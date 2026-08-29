Consejo Superior de la Democracia Cristiana exige elecciones inmediatas en Venezuela

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump y con la jefa encargada de Venezuela Delcy Rodríguez, en una foto montaje.

CARACAS.- El Consejo Superior de la Democracia Cristiana para Venezuel a, que promueve la restitución del estado de derecho en el país, exigió realizar elecciones inmediatas con garantías “ante la falta absoluta de Presidente” para que un nuevo gobierno conduzca el destino del país, y llamó a EEUU “a corregir el rumbo mantenido hasta ahora”.

En un comunicado, la instancia política de la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA) expresó su preocupación por el rumbo político e institucional venezolano, a cargo de la actual jefa, Delcy Rodríguez, a quien se le venció el período de encargaduría en julio, tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero pasado.

Reparó además en la falta de transparencia del proceso de recuperación impulsado por el gobierno estadounidense para llegar a una transición y a elecciones.

El texto se dio a conocer en el contexto del anuncio del presidente Donald Trump de acordar con Rodríguez el “mayor acuerdo petrolero” que permite a EEUU obtener "el control mayoritario de más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo en Venezuela, sin costo alguno para el contribuyente estadounidense", según detalló este viernes.

Elecciones en Venezuela

“Vemos con preocupación que la política oficial norteamericana pareciera limitarse a operar con la estructura mafiosa y criminal de la dictadura, en una dinámica caracterizada por poca transparencia y tolerancia con conocidos responsables del mayor saqueo de las finanzas públicas en la historia de la nación”, indica el Consejo.

Aseguró que en medio del descontento de la población, “sigue intacto el aparato represivo” que no ha dado la libertad a todos los presos políticos civiles y militares ni ha clausurado los centros de tortura, todo lo cual podría dirigir el malestar hacia EEUU.

Insistió en llevar a cabo elecciones presidenciales, una exigencia que el Consejo hizo el 8 de julio pasado al instar al Parlamento a declarar la falta absoluta de Maduro y hacer cesar a Rodríguez como jefa encargada.

“En esas elecciones deben darse garantías para la plena participación de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia”, afirmó y advirtió que impedirlo convertiría a EEUU en “corresponsables de la continuidad de la peor tragedia de nuestra historia”.

El Consejo hizo referencia en el comunicado al acuerdo petrolero suscrito entre EEUU y Venezuela que fue “fuente segura y confiable de suministro energético” durante el siglo XX, pero que fue destruida con la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999, según señaló.

Sobre acuerdo petrolero

Exigió también que se den a conocer las condiciones de los acuerdos petroleros no informadas a los venezolanos..

“Se viene ejecutando un proceso de otorgamiento de áreas sin ninguna transparencia (..). Los venezolanos no tenemos la debida información sobre los volúmenes de producción y desconocemos la magnitud de los recursos financieros producto de las exportaciones petroleras. Tampoco conocemos el destino que se está dando a esos recursos”. “Tenemos el derecho de estar informados”, pidió.

Tras hacer mención al tema de la Deuda Pública de dudosa legalidad y monto desconocido, advirtió que “es tiempo de rectificar”

“Se requiere, con la mayor urgencia, un cambio en la conducción del país y la instauración de una administración transitoria basada en la transparencia y la honestidad capaz de conducir a Venezuela hacia un proceso electoral democrático, que le devuelva el poder al pueblo soberano”, urgió la instancia de la ODCA.

FUENTE: Con información de Comunicado del Consejo Superior de la Democracia Cristiana