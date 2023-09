Defensores de DDHH repudian cumbre del G77+China en Cuba

En ese sentido, opinó que el hecho que la reunión se celebre en Cuba "no es sino un síntoma de lo blanqueada que está la dictadura cubana y otras en dicho foro", reseñó Infobae.

Para Larrondo es un "error" de los países que sí son democráticos y que han atendido a la invitación para participar en la cumbre, porque no están basando sus relaciones diplomáticas en el respeto a los derechos humanos, "pero me temo que nadie se atreve a dar el primer paso en ese sentido", y agregó que "la dinámica de la que venimos no ayuda, pues se han blanqueado multitud de situaciones de violaciones de derechos humanos muy graves en muchos países por parte de los más importantes actores, y durante años”.

Además, Larrondo sostuvo que al régimen cubano le conviene mostrarse fuerte en ese tipo de reuniones, pues uno de sus objetivos es servir de intermediario en las relaciones de sus aliados y otros países con China y Rusia.

Aunque, apuntó: "lo que no estoy tan seguro es de que China y Rusia dejen a Cuba hacer esa labor en el G77 como al régimen le gustaría, dada la poca fiabilidad y seriedad del gobierno de la isla. Creo que Rusia y China son más partidarios de eliminar al intermediario, dada la naturaleza mentirosa, parasitaria y manipuladora de Cuba”.

La activista Rosa María Payá, hija del disidente cubano asesinado por el régimen, Oswaldo Payá, cuestionó la "tolerancia" que considera se le ha dado a Cuba por años por parte de organismos como Naciones Unidas, lo que a su juicio "provoca absurdos como esta cumbre de la inmoralidad en La Habana una semana antes de la Asamblea General".

"Es indignante que un estado involucrado en el tráfico de seres humanos, que apoya activa y abiertamente la guerra de agresión a Ucrania, que mantiene más de 1.000 presos políticos y a su pueblo en la miseria sea el anfitrión del G77", remarcó.

El mecanismo conocido como Grupo de los 77 más China (G-77+China), en alusión al inicial número de miembros fundadores en la década de 1960, es el foro más grande de concertación de la ONU y desarrollará sus encuentros en La Habana hasta este sábado. En su conjunto representa al 80% de la población mundial.

“La voz del Grupo de los 77 más China siempre será esencial en las Naciones Unidas y cuento con este grupo que siempre ha sido campeón del multilateralismo… para que usen su poder y luchen… para revertir la injusticia y el olvido que ha ocurrido durante siglos y apoyen un sistema que sea bueno para toda la humanidad y no solamente para los privilegiados”, señaló el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, en el discurso inaugural, en el que propuso luchar por alcanzar la sostenibilidad global y una arquitectura financiera diferente a la actual.

“El mundo le está fallando a los países en desarrollo”, afirmó.

Se espera la participación de más de 90 oradores entre mandatarios y otros representantes de Estados de los lugares más diversos, desde Bolivia y Vietnam hasta Laos, Ghana, República Sudafricana o Irán.

FUENTE: Con información de Infobae / AP