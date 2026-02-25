Liderazgo político de Florida se proyecta como motor legislativo de la agenda Trump

MIAMI. - Los congresistas republicanos del sur de Florida Mario Díaz-Balart y María Elvira Salazar articularon en Washington una respuesta legislativa conjunta tras el discurso del Estado de la Unión de Donald Trump , con el propósito de acelerar la aprobación de reformas fiscales y migratorias.

Ambos líderes aprovecharon el escenario nacional para validar el éxito económico del primer año del segundo mandato de Trump y proponer soluciones estructurales que aseguren la estabilidad de las familias y el orden en las fronteras de Estados Unidos.

Vanguardia económica

Díaz-Balart, quien ejerce como decano de la delegación de Florida y vicepresidente del Comité de Apropiaciones, reafirmó su compromiso con la prosperidad de las familias trabajadoras.

El legislador destacó la Ley de Recortes de Impuestos para Familias Trabajadoras como el pilar que sostiene el crecimiento actual, gracias a la eliminación de gravámenes sobre propinas y el aumento del crédito tributario por hijos a 2.200 dólares.

“El presidente Trump cumplió un primer año de mandato histórico; mantuvo sus promesas y restauró el fuerte liderazgo estadounidense”, declaró Díaz-Balart en un comunicado de prensa.

El congresista enfatizó que el modelo de "Estados Unidos Primero" logró una reducción real en la inflación y situó los precios del combustible en niveles mínimos en cuatro años, lo que permite un alivio directo al bolsillo de los ciudadanos y fortalece a los pequeños negocios locales, según Díaz-Balart.

Estabilidad y principios fundamentales

Por su parte, la congresista Salazar centró un pronunciamiento en la defensa de la comunidad de fe y la preservación de la unidad familiar bajo un marco de estricto orden legal.

Salazar abogó por la Ley DIGNIDAD como el complemento necesario para la política de seguridad nacional de la administración, al integrar principios morales con el cumplimiento de la ley fronteriza.

La propuesta busca evitar el vacío en las iglesias que hoy reportan caídas de asistencia de hasta el 70% por temor a procesos de deportación, de acuerdo con la legisladora republicana.

“Hoy, mientras Washington centra su atención en el Estado de la Unión, debemos enfrentar el estado de nuestra conciencia”, sentenció la legisladora en un encuentro con líderes pastorales de todo el país.

Esta visión cuenta con el respaldo de figuras religiosas como el pastor Lorenzo Sewell, quien sostuvo que la iglesia es parte de la solución a los problemas complejos que enfrentan sus comunidades.

Proyecto de nación

El discurso de Trump, que duró casi dos horas en el Salón de la Cámara, marcó el inicio de una fase intensiva de reformas que incluyen la "guerra contra el fraude" en programas públicos y la modernización de la infraestructura nacional.

En este panorama de alta tensión política y críticas presidenciales hacia el Tribunal Supremo, la representación de Florida en el Capitolio se mostró como el eje que podría aportar leyes operativas en apoyo a la Casa Blanca.