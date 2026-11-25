La pareja dictatorial de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, junto a su consuegro y jefe de la policía (centro) Francisco Díaz, asistieron al desfile que conmemora el 46.º aniversario de la Policía Nacional en Managua. (Esta imagen fue distribuida por el medio de comunicación oficial El 19 Digital, el 25 de septiembre de 2025)

SAN JOSÉ .- La ONG Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica de Nicaragua exigió este miércoles al régimen que copresiden los esposos Daniel Ortega y Rosario Murillo la liberación inmediata e incondicional de al menos 16 presas políticas, incluidas dos menores de edad.

En una declaración en ocasión del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, ese organismo exigió al Estado de Nicaragua y llamó a la comunidad internacional a impulsar, con urgencia, la libertad inmediata e incondicional de todas las mujeres, niñas y demás personas privadas de libertad por motivos políticos, sin medidas de control, represalias ni nuevas formas de persecución.

También demandó información individualizada y verificable sobre el paradero, la salud y la situación jurídica de las 14 mujeres en desaparición forzada.

Asimismo, pidió que cese la incomunicación familiar y se permita al acceso a una defensa legal independiente, atención médica urgente, especializada e independiente para las personas detenidas, provisión de medicamentos y tratamientos, y protección reforzada para las niñas, las mujeres adultas mayores y quienes padecen enfermedades graves.

Desde abril de 2018, cuando estallaron unas manifestaciones antigubernamentales, "las mujeres nicaragüenses han estado en la primera línea de la resistencia cívica, enfrentando una represión estatal marcada por la violencia de género", señaló la ONG.

Exigen protección efectiva

Por otro lado, el Colectivo exigió protección efectiva para familiares, mujeres defensoras, periodistas, organizaciones feministas y personas exiliadas, "con medidas frente a la represión transnacional y acceso seguro a mecanismos nacionales e internacionales de denuncia".

Además solicitó el compromiso sostenido de los Estados, organismos internacionales y sociedad civil para documentar los hechos, fortalecer redes de cuidado, respaldar a las organizaciones de mujeres y combatir la impunidad con un enfoque de género y derechos humanos.

Esa ONG argumentó que “la justicia está ausente” en Nicaragua porqué está bajo el control del sandinismo, que más bien utiliza las instituciones estatales "para castigar a mujeres por ejercer sus derechos, pensar distinto, organizarse o ser familiares de personas consideradas opositoras".

En su mensaje, ese Colectivo reafirmó “que no habrá una Nicaragua libre y democrática mientras existan mujeres y niñas encarceladas por motivos políticos o sometidas a desaparición forzada”.

"Por ellas, por sus familias y por todas las sobrevivientes de violencia, seguiremos trabajando por la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición", sostuvo.

Actualmente, al menos 16 de los 72 opositores y críticos con el Gobierno de Nicaragua que permanecen encarcelados por motivos políticos son mujeres, incluida dos menores, según la Asociación Memoria y Justicia por Nicaragua (AMJ).

En prisión las presas políticas están recluidas en condiciones inhumanas, mala alimentación y sin contacto con sus familiares en muchos casos.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega, de 81 años y en el poder desde 2007, fue reelegido para un quinto mandato, el cuarto consecutivo.

Mujeres nicaragüenses denuncian represión, detenciones y tortura basada en género.

La desintegración familiar

"Cuando un familiar es encarcelado, toda la vida de esa familia se ve totalmente desestabilizada. Es decir, probablemente sea esa persona la cabeza de familia, el que lleva el dinero al hogar, hay una distribución de tareas, hay una estabilidad emocional dentro de la familia y todo eso se resquebraja", razonó, por su lado, en un audio la directora de AMJ, Claudia Pineda, este 24 de noviembre.

Pineda advirtió que las implicaciones emocionales en la familia “son muchas cuando se enfrentan a un prolongado periodo de silencio y de desaparición”.

“Las familias sufren la ausencia de su ser querido, especialmente los menores de edad. También hay consecuencias sociales, hay un estigma social en la comunidad alrededor de las personas que son encarceladas, y luego también hay consecuencias económicas porque normalmente esas personas son las que generan los ingresos para el hogar”, señaló.

Asimismo, para la directora de la AMJ, “la desaparición forzada no debería de ser algo normal” en Nicaragua.

“No debería de existir, es algo aberrante. ¿Cómo es posible que haya familias que tengan más de dos años de no saber dónde está su familiar? ni siquiera se sabe si está vivo. ¿Cómo es posible que eso exista en este siglo y en un supuesto sistema basado en la democracia y en la libertad?", preguntó.

FUENTE: Con información de EFE