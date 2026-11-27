MANAGUA — El gobierno nicaragüense otorgó una concesión minera a cielo abierto a la empresa china Nicaragua Xiajing Minería Group S.A., lo que eleva a al menos 22 las cedidas a firmas asiáticas tras las sanciones de EEUU al sector minero nicaragüense, informó este viernes el diario oficial La Gaceta.

En su certificación, la Dirección General de Minas de la Procuraduría General de Justicia indicó que otorgó la concesión minera en el lote denominado Cerro Quirós a esa firma china, representada en Managua por el ciudadano chino con residencia nicaragüense QiXiong Tong.

Se trata de una superficie de 2.250 hectáreas, ubicada en el municipio de Santo Domingo, departamento (provincia) de Chontales, centro de Nicaragua.

Un total de 23 empresas chinas controlan el 12,5 % del territorio nicaragüense a través de 94 lotes mineros concesionados y comprenden 1.556.580,02 hectáreas, que incluyen áreas protegidas y territorios indígenas y afrodescendientes, para la exploración y explotación de minerales metálicos, según la ONG ambientalista Fundación del Río.

Modificación del marco jurídico

Entre 2021 y junio de 2026 el régimen que copresiden los esposos Daniel Ortega y Rosario Murillo había otorgado concesiones mineras a 22 empresas chinas en 84 lotes para el aprovechamiento de minerales metálicos, de acuerdo con un informe anterior.

Esa ONG sostuvo que el Ejecutivo modificó el marco jurídico de Nicaragua “para beneficiar y generar ventajas a las inversiones de mineras chinas” y sortear las sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

A mediados de abril pasado, EEUU sancionó a dos hijos de Ortega y Murillo, a un viceministro, a otros cuatro ciudadanos y a siete empresas mineras, todos ellos involucrados en la extracción y comercialización de oro en el país.

Las exportaciones mineras de Nicaragua ascendieron a 2.009,2 millones de dólares en 2025, un 44,4 % más respecto al 2024, según los datos oficiales.

El oro en bruto se consolidó como el principal producto de exportación de Nicaragua, con ingresos por 1.971 millones de dólares, equivalentes al 22,7 % del total exportado, y un volumen de 19,9 toneladas métricas, lo que marcó un hito histórico, según datos oficiales.

FUENTE: Con información de AFP