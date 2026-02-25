miércoles 25  de  febrero 2026
REACCIONES

Liderazgo político de Florida se proyecta como motor legislativo de la agenda Trump

Los congresistas Mario Díaz-Balart y María Elvira Salazar emitieron una respuesta sobre reformas fiscales y migratorias tras el discurso del Estado de la Unión del presidente Donald Trump

El presidente Donald Trump y los congresistas republicanos María Elvira Salazar y Mario Díaz-Balart.

El presidente Donald Trump y los congresistas republicanos María Elvira Salazar y Mario Díaz-Balart.

AFP - DLA
Por Daniel Castropé

MIAMI.- Los congresistas republicanos del sur de Florida Mario Díaz-Balart y María Elvira Salazar articularon en Washington una respuesta legislativa conjunta tras el discurso del Estado de la Unión de Donald Trump, con el propósito de acelerar la aprobación de reformas fiscales y migratorias.

Ambos líderes aprovecharon el escenario nacional para validar el éxito económico del primer año del segundo mandato de Trump y proponer soluciones estructurales que aseguren la estabilidad de las familias y el orden en las fronteras de Estados Unidos.

Lee además
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia su discurso sobre el Estado de la Unión en la Cámara de Representantes del Capitolio, en Washington, D.C., el 24 de febrero de 2026. 
EEUU

Trump en su Discurso del Estado de la Unión: "Esta es la era dorada de Estados Unidos"
Imagen del portaaviones Abraham Lincoln en el Medio Oriente.   
ACLARACIóN

Trump niega desacuerdo con jefe del Estado Mayor de EEUU sobre Irán

Vanguardia económica

Díaz-Balart, quien ejerce como decano de la delegación de Florida y vicepresidente del Comité de Apropiaciones, reafirmó su compromiso con la prosperidad de las familias trabajadoras.

El legislador destacó la Ley de Recortes de Impuestos para Familias Trabajadoras como el pilar que sostiene el crecimiento actual, gracias a la eliminación de gravámenes sobre propinas y el aumento del crédito tributario por hijos a 2.200 dólares.

“El presidente Trump cumplió un primer año de mandato histórico; mantuvo sus promesas y restauró el fuerte liderazgo estadounidense”, declaró Díaz-Balart en un comunicado de prensa.

El congresista enfatizó que el modelo de "Estados Unidos Primero" logró una reducción real en la inflación y situó los precios del combustible en niveles mínimos en cuatro años, lo que permite un alivio directo al bolsillo de los ciudadanos y fortalece a los pequeños negocios locales, según Díaz-Balart.

Estabilidad y principios fundamentales

Por su parte, la congresista Salazar centró un pronunciamiento en la defensa de la comunidad de fe y la preservación de la unidad familiar bajo un marco de estricto orden legal.

Salazar abogó por la Ley DIGNIDAD como el complemento necesario para la política de seguridad nacional de la administración, al integrar principios morales con el cumplimiento de la ley fronteriza.

La propuesta busca evitar el vacío en las iglesias que hoy reportan caídas de asistencia de hasta el 70% por temor a procesos de deportación, de acuerdo con la legisladora republicana.

“Hoy, mientras Washington centra su atención en el Estado de la Unión, debemos enfrentar el estado de nuestra conciencia”, sentenció la legisladora en un encuentro con líderes pastorales de todo el país.

Esta visión cuenta con el respaldo de figuras religiosas como el pastor Lorenzo Sewell, quien sostuvo que la iglesia es parte de la solución a los problemas complejos que enfrentan sus comunidades.

Proyecto de nación

El discurso de Trump, que duró casi dos horas en el Salón de la Cámara, marcó el inicio de una fase intensiva de reformas que incluyen la "guerra contra el fraude" en programas públicos y la modernización de la infraestructura nacional.

En este panorama de alta tensión política y críticas presidenciales hacia el Tribunal Supremo, la representación de Florida en el Capitolio se mostró como el eje que podría aportar leyes operativas en apoyo a la Casa Blanca.

Temas
Te puede interesar

Administración Trump logra mantener vigente el intercambio de datos fiscales con agencias de inmigración

Title insurance en Florida: por qué es diferente a otros estados y qué protege realmente

Tormentas invernales provocan pérdidas históricas de $3.170 millones al agro en Florida

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia su discurso sobre el Estado de la Unión en la Cámara de Representantes del Capitolio, en Washington, D.C., el 24 de febrero de 2026.  video
EEUU

Trump en su Discurso del Estado de la Unión: "Esta es la era dorada de Estados Unidos"

 Diosdado Cabello, participa en una rueda de prensa el 14 de enero en el Palacio de Miraflores en Caracas.  video
INVESTIGACIÓN

Diosdado Cabello se convierte en principal objetivo de EEUU, tras ausencia del "Mencho"

Imagen de referencia de entrada de inmigrantes cubanos por la frontera sur de Estados Unidos.
GIRO MIGRATORIO

I-220A en la cuerda floja: lo que realmente cambia tras el más reciente fallo del Undécimo Circuito

El presidente Donald Trump en su primer discurso sobre el Estado de la Unión ante el Congreso, en Washington, EEUU, en 2018. video
EEUU

Curiosidades del Discurso del Estado de la Unión: El más breve, el más largo y el misterio del "ausente"

El logo de la plataforma Meta.
Inversión

Meta acuerda comprar millones de "chips" al fabricante AMD

Te puede interesar

El presidente Donald Trump y los congresistas republicanos María Elvira Salazar y Mario Díaz-Balart.
REACCIONES

Liderazgo político de Florida se proyecta como motor legislativo de la agenda Trump

Por Daniel Castropé
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia su discurso sobre el Estado de la Unión en la Cámara de Representantes del Capitolio, en Washington, D.C., el 24 de febrero de 2026.  video
EEUU

Trump en su Discurso del Estado de la Unión: "Esta es la era dorada de Estados Unidos"

Aeropuerto de Maiquetía, Venezuela. 
TRANSICIÓN

EEUU evalúa condiciones de seguridad en aeropuertos de Venezuela para reanudar de vuelos directos

Aviones en el Aeropuerto Internacional de Miami.
¿ATAQUE?

Colombia investiga posible impacto de bala en avión de American Airlines (medios)

Imagen de referencia de entrada de inmigrantes cubanos por la frontera sur de Estados Unidos.
GIRO MIGRATORIO

I-220A en la cuerda floja: lo que realmente cambia tras el más reciente fallo del Undécimo Circuito