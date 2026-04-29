miércoles 29  de  abril 2026
CRIMINALIDAD

Detienen en Ecuador a red vinculada con la falsificación de visas a EEUU

Autoridades ecuatorianas con apoyo de agentes estadounidenses aprehendieron a siete personas que suministraban visado falso a personas que buscan migrar

Los ciudadanos de la mayoría de los países requieren visas para ingresar a EEUU

Los ciudadanos de la mayoría de los países requieren visas para ingresar a EEUU

PIXABAY
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

QUITO.- La policía de Ecuador, con apoyo de funcionarios de EEUU destacados en ese país, detuvo a siete personas por su presunta participación en una red dedicada a la falsificación de visas americanas destinadas a ciudadanos que buscan migrar hacia ese país, informó la Fiscalía este miércoles

Las personas sospechosos fueron detenidas en la ciudad de Guayaquil, la más poblada del país, así como en el municipio de Daule, en la provincia de Guayas, durante una operación de la policía de ese país con funcionarios de la Embajada estadounidense en Ecuador.

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Las capturas también se practicaron en la localidad de Tumbaco, que pertenece a la provincia andina de Pichincha, cuya capital es Quito, según los reportes.

Operación contra falsas visas

Durante los registros practicados con el apoyo de funcionarios del Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado de EEUU y de la embajada estadounidense en Ecuador, las autoridades incautaron teléfonos móviles y documentación relacionada con el caso.

El Ministerio Público señaló que los detenidos están a la espera de la audiencia de formulación de cargos, que se realizará en las próximas horas, y en la que serán procesados por el presunto delito de tráfico de migrantes.

EEUU se mantiene vigilante contra la falsificación de visas americanas como parte de su política de seguridad y ha desmantelado redes internacionales que operan en América Latina, en el último año.

FUENTE: Con información de EFE, Departamento de Estado página web

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