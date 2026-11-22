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SAN JUAN. - Un ciudadano estadounidense fue asesinado en Nicaragua y su cuerpo fue hallado con signos de tortura en una finca del barrio María Auxiliadora, en el municipio de San Juan del Sur, en el sur de Managua, el viernes en la tarde, informaron medios.

El Instituto de Medicina Legal del régimen de Ortega-Murillo, en Managua se hizo cargo de la autopsia y demás estudios forenses, y solo hasta este sábado se conoció de su identificación

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Se trata de Neal Andrew Glenney, de 36 años de edad, quien estaba desaparecido desde el miércoles pasado cuando debía haber llegado al hospedaje donde se había alojado, según la información extraoficial.

El cuerpo sin vida de Glenney fue encontrado en una zona montañosa donde está ubicada la finca en María Auxiliadora, en el departamento de Rivas, en el suroeste de Nicaragua, pero la información no detalla quién lo halló ni las circunstancias en las que ocurrió.

Estadounidense con torturas

El estadounidense, descrito como un hombre de piel blanca, cabello marrón y el tatuaje de una mujer en el rostro, presentaba signos de haber sido torturado.

Según información preliminar, tenía marcas de estrangulamiento, los brazos atados con alambre y la boca cubierta con un pedazo de tela, lo que indica que fue sometido con violencia. Vestía short de rayas, camiseta blanca con mangas azules y sandalias.

La Policía Nacional informó que inició las investigaciones para esclarecer el asesinato y dar con los responsables.

Sin embargo, el régimen nicaragüense maneja con opacidad los datos sobre los delitos que ocurren en el país, según reportes.

FUENTE: Con información de La Prensa, VosTV; RadioCorporación