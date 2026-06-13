sábado 13  de  junio 2026
DERECHOS HUMANOS

Foro Penal reporta que en Venezuela quedan más de 300 presos políticos

Dentro de los presos recientemente excarcelados está el caso de la joven Aranza Hernández, hermana de un teniente exiliado acusado de rebelión

Familiares de presos políticos exigen amnistía en una protesta para exigir la liberación frente a la Defensoría del Pueblo en Caracas el 4 de mayo de 2026

Familiares de presos políticos exigen amnistía en una protesta para exigir la liberación frente a la Defensoría del Pueblo en Caracas el 4 de mayo de 2026

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- La ONG Foro Penal reportó que el régimen de Venezuela mantiene a 389 presos políticos. La organización difundió su registro según el corte verificado hasta el 9 de junio.

De este grupo de detenidos, 357 son hombres y 32 mujeres, informaron el viernes. En el país permanecen detenidos, tras persecución, 225 civiles y 164 militares, así como 39 personas con nacionalidad extranjera.

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La organización informó en las últimas horas de varias excarcelaciones, entre ellas la de Aranza Hernández Castillo, de 19 años, quien había sido detenida desde el 21 de noviembre de 2025. Esta joven fue acusada de terrorismo, asociación para delinquir y financiamiento para el terrorismo. Es hermana del teniente Cristian Hernández Castillo, que se encuentra en el exilio y está acusado por presunta rebelión,

También, confirmó el Foro Penal, fueron excarceladas Génesis Rodríguez Araña y Daniela Araña, "arbitrariamente detenidas desde el 24 de enero de 2025". Ambas son familiares del teniente exiliado José Rodríguez Araña, quien se encuentra en Estados Unidos.

También fueron excarcelados los presos políticos Jhon Bladimir Jaimes y Daniel Rumbos. Llevaban 7 años en la cárcel y estaban condenados a 30 años.

Denuncian torturas

Por su parte, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos culminó su gira por Bruselas, Bélgica, donde denunció ante la Unión Europea la realidad de los presos políticos en Venezuela.

La activista Sairam Rivas presentó testimonios de víctimas de detención arbitraria en el país, quienes han sufrido aislamiento prolongado, incomunicación, desaparición forzada, falta de atención médica, así como torturas y tratos crueles e inhumanos.

"Estos encuentros nos permitieron presentar la realidad que siguen enfrentando más de 500 presos políticos que permanecen injustamente detenidos en Venezuela y las cientos de familias que, tras más de 150 días de vigilia frente a Rodeo I y El Helicoide, continúan esperando respuestas que no llegan", indicó el Comité en sus redes sociales.

FUENTE: Con información del Foro Penal/Comité por la Libertad de los Presos Políticos /TalCual

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