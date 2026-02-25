miércoles 25  de  febrero 2026
TRANSICIÓN

EEUU evalúa condiciones de seguridad en aeropuertos de Venezuela para reanudar de vuelos directos

Una delegación de la Administración de Seguridad en el Transporte se encuentra en el país para la inspección de controles contra interferencias ilícitas

Aeropuerto de Maiquetía, Venezuela.

Aeropuerto de Maiquetía, Venezuela. 

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.-Una representación de la Administración de Seguridad en el Transporte de EEUU (TSA, por sus siglas en inglés) se encuentra en Venezuela desde hace dos días para iniciar el proceso de inspección de condiciones de seguridad de aeropuertos internacionales en el país, que permita la posible reanudación de los vuelos directos entre los dos países, suspendidos desde 2019.

Según la información conocida este miércoles, la visita de la delegación busca evaluar si se cumplen las normas de protección contra riesgos de interferencia ilícita y otros actos que comprometan la seguridad de las aeronaves, sus pasajeros y cargas.

La reanudación de la conexión aérea entre EEUU y Venezuela podría iniciarse en las próximas semanas, en el contexto de la autorización de actividad aérea hacia Venezuela.

Los vuelos directos entre EEUU y Venezuela fueron suspendidos, tras la ruptura de relaciones diplomáticas entre los dos países en el contexto de la crisis política que derivó en la presidencia interina del entonces presidente del parlamento, Juan Guaido, en 2019

Se retoman vuelos directos

Este jueves, el presidente Donald Trump anunció oficialmente la reanudación de los vuelos comerciales entre EEUU y Venezuela, durante su histórico discurso desde la Casa Blanca.

"Los ciudadanos estadounidenses podrán viajar a Venezuela muy pronto, y estarán seguros allá. Van a estar seguros. Está bajo muy fuerte control", afirmó, tras insistir que mantiene relaciones “muy buenas y fuertes” con la jefa encargada del régimen Delcy Rodríguez, con quien conversó horas antes, según dijo.

Se informó que los especialistas de la TSA se han dispuesto a evaluar los procedimientos de seguridad en los principales terminales aéreos habitados para vuelos internacionales, como el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, de Maiquetía, Caracas; y el Aeropuerto de La Chinita, ubicado en Maracaibo, en el occidente del país

La labor estaría centrada especialmente en las áreas de carga y servicios de catering, con aplicación estricta de los procedimientos establecidos en el anexo 17 de la Organización de Aviación Civil Internacional que establece las normas de protección.

El posible reinicio de vuelos directos entre los dos países fue adelantado en a mediados de enero y desde entonces es esperado especialmente por venezolanos con familiares e intereses en EEUU.

Con información del programa de Román Lozinski, Unión Radio

