Trump anuncia que este domingo se firmará el acuerdo con Irán para poner fin a la guerra

El presidente Donald J. Trump responde a preguntas de periodistas en el Air Force One.

WASHINGTON — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado que el domingo se firmará el acuerdo con Irán para poner fin a la guerra, lo que permitirá reabrir de inmediato el estrecho de Ormuz, pero la república islámica no ha confirmado la fecha.

Después de semanas de negociaciones en punto muerto, Washington y Teherán hicieron saber en los últimos días que están cerca de un acuerdo para poner fin a la contienda bélica iniciada el 28 de febrero con la ofensiva conjunta de Israel y Estados Unidos contra la República Islámica.

Negociaciones Netanyahu afirma que el acuerdo de paz con Irán incluye la entrega de material nuclear

El primero en decir que era inminente fue Shehbaz Sharif, primer ministro de Pakistán, país mediador entre las partes.

"El acuerdo se firmará mañana, e inmediatamente después de su firma, el estrecho de Ormuz estará ABIERTO PARA TODOS", explicó el líder republicano en su red Truth Social.

El mensaje de Trump llega después de que el Gobierno de Pakistán, que actúa como mediador, señalara este sábado que el acuerdo podría firmarse de forma telemática en las próximas 24 horas.

No obstante, el Ministerio de Exteriores iraní había descartado que la rúbrica tuviera lugar el domingo, aunque dejó abierta la posibilidad de que se concrete en los próximos días.

En su mensaje, Trump aseguró haber logrado que la República Islámica renuncie a sus ambiciones nucleares: "Ya no quieren un arma nuclear, ni la tendrán, ni mediante compra, desarrollo ni ninguna otra forma de adquisición", afirmó.

¿Qué pasará con el uranio?

Según el mandatario, el acuerdo no incluye ningún "intercambio de dinero" con Irán y permitirá que Estados Unidos acceda al uranio enriquecido iraní para su destrucción.

El magnate republicano asegura que Estados Unidos irá a recuperarlo a Irán "en el momento oportuno". Hasta ahora Washington afirmaba que cualquier acuerdo debería conducir al "desmantelamiento" del programa nuclear iraní y permitir recuperar el material para destruirlo y sacarlo del país.

"Esperamos colaborar con Irán y con todo el Medio Oriente durante muchos años. Ojalá este proceso se desarrolle de forma rápida, sencilla y sin contratiempos", declaró.

De no ser así, Trump amenazó a la República Islámica con aplicar una "alternativa definitiva", en una aparente referencia a una nueva ofensiva contra el país.

Teherán afirma que el acuerdo que se está finalizando permitiría liberar fondos iraníes congelados, algo que niega Washington, y poner fin a las hostilidades en todos los frentes, incluida la ofensiva israelí en el Líbano.

Según la Administración estadounidense, el trato permitiría la reapertura total del estrecho de Ormuz, sin ningún tipo de peaje por parte de Irán, y sentaría las bases para desmantelar el programa nuclear de la República Islámica.

Pero, Irán dice otra cosa

Las versiones del posible acuerdo publicadas por los medios de comunicación iraníes y por Washington divergen.

El canciller iraní, Abás Araqchi, recordó que "mientras no se haya concluido un acuerdo completo (...) no se podrá afirmar con certeza que se ha encontrado un terreno de entendimiento".

Según él, el acuerdo prevé el levantamiento del bloqueo estadounidense de los puertos iraníes y una nueva forma de administrar el estrecho de Ormuz, vía estratégica para el comercio mundial de hidrocarburos, controlada por Teherán desde el inicio de la guerra.

"Ya no quieren armas nucleares"

El viernes la agencia de noticias iraní Mehr publicó lo que presentó como un borrador de protocolo de 14 puntos, en el que se cumplían una serie de condiciones iraníes como el derecho al enriquecimiento de uranio y la liberación de 24.000 millones de dólares de fondos iraníes congelados en el extranjero.

Trump afirmó, no obstante, que los iraníes "ya no quieren armas nucleares".

"En el momento oportuno, cuando todo esté en calma, entraremos y obtendremos el polvo nuclear, enterrado profundamente en las montañas, y lo diluiremos y destruiremos, ya sea en Irán o en Estados Unidos", dijo.

El canciller iraní abogó el viernes por diluir en Irán las reservas de uranio enriquecido al 60%.

Diluirlo a un nivel inferior al 5%, muy lejos del 90% necesario para fabricar una bomba atómica, alejaría la amenaza de un programa nuclear con fines militares.

Estados Unidos e Israel acusan a Teherán de querer dotarse de armas atómicas. La república islámica, el mayor patrocinador del terrorismo en el mundo, lo niega.

Al margen de las negociaciones, el Mando de Estados Unidos para Oriente Medio (Centcom) anunció de madrugada el derribo de "varios drones" lanzados por Irán contra "buques comerciales que transitaban por el estrecho de Ormuz".

"A nadie le importan los iraníes" -

En Irán, el diario conservador Kayhan estimó que el país debe mantener el control del estrecho de Ormuz, "la mayor debilidad del enemigo".

Contactado desde París, Alí, de 49 años, está desilusionado.

"A nadie le importan los iraníes", critica bajo anonimato. Él teme que, en caso de acuerdo, el poder "oprima a la población mil veces más duramente".

Said Sadeghi, un empleado de 49 años, es "muy pesimista". "Aunque la parte estadounidense acepte todas nuestras peticiones y exigencias, cosa que dudo mucho, podrían incumplir sus compromisos, romper el acuerdo y volver a atacar a Irán", afirmó.

Hasta el alto el fuego del 8 de abril, la guerra ha incendiado Oriente Medio, con miles de muertos, principalmente en Irán y el Líbano, además de sacudir la economía mundial.

En Estados Unidos Trump está bajo presión para salir de una guerra impopular, ante la proximidad de las elecciones de mitad de mandato de noviembre y en pleno Mundial de fútbol coorganizado por su país.

En cuanto al Líbano, otro frente de las negociaciones, un alto cargo estadounidense que pidió el anonimato indicó que se ha incluido en el acuerdo, tal y como reclamaba Teherán.

Hasta ahora Estados Unidos había intentado mantener este asunto al margen.

Líbano se vio arrastrado a la guerra el 2 de marzo, cuando el grupo proiraní Hezbolá atacó territorio israelí en apoyo a Irán.

Desde entonces, Israel bombardea el país. El sábado indicó haber atacado en 25 horas "más de 70 sitios" en el sur del país que considera vinculados al grupo chiita.

FUENTE: Con información de EFE y AFP