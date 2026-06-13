Ric Prado: Un héroe de primera línea forjado en exilio y combates

Algunas vidas son extraordinarias por lo que logran. Otras lo son por lo que representan. La de Enrique “Ric” Prado reúne ambas condiciones. Su nombre es ampliamente conocido en los círculos de inteligencia, de seguridad nacional y de operaciones especiales de Estados Unidos.

Durante décadas sirvió en algunos de los escenarios más complejos y peligrosos del mundo, participó en operaciones de alto riesgo, combatió el terrorismo internacional y llegó a ocupar puestos de enorme responsabilidad en la Agencia Central de Inteligencia.

Sin embargo, después de años de conocerlo, entrevistarlo y compartir largas conversaciones con él, he llegado a una conclusión distinta. La historia más importante de Ric Prado no comienza en Langley, ni en Afganistán, ni con la guerra contra el terror. Comienza en Cuba. Y quizás sea precisamente esa historia la que más necesita escuchar nuestra generación.

La reciente publicación de Ric Prado: La Pasión del Guerrero. Contra el terrorismo y el comunismo, del escritor cubano Alberto Sicilia, ofrece una oportunidad extraordinaria para comprender no solo al legendario operador clandestino, sino también al niño, al hijo, al exiliado y al patriota que existían mucho antes de que el mundo conociera su nombre.

El niño que vio desaparecer un país

Para comprender a Ric Prado hay que regresar a Manicaragua, a aquella Cuba anterior a la revolución castrista de 1959. La Cuba de las familias trabajadoras, de los pequeños empresarios, de los valores familiares. La Cuba que millones de exiliados todavía recuerdan con nostalgia.

Durante nuestra conversación, Prado evocó una infancia feliz, marcada por la cercanía familiar y una vida sencilla pero digna. Sin embargo, aquel mundo comenzó a desmoronarse tras la llegada al poder del régimen de Fidel Castro. El negocio de su padre fue confiscado. El adoctrinamiento político penetró en las escuelas. La intimidación se convirtió en una realidad cotidiana. Lo que había sido una infancia estable se transformó en una experiencia de pérdida y desarraigo.

Como miles de niños cubanos, Ric terminó formando parte de la Operación Pedro Pan, uno de los episodios más dolorosos y extraordinarios de la historia del exilio cubano.

Aquel niño que atravesó la llamada “pecera” de Rancho Boyeros (esa barrera de cristal que marcaba la despedida entre quienes partían y quienes se quedaban) sin saber cuándo volvería a ver a sus padres jamás imaginó que algún día ayudaría a proteger la nación que lo acogió.

Pero la semilla de esa transformación ya estaba siendo sembrada.

Desde la perspectiva que ofrecen los años, Prado interpreta aquella experiencia como el inicio de un proceso de formación personal. El dolor del exilio, la incertidumbre y la separación familiar no lo destruyeron. Lo fortalecieron.

Como él mismo reconoce, fueron los primeros golpes de martillo los que comenzaron a forjar el acero de su carácter.

La gratitud como brújula

Una característica distingue a muchos miembros de la generación Pedro Pan. No desarrollaron una mentalidad de víctima, sino una de responsabilidad. Prado pertenece claramente a esa tradición. Mientras muchas narrativas contemporáneas promueven el resentimiento como identidad política, Ric Prado representa una generación que eligió la gratitud.

Durante nuestra conversación explicó que, con el paso de los años, comprendió la magnitud de las oportunidades que Estados Unidos le había brindado. Aquella comprensión se transformó en una deuda moral, de servicio, de honor y de gratitud.

Esa convicción ayuda a explicar por qué escogió algunos de los caminos más difíciles para un joven inmigrante cubano.

Primero llegaron las artes marciales. Luego, el Pararescue Jumper (PJ) de la Fuerza Aérea, una de las especialidades más exigentes de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Posteriormente, serviría en el rescate de emergencias en Miami durante algunos de los años más violentos de la ciudad. Finalmente, llegaría a la CIA.

Su trayectoria parece menos una serie de coincidencias que una cadena de decisiones impulsadas por un profundo sentido de propósito.

Más allá de Black Ops

Alberto Sicilia comprendió algo fundamental desde el inicio de este proyecto. No tenía sentido traducir Black Ops. Ese libro ya existía. La verdadera oportunidad consistía en explorar otra dimensión de la historia.

Durante nuestra entrevista, Sicilia explicó que desde sus primeras conversaciones percibió algo que trascendía las operaciones especiales, la inteligencia o el contraterrorismo. Lo que le llamó la atención fue la combinación de modestia, fe, honor y sentido del deber que caracteriza a Prado.

Por ello decidió escribir una obra diferente: no es una cronología operacional ni una simple biografía, sino una reflexión sobre el carácter.

La estructura del libro se apoya en viñetas, recuerdos y escenas cuidadosamente construidas que permiten al lector acercarse al ser humano detrás del personaje público.

El resultado es una obra accesible para nuevas generaciones, pero suficientemente profunda para quienes buscan comprender las fuerzas morales que moldean una vida de servicio.

La viga que sostiene a un hombre

De todos los conceptos que aparecen en la obra, ninguno me impactó tanto como la metáfora de “la viga”. Cuando le pedí a Sicilia que explicara su significado, respondió que representa la estructura invisible que sostiene a una persona cuando todo lo demás se derrumba: los principios, la familia, la fe, la palabra empeñada, el honor.

Aquella explicación me hizo pensar de inmediato en mi propio padre y en mi abuelo. Pensé en la generación de cubanos que llegó a Estados Unidos sin riqueza material, pero con una extraordinaria riqueza moral. Pensé en aquellos hombres y mujeres para quienes un apretón de manos tenía valor jurídico. Para quienes el deber no era una consigna sino una forma de vida. Para quienes el apellido era una responsabilidad.

Y comprendí que Sicilia había identificado uno de los elementos centrales de la historia de Ric Prado. La viga que sostuvo su vida no fue la de los reconocimientos ni la de los ascensos; fue la de los principios heredados de su familia.

La batalla cultural de nuestro tiempo

Aquí es donde esta historia deja de ser solo una biografía y se convierte en una advertencia.

Vivimos una época de extraordinarios avances tecnológicos y, al mismo tiempo, de preocupante fragilidad cultural. Nuestros jóvenes tienen acceso a más información que cualquier generación anterior, pero a menudo poseen menos contexto histórico. Conocen las tendencias del momento, pero desconocen las tragedias que marcaron el siglo XX. Hablan de derechos, pero pocas veces escuchan hablar de deberes. Comprenden la importancia del éxito, pero no siempre la del sacrificio.

Por eso la historia de Ric Prado resulta tan relevante. Porque recuerda una verdad que las sociedades libres suelen olvidar cuando disfrutan durante demasiado tiempo de prosperidad y seguridad. La libertad no es permanente, no es inevitable y debe defenderse.

El siglo XX nos dejó dolorosas lecciones sobre los efectos devastadores del comunismo, el totalitarismo y las ideologías que subordinan al individuo al Estado. Cuba continúa siendo un recordatorio vivo de esa realidad. Venezuela ofrece otra advertencia más reciente. Y mientras tanto, nuevas formas de autoritarismo emergen en distintos rincones del mundo, acompañadas en muchos casos por sofisticadas campañas de influencia, manipulación informativa y guerra cognitiva.

La batalla por la libertad ya no se libra únicamente en los campos de batalla. También se libra en las aulas, en las redes sociales, en los medios de comunicación y, sobre todo, en el hogar.

El legado

Al finalizar nuestra conversación, pregunté tanto a Ric Prado como a Alberto Sicilia qué mensaje deseaban transmitir a los jóvenes cubanos e hispanoamericanos. La respuesta fue tan sencilla como poderosa: pensar por cuenta propia, defender la libertad, mantener el coraje moral, no rendirse ante la apatía y recordar siempre que la familia constituye la primera escuela de ciudadanía.

Prado añadió una observación que resume toda una vida de experiencia: los hijos no aprenden principalmente de lo que escuchan. Aprenden de lo que observan, del ejemplo, de la conducta, del carácter.

Quizás esa sea la enseñanza más importante de este libro. Más allá de la CIA, del contraterrorismo y de las operaciones especiales, la historia de Ric Prado es la de un niño cubano que perdió una patria, encontró otra y dedicó su vida a defenderla. Es la historia de una generación que entendió el precio de la libertad porque conoció su ausencia.

Y es, sobre todo, una historia que merece ser leída por quienes heredarán la responsabilidad de preservar las instituciones, los valores y las libertades que hicieron posible la grandeza de Occidente.

Porque las repúblicas no sobreviven por suerte. Sobreviven cuando hay ciudadanos dispuestos a defenderlas. Y los ciudadanos se forman primero en el hogar. Esa es la verdadera batalla por la memoria. Y también la batalla por el futuro.