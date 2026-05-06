miércoles 6  de  mayo 2026
VIOLENCIA

ELN somete a "juicios revolucionarios" a funcionarios secuestrados en Colombia, a días de elecciones

El grupo guerrillero dijo que impuso “condenas” de cinco años a trabajadores de la fiscalía, y de tres años a policías secuestrados en 2025

El ELN, grupo de la guerrilla de Colombia, aviva la violencia en el país.

El ELN, grupo de la guerrilla de Colombia, aviva la violencia en el país.

EFE
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BOGOTÁ.- En otro acto de violencia en Colombia, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) dijo públicamente que impuso "condenas" de "prisión revolucionaria" de cinco años a funcionarios del Cuerpo Técnico (CTI) de la Fiscalía y de tres años a miembros de la Policía, todos secuestrados en 2025, tras supuestos juicios.

En medio del repudio inmediato del país a la acción guerrillera, el procurador general, Gregorio Eljach, calificó de "inaceptable" la decisión del ELN y pidió al gobierno de Gustavo Petro tomar acciones para mantener el orden en el país que tendrá elecciones presidenciales el 31 de este mes de mayo.

Lee además
El proceso de paz entre el ELN y el gobierno de Petro tiene más de un año congeladp  (AFP)
CONFLICTO ARMADO

El ELN plantea retomar negociaciones de paz con próximo gobierno de Colombia
Policía y militares de Colombia llegaron luego del ataque terrorista a un autobús en el Departamento del Cauca, que dejó siete muertos este sábado 25 de abril 2026.
INVESTIGACIÓN

Detienen a presunto autor de ataque bomba en Colombia

"El secuestro no es justicia, es un delito. Es un ataque a un país y un ultraje a la dignidad humana. El procurador general desconoce rotundamente el poder de juzgamiento a civiles", manifestó la Procuraduría (Ministerio Público) en un comunicado reseñado por agencias.

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez Suárez, tachó de "cobarde" el anuncio del grupo guerrillero que, según dijo, “no es autoridad ni representa justicia”. “Es un cartel del narcotráfico", añadió sin anunciar medidas y pidió a la comunidad internacional sumarse a la exigencia de liberación inmediata.

ELN con juicios en Colombia

Según el reporte, el ELN denomina "condenas" a los castigos que impone en lo que llama "juicios revolucionarios" y con los que ese grupo violento pretende juzgar a los secuestrados bajo sus propias reglas y justificar su permanencia en cautiverio.

Las dos víctimas de la fiscalía, Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, secuestrados en el Arauca en mayo de 2025, deben permanecer en poder de esa guerrilla 60 y 55 meses, respectivamente, por "pertenecer a un organismo del Estado" al que acusa de cometer "crímenes de lesa humanidad", según un comunicado leído por un integrante del Frente de Guerra Oriental del ELN, se informó.

Del mismo modo, los policías de la Dirección de Investigación Criminal (Dijin) Franki Hoyos Murcia y Yordin Fabián Pérez Mendoza, secuestrados también en Arauca en julio pasado, fueron "condenados", respectivamente, a 36 y 32 meses de lo que el ELN llama "prisión revolucionaria", por "los delitos de espionaje y perfidia".

Todos los supuestos “condenados” podrán acogerse "a mecanismos de canje humanitario de prisioneros de guerra con el Gobierno nacional", según el comunicado del ELN.

El ELN y el gobierno de Petro mantuvieron “diálogos de paz” que no prosperaron y ahora plantean retomar. Durante los "encuentros" se alcanzó un acuerdo para renunciar al secuestro con fines económicos, pero en la práctica esa guerrilla nunca ha dejado de lado ese delito.

FUENTE: Con información de EFE

Temas
Te puede interesar

La OMS dice que el riesgo del hantavirus "sigue siendo bajo"

El "Chapo" Guzmán se comunicó con sus hijos, pese a estar en una cárcel de máxima seguridad en EEUU

EEUU asegura que habrá transición democrática en Venezuela y pide paciencia

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Un grupo de personas espera para abordar un vuelo en el aeropuerto José Martí, de La Habana, frente al logo de Cubana de Aviación.
NUEVAS LEYES

Cuba elimina el límite de 24 meses en el exterior y redefine su política migratoria

Una lancha ambulancia visitó al cruceros este martes 5 de mayo que está fondeado frente al puerto de Cabo Verde. (AFP)
CRISIS EN ALTA MAR

Evacuan a personal enfermo del crucero con brote de hantavirus para ser atendidos en Países Bajos

Agentes de la Bolsa de Nueva York trabajan en el piso de remate.
LA BOLSA

Wall Street abre con subidas a la espera de un acuerdo en Medio Oriente

El programa de inmigración oficial anualmente rifa 50 mil visas de residencia permanente o Green Cards
INMIGRACIÓN

Solicitud o renovación de Green Card sería revisada por USCIS para descartar deficiencias previas

Imagen referencial.
CONTROVERSIA EN AUGE

Acusan a Florida de desviar 5.000 millones anuales de fondos públicos al programa de vales escolares

Te puede interesar

Trump aumenta la presión para llegar a acuerdo de paz y amenaza a Irán con nuevos bombardeos
CONFLICTO

Trump aumenta la presión para llegar a acuerdo de paz y amenaza a Irán con nuevos bombardeos
Debbie Wasserman Schultz es miembro de la Cámara de Representantes de EEUU por Florida. 
INCOMPRENSIBLE

Florida mantiene en pausa expansión de KidCare para 40.000 niños pese a presión de organizaciones sociales

El fundador de CNN y presidente de Ted Turner Enterprises, Ted Turner, durante un debate sobre política energética estadounidense con el fundador de BP Capitol, T. Boone Pickens, en el National Press Club de Washington el 19 de abril de 2011.
OBITUARIO

Muere Ted Turner, fundador de CNN, a los 87 años

Imagen referencial.
CONTROVERSIA EN AUGE

Acusan a Florida de desviar 5.000 millones anuales de fondos públicos al programa de vales escolares

Agentes de la Bolsa de Nueva York trabajan en el piso de remate.
LA BOLSA

Wall Street abre con subidas a la espera de un acuerdo en Medio Oriente