sábado 25  de  abril 2026
ACUERDOS

Ecuador y República Dominicana refuerzan cooperación bilateral en migración y asistencia consular

Ambos países avanzan en acuerdos consulares para proteger a sus ciudadanos en el exterior y mejorar la gestión migratoria

III Comisión Binacional de Movilidad Humana con Ecuador - República Dominicana

III Comisión Binacional de Movilidad Humana con Ecuador - República Dominicana

Europa Press
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

QUITO.- Representantes de alto rango de los gobiernos de Ecuador y República Dominicana avanzaron este viernes en el fortalecimiento de su cooperación en materia de movilidad humana y asistencia consular, tras la celebración en Guayaquil de la III Comisión Binacional sobre Migraciones y Cooperación Consular.

Durante la reunión, las delegaciones de ambos países analizaron cuestiones clave relacionadas con los flujos migratorios entre sus territorios, así como iniciativas orientadas a fomentar una migración “segura, ordenada y regular”. También revisaron los instrumentos migratorios actualmente en vigor y aquellos que se encuentran en fase de negociación.

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Esta combinación de imágenes de archivo, creada el 28 de enero de 2026, muestra (izq.) El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pronunciando un discurso durante la conmemoración del 134.º aniversario de la Policía Nacional y la promoción de oficiales en la Academia General Santander de Policía en Bogotá, el 13 de noviembre de 2025, y al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, hablando durante una rueda de prensa junto al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (fuera de cuadro), en el Palacio de Planalto en Brasilia, el 18 de agosto de 2025. 
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Cooperación bilateral

El encuentro estuvo encabezado por los viceministros Saúl Pacurucu y Opinio Díaz Vargas, quienes reiteraron la voluntad compartida de reforzar la cooperación bilateral, combatir la migración irregular y garantizar la protección de los derechos humanos de las personas en situación de movilidad.

En este contexto, ambas partes destacaron la firma de un Acuerdo Interinstitucional de Cooperación Consular, destinado a mejorar los mecanismos de asistencia y protección a sus ciudadanos en terceros países donde no dispongan de representación consular propia.

Las delegaciones coincidieron en destacar el impulso de las relaciones bilaterales, que tendrá continuidad con la próxima visita oficial del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, a su homólogo dominicano, Luis Abinader.

FUENTE: Con información de Europa Press

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