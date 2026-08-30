Donald Trump asegura que usará petróleo venezolano para reponer las reservas de EEUU "muy pronto

WASHINGTON.- El presidente de EEUU , Donald Trump , aseguró que el petróleo de Venezuela , que forma parte del acuerdo con Caracas anunciado el viernes, será destinado “muy pronto” para la reposición de las reservas estratégicas de crudo de su país que la administración de Joe Biden dejó “vacías”.

El mandatario amplió la información este domingo sobre el convenio petrolero suscrito entre los dos países que supone el control de más del 20 % de las reservas probadas de crudo venezolano, luego de su anuncio el viernes pasado, y de las demandas de información sobre los términos acordados.

"Una de las cosas que haré con el petróleo venezolano es llenar las Reservas Estratégicas Nacionales que, debido al inepto Joe Biden, prácticamente han quedado vacías”, afirmó en su mensaje en su red Truth Social.

President Trump just announced that the newly secured Venezuelan crude will be used to instantly top off America’s empty Strategic Petroleum Reserve.



"SLEEPY JOE BIDEN"



World's largest oil deal will bring long-term price stability for regular American consumers. This deal… pic.twitter.com/edySxP2RQw — Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) August 30, 2026

De Venezuela para EEUU

“El proceso de llenado completo comenzará muy pronto y es un regalo de Venezuela para el pueblo de Estados Unidos", escribió, luego de que la jefa encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dio algunos detalles sobre el acuerdo este sábado, ante los reclamos por la falta de transparencia.

Rodríguez detalló que el acuerdo, del cual se desconocen la mayoría de los términos, contempla la producción de 1,5 millones de barriles diarios, y prevé el desarrollo de 17 campos estratégicos, con "un potencial probado de 65.000 millones de barriles de petróleo", durante 25 años.

Según cálculos, las reservas estratégicas de EEUU se ubican en torno a los 290.000 barriles, unos 225.000 barriles menos con respecto a la primavera pasada, un nivel no visto desde 1983 cuando el depósito aún sufría los efectos de la segunda crisis del petróleo.

El acuerdo considerado histórico se suscribe en el marco del tutelaje del gobierno de EEUU sobre Venezuela, bajo control de Rodríguez, quien fue vicepresidenta del depuesto Nicolás Maduro y en la actualidad jefa encargada desde que este fue llevado ante la justicia estadounidense por cargos de narcoterrorismo, en enero pasado.

FUENTE: Con información de Truth Social. red X, EFE