Del cese al fuego a la fuerza cinética: La audaz reforma de seguridad de Colombia

Sánchez asumió el cargo de ministro de Defensa de Colombia en marzo de 2025, tras la emisión del Decreto 0249, convirtiéndose en el primer militar retirado en dirigir el Ministerio desde 1991. Durante la Cumbre de Gobernadores de febrero, el presidente colombiano Gustavo anunció su nombramiento, que inmediatamente atrajo la atención nacional debido a su trayectoria militar y al reconocimiento público que obtuvo tras el exitoso rescate de los niños de Mucutuy en 2023 (Infobae, 2025; El Heraldo, 2025). Según Colombia One (2025), Sánchez ha defendido un enfoque no partidista en la política de defensa, y muchos lo consideran un defensor de soluciones pragmáticas y locales al deterioro de la seguridad en Colombia.

Heredó un aparato de seguridad sobrecargado y desmoralizado en medio de una de las crisis más graves de Colombia desde el acuerdo de paz de 2016. El país se enfrenta a una proliferación de organizaciones insurgentes y criminales que compiten por el control de las zonas de producción de cocaína, los corredores de narcotráfico, las operaciones mineras ilegales y otras economías ilícitas. Además, el deterioro del equipo militar agrava este desafío. Los anticuados aviones de combate Kfir de fabricación israelí (Times of Israel, 2025) y los helicópteros de transporte Mi-17 de fabricación rusa (El Estratégico, 2025) siguen siendo esenciales para las operaciones de contrainsurgencia y la movilidad de tropas.

La ofensiva del ELN en el Catatumbo en enero dejó más de cien civiles muertos y obligó a miles a huir por senderos anegados por la lluvia, con apenas lo que podían cargar. Este evento marcó la primera crisis de seguridad significativa del año, tomó por sorpresa a las Fuerzas Armadas y desacreditó aún más el plan de "Paz Total" del presidente Gustavo Petro, una estrategia integral destinada a negociar con todos los grupos armados simultáneamente. En respuesta, el 17 de enero, el presidente Petro suspendió las conversaciones de paz con el ELN después de que los funcionarios se reunieran en noviembre de 2024 (AP News, 2025). Siete días después, el 24 de enero, declaró un estado de excepción de 90 días para la región del Catatumbo, lo que permitió al gobierno adoptar medidas extraordinarias, incluyendo la emisión de decretos con fuerza de ley según la Constitución (Bogota Post, 2025).

Desde que asumió el cargo, el ministro de Defensa Sánchez ha operado en un entorno político volátil que goza de un sólido respaldo ejecutivo. Si bien fue nombrado por el presidente Petro, su credibilidad se ha visto gravemente afectada por no haber abordado el deterioro de la seguridad en Colombia. En muchos sentidos, Sánchez heredó tanto la carga como las consecuencias de una estrategia de seguridad nacional que muchos consideran incoherente e inviable. Para junio, la violencia había hecho metástasis. En Guaviare, disidentes leales a “Iván Mordisco” lanzaron un paro armado, mientras que en todo el país, las fuerzas de seguridad perseguían a los responsables de un intento fallido de asesinato contra un candidato presidencial (El Tiempo, 2025). Al 1 de junio, persistían condiciones desesperadas en muchas partes del país (Daily Mail, 2025).

La intensificación de las operaciones militares y policiales caracteriza el panorama de seguridad en Colombia posterior a marzo de 2025, lo que indica un cambio cualitativo en las capacidades cinéticas. Estas operaciones se desarrollan en un contexto de amenazas persistentes provenientes de redes de disidencia criminal y flujos transnacionales de narcóticos cada vez más complejos. En el centro de esta recalibración, el ministro de Defensa Sánchez está demostrando un liderazgo eficaz mediante políticas sólidas y la capacidad del Estado para ejecutar acciones cinéticas de alto riesgo e impacto.

En este complejo contexto, este análisis examina cómo el mandato del ministro Sánchez transforma la doctrina de seguridad pública de Colombia, cómo la lucha contra el narcotráfico subraya sus prioridades operativas y cómo su enfoque logra un equilibrio geopolítico.

Doctrina de seguridad pública: El enfoque de la guerra total

Para el ministro de Defensa Sánchez, el camino nunca fue neutral. Exgeneral convertido en líder civil, asumió el cargo con una pregunta que pesaba sobre cada decisión: ¿atacar con rapidez para disuadir un mayor derramamiento de sangre o arriesgarse a demorarse con la esperanza de una resolución política? Optó por la primera opción. Bajo su liderazgo, Sánchez abandonó las políticas de cese al fuego en favor de una ofensiva de amplio espectro, ordenando a las unidades militares operar continuamente y atacar todas las amenazas sin discriminación. Fue una apuesta por la disuasión mediante el dominio, una opción que traería resultados, pero también correría el riesgo de erosión moral y una posible escalada de violencia (Defense Post, 2025).

En la práctica, el modelo de Sánchez favoreció la acción cinética decisiva sobre la sincronía estratégica, como lo demostró la publicitada detención en junio de 2025 de alias "Cholinga", un narcotraficante de alto rango y extorsionador minero en el norte de Colombia (Semana, 2025). La desarticulación de "Cholinga", un operador clave de la red disidente de las FARC, fue más que un titular. Fue un modelo a seguir. Si bien la eliminación de Cholinga como principal narcotraficante fue un éxito, no demuestra que las autoridades desmantelaran toda la red criminal, manteniendo así su dominio regional. Como se vio en México, arrestar o abatir a un capo puede crear un vacío de liderazgo que puede generar grupos disidentes más violentos.

Las acciones del ministro Sánchez marcan un cambio doctrinal definitivo, priorizando las intervenciones militares sobre los procesos de paz negociados a partir de marzo de 2025. El imperativo de contrarrestar el aumento de la criminalidad y la inseguridad generalizada en Colombia impulsó este cambio de la estrategia establecida de "Paz Total". Según Radio Caracol (2025), Sánchez escucha atentamente a los electores y líderes gubernamentales que desde hace tiempo exigen un cambio de enfoque, de las iniciativas de paz a una aplicación rigurosa de la ley.

Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, ha criticado vehementemente la política de cese al fuego, argumentando que, inadvertidamente, fortalece a las organizaciones criminales en lugar de mitigar la violencia. Sánchez desplegó fuerzas inmediatamente en zonas críticas durante marzo como una señal deliberada: una demostración de autoridad estatal mediante la proyección de fuerza en lugar de la integración gradual de los marcos civiles e institucionales, como señaló Colombia One (2025). Tras los atentados terroristas contra personal militar en el Guaviare, ordenó una vez más a las fuerzas de seguridad movilizar "todas las capacidades" para una respuesta inmediata, evitando deliberadamente indagar sobre las afiliaciones de los perpetradores. Esta postura política decidida puede haber inquietado a los observadores civiles al priorizar la acción rápida y decisiva por sobre la aplicación cuidadosa de los principios legales y de derechos humanos (Colombia One, 2025).

En respuesta a las críticas a la Operación Fortaleza, Sánchez repudió públicamente las afirmaciones de que la misión había fracasado y afirmó que su objetivo era proteger a la población civil en lugar de satisfacer las expectativas externas, como destacó El Colombiano (2025). Sin embargo, la operación expuso importantes vulnerabilidades operativas y deficiencias de planificación, revelando así una desconexión entre el nuevo énfasis doctrinal y las capacidades prácticas de la institución, una deficiencia que Infobae también subrayó (2025).

Al reflexionar sobre los primeros años de la década de 2000, esta renovada orientación estratégica indica que Colombia regresa a paradigmas de seguridad centrados en la decapitación del enemigo y la eficiencia en el campo de batalla, un marcado contraste con los marcos negociados y multilaterales que han definido los esfuerzos de paz de Colombia posteriores a 2016. Esta readopción de modelos de contrainsurgencia puede entrar en conflicto con los principios de rendición de cuentas democrática y seguridad humana. Además, organizaciones de derechos humanos, junto con la Misión de Verificación de la ONU, han expresado su preocupación por que las tácticas de represalia automática, combinadas con una supervisión legal limitada, puedan poner en peligro el cumplimiento de Colombia con sus compromisos de derecho internacional (Naciones Unidas, 2025). Sánchez es consciente de que el país lucha contra enemigos que ignoran los derechos humanos, las leyes de la guerra y otras normas jurídicas.

Neutralizando los pilares del narcotráfico

Desde marzo de 2025, Colombia ha experimentado una intensificación sin precedentes de las operaciones cinéticas contra centros de procesamiento de cocaína y objetivos de alto valor vinculados a la Segunda Marquetalia, el ELN, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el Clan del Golfo (AGC) y cualquier actor criminal que opere en Colombia (Infobae, 2025). Este giro estratégico subraya cómo el desmantelamiento de laboratorios clandestinos, el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional y la ejecución de objetivos de precisión no solo han logrado victorias tácticas tangibles, sino que también han generado un considerable capital político para el ministro. De este modo, estas medidas han reafirmado el papel fundamental de las fuerzas armadas en el marco de seguridad de Colombia, fortaleciendo así la legitimidad estratégica y la prominencia institucional del Ministerio de Defensa.

Panorama táctico: Las acciones de las fuerzas de seguridad colombianas desde marzo de 2025 se han centrado notablemente en los departamentos de Nariño y Chocó, zonas históricamente dominadas por la infraestructura del narcotráfico y la actividad insurgente. Entre marzo y mayo, el Ejército colombiano desmanteló más de 50 laboratorios de procesamiento de cocaína, incautando grandes volúmenes tanto de productos terminados como de precursores químicos (Ministerio de Defensa de Colombia, 2025). Cada incautación interrumpió las fuentes de ingresos de facciones como Segunda Marquetalia, Clan del Golfo y otras que han utilizado el narcotráfico para financiar el terrorismo, reclutar soldados rasos y aterrorizar a la población civil. La Armada también fue noticia al incautar más de 380 toneladas de precursores químicos, suficiente para detener temporadas enteras de producción de cocaína (Infobae, 2025). La magnitud y el alcance de estas interdicciones demostraron la creciente coordinación interinstitucional de Colombia, con las fuerzas militares, policiales y de inteligencia trabajando en sintonía.

Neutralización de objetivos de alto valor y decapitación estratégica: La Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional intensificó sus operaciones mediante el desmantelamiento de 56 laboratorios clandestinos, incluyendo instalaciones directamente vinculadas al Frente Oliver Sinisterra y al Clan del Golfo, y la incautación de más de 8.000 galones de precursores químicos (Infobae, 2025). Estas acciones, respaldadas por la cooperación transfronteriza con las fuerzas ecuatorianas, subrayan una doctrina de intervención quirúrgica centrada en la decapitación de líderes y la interrupción de la cadena de suministro. Estas acciones de alto valor son estratégicas por dos razones: (1) demuestran una transición de la defensa estática a la interdicción dinámica, y (2) la visión estratégica del Ministerio de Defensa impulsa éxitos de gran visibilidad.

Coordinación interinstitucional y sinergia cinética: La escala y la coordinación de estas operaciones indican un cambio de paradigma en la sincronización cívico-militar. En una operación conjunta en Cumbal, tropas colombianas y ecuatorianas allanaron un complejo de drogas transfronterizo y confiscaron 2,5 toneladas de clorhidrato de cocaína, una acción que demostró no solo soberanía, sino también unidad regional (Ministerio de Defensa de Colombia, 2025). Esta iniciativa transfronteriza sugiere una postura de defensa recalibrada que combina inteligencia, movilidad y diplomacia. Esta sinergia cinética subraya el compromiso del ministro de Defensa con la integración operativa, eliminando los silos burocráticos entre instituciones para lograr victorias tácticas alineadas con los objetivos de política estratégica.

Geopolítica cambiante: entre la autonomía y la alineación estratégica

Bajo el liderazgo de Sánchez, Colombia ha fortalecido sus vínculos con Estados Unidos a un ritmo sin precedentes en más de una década. (Departamento de Estado de EEUU, 2025) El Pacto de Seguridad Estratégica de marzo de 2025 marcó una nueva era: un acuerdo que incluía entrenamiento militar, colaboración en materia de ciberdefensa, monitoreo de fronteras y la transferencia de equipos críticos. (Departamento de Estado de EEUU, 2025)

En marzo de 2025, Colombia profundizó su alianza estratégica con Estados Unidos durante reuniones de alto nivel, en particular durante la visita a Washington del general Carlos Triana y la ministra Gloria Miranda, para abordar las iniciativas antinarcóticos, de sustitución de cultivos e interdicción. Estas conversaciones marcaron una sólida renovación de las operaciones conjuntas (Embajada de EEUU en Colombia, 2025). Durante los últimos dos meses, Sánchez y el comandante del Comando Sur, el almirante Alvin Holsey, intercambiaron visitas de alto perfil. Colombia también recibió invitaciones a los diálogos estratégicos de la OTAN, lo que la situó más firmemente dentro de los marcos de seguridad occidentales. Las reuniones del almirante Cubides en la sede de la OTAN demostraron que Colombia no es solo un socio, sino un actor clave (USSOUTHCOM, 2025).

Con el apoyo de Estados Unidos, la invitación de Colombia al Diálogo Estratégico del Flanco Sur de la OTAN marca un cambio cualitativo en su perfil de seguridad internacional, posicionando al país como un interlocutor privilegiado dentro de los marcos de seguridad transatlánticos (OTAN, 2025). En mayo de 2025, el almirante Francisco Hernando Cubides Granados, jefe de la Defensa de Colombia, visitó el cuartel general de la OTAN y se reunió con los líderes militares de la OTAN en una serie de reuniones de alto nivel para avanzar en la cooperación OTAN-Colombia (OTAN, 2025).

El acercamiento de Colombia a Estados Unidos ha mejorado significativamente su interoperabilidad militar y de inteligencia. Las visitas del Comando Sur, los compromisos con la OTAN y las declaraciones bilaterales del ministro de Defensa ilustran aún más estas mejoras. Sin embargo, Colombia corre el riesgo de volverse estratégicamente dependiente de Estados Unidos, lo que podría limitar sus opciones en política exterior. No obstante, dentro del gobierno de Petro, existe un dilema entre la alineación estratégica y la autonomía. La iniciativa paralela de Petro de adquirir aviones suecos Gripen, rechazando las ofertas de Estados Unidos e Israel, sugiere un esfuerzo por diversificar las dependencias. ¿El objetivo? Evitar convertirse en un peón geopolítico. (Jaime González, 2025).

La mayor integración de Colombia en las estructuras de defensa lideradas por Estados Unidos sitúa al país en un marco de seguridad hemisférico que enfrenta una creciente controversia. Según el Consejo de Relaciones Exteriores, China y Rusia continúan expandiendo su influencia estratégica en América Latina mediante inversiones militares, de inteligencia y de infraestructura, transformando la región en un nuevo frente de competencia multipolar (CFR, 2025; National Media Week, 2025). Si bien la alineación con Estados Unidos mejora la capacidad operativa y el acceso de inteligencia de Colombia, también obliga al país a desenvolverse en un complejo panorama geopolítico que puede limitar su flexibilidad diplomática en un orden multipolar fluido. En un mundo multipolar donde Rusia y China también cortejan a América Latina, la diplomacia colombiana se mueve por una delgada línea: profundizando su alianza con Estados Unidos sin cerrar otras puertas.

Estos acontecimientos indican que el ministro Sánchez ha priorizado el compromiso pragmático sobre las posturas políticas, preservando activamente los fuertes lazos de defensa con Estados Unidos y manteniéndose abierto al diálogo con otros actores globales. Su enfoque probablemente refleja un entendimiento tácito con el Presidente Petro de que asegurar las relaciones con Estados Unidos y al mismo tiempo diversificar las asociaciones sigue siendo fundamental para avanzar los intereses tácticos y estratégicos de Colombia.

Implicaciones estratégicas y perspectivas

Los resultados del mandato inicial de Sánchez son tácticamente impresionantes, institucionalmente significativos y políticamente polarizantes. Su liderazgo ha marcado un punto de inflexión: se ha alejado de la retórica de la consolidación de la paz y se ha orientado hacia una aplicación agresiva de la misma. Desde el terreno en el Guaviare hasta los pasillos de la OTAN, el ministro de Defensa ha cambiado la narrativa: Colombia no solo pide la paz, sino que impone el control. Sin embargo, incluso sus más firmes partidarios reconocen que el éxito operativo no equivale a una paz sostenible.

Desde el principio, la línea dura de Sánchez y su rechazo a los ceses al fuego rompieron con el marco de la "Paz Total" e impulsaron al Estado hacia la disuasión coercitiva. Ha reposicionado a Colombia como un actor de seguridad ágil, con capacidad de combate y conectado globalmente. Su doctrina combina tecnología, velocidad y fuerza focalizada para abordar los persistentes conflictos internos de Colombia.

Desde marzo de 2025, las fuerzas de seguridad han desmantelado sistemáticamente la infraestructura de la cocaína. Neutralizaron a líderes insurgentes, acciones que reflejan más que perspicacia táctica, ya que transformaron el aparato de seguridad de Colombia bajo el actual ministro de Defensa. Estas operaciones han relegitimado la autoridad del Estado en zonas en disputa, reforzado la capacidad operativa de las fuerzas armadas y redefinido el perfil estratégico del Ministerio de Defensa. De cara al futuro, los líderes gubernamentales deben implementar reformas institucionales, profundizar la integración interinstitucional y asegurar el apoyo político continuo al más alto nivel para mantener estos logros.

Estos éxitos cinéticos han reforzado la legitimidad política del ministro de Defensa. En un entorno de seguridad donde los ataques insurgentes han aumentado —como lo demuestran los 24 incidentes coordinados detallados en varios comunicados de prensa del Ministerio de Defensa (Ministerio de Defensa, 2025)—, la capacidad de ejecutar respuestas cinéticas decisivas refuerza la credibilidad institucional. Además, estas operaciones posicionan al ministro como un guardián de la soberanía territorial y un artífice de la modernización operativa, especialmente en medio del escepticismo público sobre la agenda de "Paz Total". Su énfasis en la "seguridad orientada a resultados" contrasta marcadamente con enfoques anteriores que se basaban más en la retórica que en la capacidad real.

Los logros tácticos del Ministerio, las innovaciones institucionales y la mejora de su posición internacional demuestran un progreso genuino que ha fortalecido las capacidades del Estado colombiano y su legitimidad global. En este contexto, el ministro de Defensa emerge no sólo como un actor político, sino también como un operador estratégico que integra la ejecución en el terreno con la política nacional de defensa. Este cambio transforma la diplomacia de defensa de Colombia y puede revitalizar los compromisos bilaterales con socios alineados con la OTAN e instituciones estadounidenses.

El costo de esta doctrina es elevado. Persisten los temores civiles. Las organizaciones de derechos humanos se mantienen vigilantes. Dentro de las unidades de élite, la fatiga va en aumento. Además, si estas operaciones no se traducen en reformas a largo plazo —como la independencia judicial, el control de la corrupción y la estabilidad política—, las victorias de hoy podrían posponer las crisis del futuro.

En última instancia, el mandato de Sánchez se juzgará no sólo por las detenciones realizadas o la cocaína incautada, sino por el legado que deje. En un país marcado por una violencia prolongada y un frágil proceso de paz, la pregunta se cierne sobre el tapete: ¿Puede Colombia combatir a sus enemigos sin perder de vista su esencia democrática? Si Sánchez triunfa, la gente lo recordará como el artífice de la recuperación de la seguridad en Colombia.

De lo contrario, sus victorias podrían convertirse en un capítulo más de un ciclo de violencia disfrazado de progreso.

Publicado en el Miami Strategic Intelligence Institute (MSI²).