rutina tras los trayectos entre la capital del estado estadounidense de Florida y el país suramericano, según múltiples medios de comunicación.

La cadena CBS News reportó que las autoridades colombianas iniciaron una investigación sobre el agujero "ubicado en el ala derecha de un avión 737 MAX 8".

"El avión fue retirado inmediatamente del servicio para su inspección y reparación. Trabajaremos en estrecha colaboración con todas las autoridades pertinentes para investigar este incidente", dijo la compañía aérea a CBS.

American Airlines añadió que no se reportaron heridos y que la aeronave no tuvo ningún problema para volar.

No quedó claro cuándo se produjo el daño en el ala ni si había personas a bordo cuando se presentó.

Según los datos del sitio web de monitoreo de vuelos Flightradar24, el Boeing 737 MAX 8 voló de Miami a Medellín el domingo y de Medellín a Miami el lunes por la mañana.

El regulador aéreo colombiano, la Aeronáutica Civil, dijo el martes en un comunicado que no había recibido ningún pedido de las autoridades estadounidenses sobre el incidente.

FUENTE: Con información de AFP

