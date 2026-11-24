MANAGUA.- Dos organizaciones no gubernamentales denunciaron este martes la represión, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias y la tortura por razones de género contra mujeres en Nicaragua, presuntamente perpetradas por el régimen que encabezan los esposos Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Desde abril de 2018, cuando estallaron las manifestaciones contra el régimen, "las mujeres nicaragüenses han estado en la primera línea de la resistencia cívica, enfrentando una represión estatal marcada por la violencia de género", afirmó en una declaración la ONG Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica de Nicaragua, en vísperas del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

La defensora de derechos humanos de esa organización, la nicaragüense exiliada Arlen Pérez, afirmó en un audio que la mayoría de las mujeres detenidas por motivos políticos en Nicaragua han sido víctimas de desaparición forzada y han sufrido torturas físicas y psicológicas.

Actualmente, al menos 16 de los 72 opositores y críticos del régimen nicaragüense que permanecen encarcelados por motivos políticos son mujeres, según la Asociación Memoria y Justicia por Nicaragua (AMJ).

Represión

Pérez indicó que las presas políticas permanecen recluidas en condiciones inhumanas, reciben una alimentación deficiente y, en muchos casos, no tienen contacto con sus familiares.

"Eso es un tema de tortura física y psicológica, tanto para ellas como por las afectaciones a sus familias, que también tienen que enfrentar la incertidumbre de no saber cómo ni dónde se encuentran sus seres queridos", señaló.

La defensora aseguró, además, que los carceleros descalifican a las mujeres que tienen hijos y les dicen que son malas madres, algo que, según denunció, "no ocurre con los varones". También advirtió que las autoridades amenazan a sus hijos y otros familiares.

Asimismo, Pérez alertó sobre las consecuencias de las desapariciones forzadas, que afectan tanto a las mujeres detenidas como a sus familiares, quienes permanecen sin información sobre su paradero.

La desintegración familiar

"Cuando un familiar es encarcelado, toda la vida de esa familia se ve totalmente desestabilizada. Es decir, probablemente sea esa persona la cabeza de familia, quien lleva el dinero al hogar. Hay una distribución de tareas, una estabilidad emocional dentro de la familia, y todo eso se resquebraja", explicó, por su parte, en un audio la directora de la Asociación Memoria y Justicia por Nicaragua, Claudia Pineda.

Pineda advirtió que las consecuencias emocionales para las familias son numerosas cuando deben enfrentar períodos prolongados de silencio y desaparición forzada.

"Las familias sufren la ausencia de su ser querido, especialmente los menores de edad. También hay consecuencias sociales, un estigma en la comunidad alrededor de las personas que son encarceladas. Luego están las consecuencias económicas, porque normalmente esas personas son las que generan los ingresos para el hogar", señaló.

Para la directora de la AMJ, la desaparición forzada "no debería de ser algo normal" en Nicaragua.

"No debería de existir, es algo aberrante. ¿Cómo es posible que haya familias que tengan más de dos años sin saber dónde está su familiar? Ni siquiera se sabe si está vivo. ¿Cómo es posible que eso exista en este siglo y en un supuesto sistema basado en la democracia y en la libertad?", cuestionó.

Nicaragua atraviesa una profunda crisis política y social desde abril de 2018, que se agravó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega, de 81 años, fue reelegido para un quinto mandato y el cuarto consecutivo, tras permanecer en el poder desde 2007.

FUENTE: Con información de EFE