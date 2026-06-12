Trump asegura que fue abatido el Niño Guerrero, jefe del Tren de Aragua

Esta captura de pantalla de un video publicado por el presidente estadounidense Donald Trump en su cuenta Truth Social el 12 de junio de 2026, muestra lo que el presidente Trump describe como un ataque mortal contra el líder del Tren de Aragua.

WASHINGTON/CARACAS.- Héctor Rusthenford Guerrero Flores, conocido como “Niño Guerrero”, líder de la organización criminal transnacional Tren de Aragua y uno de los delincuentes más buscados de América Latina, por quien Estados Unidos ofrecía una recompensa de cinco millones de dólares, murió en una operación militar estadounidense coordinada con autoridades venezolanas, según anunció este viernes el presidente Donald Trump.

“El Comando Sur de Estados Unidos realizó un ataque rápido y letal para eliminar al Niño Guerrero, del tristemente conocido Tren de Aragua”, escribió Trump en su red social Truth Social. El mandatario aseguró que la acción se llevó a cabo en “estrecha cooperación con nuestros amigos en Venezuela, con los cuales estamos trabajando muy bien”, refiriéndose al interinato de Delcy Rodríguez, quien gobierna bajo su tutela.

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Trump no precisó el lugar donde ocurrió la operación. Sin embargo, el anuncio se produjo en medio de rumores en Venezuela sobre un operativo en una zona minera del estado Bolívar, en el sur del país, relacionado con la búsqueda del líder criminal.

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El mensaje presidencial estuvo acompañado por un video de unos 10 segundos que muestra imágenes aéreas de una estructura rodeada de vegetación antes de una explosión que levanta una nube de humo. En las imágenes no se distingue claramente a ninguna persona.

La muerte de Guerrero se produce cinco meses después de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos durante una incursión militar en Caracas. Desde entonces, la exvicepresidenta de la dictadura Delcy Rodríguez ejerce como presidenta interina mientras Washington mantiene una estrecha coordinación con las nuevas autoridades venezolanas.

“Como resultado, los terroristas del Tren de Aragua ya no tienen un santuario en Venezuela ni en ninguna otra parte”, afirmó Trump.

El golpe contra el hombre más buscado del Tren de Aragua

Estados Unidos designó al Tren de Aragua como organización terrorista en enero de 2025, poco después del regreso de Trump a la Casa Blanca. Washington acusaba a la organización de representar una amenaza para la seguridad pública en el continente debido a su participación en delitos como extorsión, secuestro, homicidios, narcotráfico, trata de personas, prostitución y minería ilegal.

La banda criminal nació en la cárcel de Tocorón, en el estado Aragua, y con el paso de los años extendió sus operaciones a varios países de América Latina. Bajo el liderazgo de Guerrero, la organización evolucionó de una estructura local a una red criminal con presencia regional e influencia en varios países del hemisferio.

El Departamento de Estado mantenía una recompensa de cinco millones de dólares por información que condujera a la captura o condena de Guerrero. Además, en julio de 2025 le impuso sanciones económicas junto a otros integrantes de la cúpula de la organización.

Estados Unidos sostenía que el líder criminal había convertido al Tren de Aragua de una pandilla carcelaria dedicada principalmente a la extorsión en una organización de alcance continental vinculada con secuestros, tráfico y trata de personas, narcotráfico y otros delitos transnacionales.

Aunque el gobierno venezolano aseguró tras la intervención de Tocorón en 2023 que había desmantelado completamente al Tren de Aragua, autoridades de países como Colombia, Perú y Chile continuaron reportando capturas de personas vinculadas a la organización, reforzando las denuncias sobre la permanencia de sus operaciones fuera de Venezuela.

De Tocorón a la expansión criminal regional

Según el centro de análisis InSight Crime, Guerrero, de 42 años, inició su carrera criminal a comienzos de la década de 2000, cuando participó en ataques contra funcionarios policiales en el estado Aragua y se involucró en actividades de microtráfico.

Aunque el Tren de Aragua ya existía previamente, alrededor de 2015 asumió el liderazgo de la organización y consolidó su poder dentro y fuera de la cárcel. En 2016 se presentó ante un tribunal en Maracay para responder por acusaciones relacionadas con homicidios, robos, porte ilegal de armas y tráfico de drogas.

Dos años después aceptó los cargos y fue condenado a más de 17 años de prisión. Sin embargo, lejos de perder influencia, fortaleció su control sobre la organización desde la cárcel de Tocorón, considerada durante años el principal centro de operaciones del Tren de Aragua.

De acuerdo con InSight Crime, el líder criminal vivía dentro del penal rodeado de privilegios poco comunes. Disponía de una vivienda de dos pisos y tenía acceso a instalaciones como piscina, campo de béisbol, restaurante, discoteca, parque infantil e incluso un zoológico construido dentro de la prisión.

La organización de análisis sostiene que Tocorón se convirtió en una de las cárceles más notorias de Venezuela debido a una práctica que permitía a líderes criminales conocidos como “pranes” ejercer un control efectivo sobre algunos centros penitenciarios.

En septiembre de 2023, las fuerzas de seguridad venezolanas ocuparon militarmente Tocorón en un amplio operativo que buscaba desmantelar al Tren de Aragua. Tras la intervención, Guerrero logró escapar y permanecía prófugo desde entonces.

Las autoridades venezolanas emitieron una orden de captura en su contra por delitos como homicidio, secuestro y terrorismo. Maduro aseguró en ese momento que coordinaba acciones con Colombia, Ecuador, Perú y Chile para localizar a los fugitivos vinculados con la organización.

Pese a que el gobierno venezolano insistió posteriormente en que la banda había sido derrotada, distintos países de la región continuaron reportando actividades y detenciones relacionadas con el Tren de Aragua. La muerte de Guerrero representa el golpe más importante contra la organización desde la toma de Tocorón y pone fin a la trayectoria del hombre que durante más de una década encabezó una de las estructuras criminales más poderosas y extendidas de América Latina.

FUENTE: con información de EFE Y AFP