sábado 29  de  agosto 2026
VENEZUELA

Piden a Venezuela y a EEUU dar a conocer condiciones del "histórico" contrato petrolero

Economistas y políticos instaron a Delcy Rodríguez y a Donald Trump informar detalles para evaluar con propiedad el alcance del pacto en hidrocarburos

Nuevo acuerdo petrolero entre Venezuela y EEUU fue suscrito el 28 de agosto de 2026

Nuevo acuerdo petrolero entre Venezuela y EEUU fue suscrito el 28 de agosto de 2026

EFE/ARCHIVO
Por Valeria Montero

CARACAS.- Ante la dimensión del nuevo acuerdo petrolero entre Venezuela y EEUU, economistas, políticos y ONG de derechos humanos instaron a ambas administraciones dar a conocer con transparencia las condiciones del contrato de hidrocarburos que fue catalogado por el presidente Donald Trump como “el mayor en la historia mundial”.

Peticiones de políticos, economistas y ONG, entre cálculos y rechazos sobre el impacto del acuerdo, llenaron las redes tras el anuncio del mandatario estadounidense este viernes.

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El contrato implicaría el manejo y desarrollo de 17 campos estratégicos venezolanos, por parte de EEUU, los cuales equivaldrían a 65.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo “sin costo alguno para el contribuyente estadounidense", según Trump.

Acuerdo “histórico

El contrato, que más tarde fue informado por Rodríguez como “histórico” y tuvo el aval del oficialista PSUV, proyecta “una inversión de capital superior a los 100 mil millones de dólares para el desarrollo de campos”, según explicó la ministra de Hidrocarburos de Venezuela, Paula Henao, este sábado

Esto generaría “más de 209 mil millones de dólares en tributos a lo largo del período”, dijo en la red X

El acuerdo se llevó a cabo a través del secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth por EEUU, y representantes del sector por Venezuela.

Petróleo con transparencia

“Los venezolanos queremos a EEUU como nuestro socio. Las condiciones las debe conocer el país”, dijo el dirigente político venezolano César Pérez Vivas, tras cuestionar la competencia para ello del “régimen usurpador”.

En esa misma línea, el economista Francisco Monaldi pidió conocer los detalles del acuerdo “para poder evaluarlo con propiedad” en el debate que se ha generado.

“Pero le monto de los impuestos por recabar anunciados por el gobierno interino es insólitamente bajo, dijo y explicó que al partir de los barriles señalados representa 3,2 dólares.

También el economista Asdrúbal Oliveros aseguró que el contrato, por su magnitud, no puede verse como un asunto menor y dijo tener muchas preguntas sobre la implicación para la economía venezolana.

Indicó que las inversiones planteadas “necesitan años para madurar” y requieren de reglas claras y previsibles, seguridad jurídica e institucionalidad que hasta ahora no han sido garantizadas.

Alcance ambiental

Por su parte, la ONG defensora de derechos humanos, Provea, señaló la necesidad de que Rodríguez y Trump aclaren al país los alcances del acuerdo energético.

Cuestionó que se haya suscrito en medio de la opacidad estatal y alertó sobre el impacto ambiental que debe ser preservado.

FUENTE: Con información EFE, red X

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