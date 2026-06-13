sábado 13  de  junio 2026
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Hallan cadáver frente al estadio donde entrena la selección de Irán en México

Tijuana, donde tiene su campamento la selección de Irán, es considerada una de las ciudades más peligrosas de México, con más de 1.200 homicidios en 2025

Oficiales de la Guardia Nacional en el Aeropuerto Internacional de Tijuana durante la llegada de la selección de Irán que competirá en el Mundial, el 7 de junio de 2026.

Oficiales de la Guardia Nacional en el Aeropuerto Internacional de Tijuana durante la llegada de la selección de Irán que competirá en el Mundial, el 7 de junio de 2026.

GUILLERMO ARIAS / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

TIJUANA.- Un cadáver en estado de descomposición fue hallado en el maletero de un carro estacionado frente al estadio en México donde entrena la selección de fútbol de Irán durante el Mundial 2026, constató AFP este viernes.

El vehículo, una camioneta Toyota gris, estaba en el estacionamiento de un supermercado frente al estadio Caliente de Tijuana, que el combinado persa usa a diario y que está próximo a su hotel.

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El "Team Melli" se vio forzado a última hora a instalarse en México, y no en Estados Unidos, donde estaba previsto inicialmente, como consecuencia de la guerra que mantiene enfrentadas a Washington y Teherán.

Al abrir el automotor este viernes, la policía enfrentó un fuerte hedor putrefacto. Efectivos, protegidos con trajes de seguridad, inspeccionaron el cuerpo en el lugar antes de retirarlo.

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La Fiscalía de Tijuana informó a la AFP que una patrulla descubrió el carro, y al inspeccionarlo "constató que en la parte trasera de la cajuela había una persona envuelta en una bolsa negra, con huella de violencia".

El despacho acotó que el vehículo estaba estacionado en el lugar desde el miércoles.

Tijuana es considerada una de las ciudades más peligrosas del país, con más de 1.200 homicidios en 2025, según las estadísticas oficiales.

Un convoy de la Guardia Nacional fuertemente armado escolta al autobús que transporta a la selección de Irán del hotel al estadio y viceversa, un recorrido que toma un minuto.

Este viernes, el equipo salió del estadio poco después de que las autoridades retiraran el cadáver.

El equipo no respondió a la AFP si reforzarán la seguridad después de este incidente.

Irán debuta el lunes en la Copa del Mundo jugando contra Bélgica en Los Ángeles, por la primera fecha del Grupo G, que completan Egipto y Nueva Zelanda.

Anselmi, nuevo entrenador del Elche

El técnico argentino Martín Anselmi dirigirá al Elche en la temporada 2026-2027 de LaLiga, después de que el conjunto español anunciase este sábado su designación como nuevo entrenador en sustitución de Eder Sarabia.

Anselmi, de 40 años, estuvo al frente del Oporto durante cinco meses en 2025, tras llegar al club portugués dese Cruz Azul de México. Posteriormente dirigió al equipo brasileño Botafogo durante tres meses.

FUENTE: AFP

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