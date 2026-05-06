ELN somete a "juicios revolucionarios" a funcionarios secuestrados en Colombia, a días de elecciones

El ELN, grupo de la guerrilla de Colombia, aviva la violencia en el país.

BOGOTÁ .- En otro acto de violencia en Colombia , la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional ( ELN ) dijo públicamente que impuso "condenas" de "prisión revolucionaria" de cinco años a funcionarios del Cuerpo Técnico (CTI) de la Fiscalía y de tres años a miembros de la Policía, todos secuestrados en 2025, tras supuestos juicios .

En medio del repudio inmediato del país a la acción guerrillera, el procurador general, Gregorio Eljach, calificó de "inaceptable" la decisión del ELN y pidió al gobierno de Gustavo Petro tomar acciones para mantener el orden en el país que tendrá elecciones presidenciales el 31 de este mes de mayo.

"El secuestro no es justicia, es un delito. Es un ataque a un país y un ultraje a la dignidad humana. El procurador general desconoce rotundamente el poder de juzgamiento a civiles", manifestó la Procuraduría (Ministerio Público) en un comunicado reseñado por agencias.

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez Suárez, tachó de "cobarde" el anuncio del grupo guerrillero que, según dijo, “no es autoridad ni representa justicia”. “Es un cartel del narcotráfico", añadió sin anunciar medidas y pidió a la comunidad internacional sumarse a la exigencia de liberación inmediata.

ELN con juicios en Colombia

Según el reporte, el ELN denomina "condenas" a los castigos que impone en lo que llama "juicios revolucionarios" y con los que ese grupo violento pretende juzgar a los secuestrados bajo sus propias reglas y justificar su permanencia en cautiverio.

Las dos víctimas de la fiscalía, Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, secuestrados en el Arauca en mayo de 2025, deben permanecer en poder de esa guerrilla 60 y 55 meses, respectivamente, por "pertenecer a un organismo del Estado" al que acusa de cometer "crímenes de lesa humanidad", según un comunicado leído por un integrante del Frente de Guerra Oriental del ELN, se informó.

Del mismo modo, los policías de la Dirección de Investigación Criminal (Dijin) Franki Hoyos Murcia y Yordin Fabián Pérez Mendoza, secuestrados también en Arauca en julio pasado, fueron "condenados", respectivamente, a 36 y 32 meses de lo que el ELN llama "prisión revolucionaria", por "los delitos de espionaje y perfidia".

Todos los supuestos “condenados” podrán acogerse "a mecanismos de canje humanitario de prisioneros de guerra con el Gobierno nacional", según el comunicado del ELN.

El ELN y el gobierno de Petro mantuvieron “diálogos de paz” que no prosperaron y ahora plantean retomar. Durante los "encuentros" se alcanzó un acuerdo para renunciar al secuestro con fines económicos, pero en la práctica esa guerrilla nunca ha dejado de lado ese delito.

FUENTE: Con información de EFE