"Ya esto no se aguanta más", cubanos sólo tienen media hora de electricidad al día

LA HABANA.- Las autoridades de la Unión Eléctrica del régimen de Cuba en la provincia de Matanzas informaron que no podrán cumplir el ciclo de rotación de cortes eléctricos previstos, mientras el malestar de la población crece por las largas jornadas de apagón.

La Unión Eléctrica informó sobre problemas con el abastecimiento de combustible, algo que ha paralizado a varias generadoras de electricidad.

En una nota informativa dijeron que por falta de combustible estaban sin funcionar la Central flotante de Mariel, la Central flotante de Santiago de Cuba y que la de La Habana tiene la generación disminuida.

"El barco ha estado dos días sin poder entrar al puerto por las condiciones del tiempo. Esperan realizar el atraque después del mediodía de hoy", justificaron los responsables.

Sin embargo, nada parece aplacar el descontento de los matanceros, que han inundado las redes sociales con denuncias de las terribles condiciones que enfrentan.

Numerosos comentarios en Facebook dan cuenta de la gran frustración y del impacto negativo en la rutina diaria que esto provoca.

"El desastre más grande jamás visto, ni que hubiera pasado un ciclón por toda la provincia. La Guiteras funcionando y nosotros el día entero y ahora han puesto la electricidad a las 4 de la mañana. En el reparto Camilo solo hubo media hora de electricidad en todo el día", dijo un usuario en referencia a la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras, la de mayor generación del país.

Los testimonios reflejan la frustración generada por las largas horas sin suministro eléctrico, con reportes de hasta 20 horas continuas sin corriente.

Una residente comentó: “Ya no sé si reír, llorar o irme a pasar la noche al policlínico... si total, no falta mucho para tener un coma hipoglicémico”.

Otro usuario agregó: “En Limonar llevamos 8 horas y medias sin corriente. ¿Cuántas personas sin almorzar y sin comer? ¡Qué horror!”.

"Apagan hospitales y no tienen los h***** de apagar hoteles que consumen tanto como un circuito. Y no se trata de no hacer turismo, se trata de estrategia de venta. Hoy los hoteles están vacíos y consumiendo lo mismo como si estuvieran llenos. ¿No se le ocurre a nadie promover la venta en proporción con la entrada de turistas y tratar de llenar hoteles y apagar los vacíos? Es tan difícil para este gobierno pensar por el pueblo?", comentó un internauta.

Además, muchos comentarios resaltan la disparidad en el suministro de electricidad, donde se observa que otras provincias no enfrentan el mismo nivel de interrupciones.

Una residente de Jaguey Grande comentó: “Estamos desde las 9 am sin corriente y a las 4 vino solo 30 minutos y todavía nada. Falta de respetos que son”.

FUENTE: Con información de Martí Noticias