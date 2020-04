Denuncian desvío de fondos para el COVID-19 en Colombia

Estos "giros incompletos están afectando seriamente a la red hospitalaria local". "La situación es tan extrema que en la capital del país en donde se concentra el mayor problema de la pandemia en el país, tres EPS no autorizaron el giro completo", indicó Zuluaga.

En Colombia los datos oficiales apuntan a 2.473 casos confirmados de coronavirus COVID-19, incluidos 80 fallecimientos. Además hay 197 personas recuperadas. Bogotá es la región donde se registran más contagios con 1.121.

Recientemente, el gobierno colombiano infomró que busca recursos en los organismos internacionales para aliviar la situación económica por la inactividad producida por la cuarentena para evitar la propagación del nuevo coronavirus COVID-19.

El viceministro técnico de Hacienda colombiano, Juan Pablo Zárate, informó que “vamos a ir a la banca mundial por muchas ventanillas. Estamos pidiendo plata al Banco Mundial y al Banco Interamericano de Desarrollo… Es difícil, no he querido dar cifras concretas porque con ellos hay un proceso de negociación y hay cola porque no somos el único país que necesita recursos”, afirmó.

Agregó que el país tiene una línea de crédito flexible desde 2009 con el Fondo Monetario Internacional por unos 11.000 millones de dólares que pretende renovar.