viernes 28  de  agosto 2026
EXTRADICIÓN

Chile insiste en interrogar a Maduro al recibir a dos inculpados del crimen de Ronald Ojeda

Rafael Gámez Salas, alias el “Turko”, fue extraditado desde Estados Unidos y Alfredo Carrillo Ortiz, conocido como el “Gocho”, desde Colombia

El teniente Ronald Ojeda, exiliado venezolano en Chile. (Cortesía)

El teniente Ronald Ojeda, exiliado venezolano en Chile. (Cortesía)

Cortesía / X / Tamara Suju
Por Valeria Montero

SANTIAGO DE CHILE.- La Fiscalía de Chile mantiene su tesis de que el secuestro y asesinato del exmilitar venezolano Ronald Ojeda tuvo un móvil político, de ahí que insisten en interrogar a Nicolás Maduro, cuando recibió este viernes a dos de los inculpados que fueron extraditados desde EEUU y Colombia.

Al territorio chileno llegaron Rafael Gámez Salas, alias el “Turko”, y Alfredo Carrillo Ortiz, conocido como el “Gocho”.

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De acuerdo con la información del Ministerio Público, ambos imputados habrían participado en el crimen del disidente y refugiado político venezolano en calidad de miembros de la facción “Los Piratas” del Tren de Aragua, estructura criminal transnacional venezolana que opera hace cerca de una década en Chile.

Se han confirmado gestiones para interrogar a Maduro, prisionero en Estados Unidos, luego de que fuera extraído de Venezuela el 3 de enero en una operación militar estadounidense. Maduro espera por el juicio que iniciará en junio de 2027. Está acusado de tráfico de drogas, entre otros delitos.

Gámez, extraditado desde Estados Unidos, y Carillo, desde Colombia, llegaron custodiados por una comitiva de Policía de Investigaciones (PDI) a la base Grupo 10 de la Fuerza Aérea ubicada en la capital, desde donde serán trasladados bajo fuerte medidas de seguridad para ser formalizados por la Justicia.

Ambos serán internados en el Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad (REPAS), destinado a internos de alta peligrosidad.

A la fecha, son 26 las personas detenidas en Chile y el extranjero por esta causa criminal, con 19 a la espera de juicio y tres condenados.

Ojeda se oponía al régimen de Maduro

En febrero de 2024, Ojeda fue secuestrado y asesinado. Su cuerpo fue encontrado en una zanja de 1.4 metros de profundidad en la comuna de Maipú, en Santiago, la capital del país suramericano.

Ojeda formó parte de un grupo de militares que firmó un documento con el cual desconocían a maduro como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas venezolanas.

El régimen de Maduro le impuso cargos por traición a la patria en 2017 y lo degradó. A finales de ese mismo año logró escapar de la prisión y logró llegar a Chile.

Cobró notoriedad en 2022, cuando manifestó de rodillas frente al Palacio de la Moneda para condenar el diálogo entre chavismo y oposición y pidió libertad de los presos políticos. En 2023, el gobierno chileno le concedió el asilo.

FUENTE: Con infromación de EFE/La Patilla/BBC News

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