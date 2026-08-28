Trump anuncia el "mayor acuerdo petrolero" con Venezuela: "Una transacción histórica"

El presidente Donald Trump, habla en la Oficina Oval en la Casa Blanca, en Washington D. C.

El presidente Donald Trump saluda después de bajarse del Air Force One en la Base Conjunta Andrews, Maryland, el 28 de agosto de 2026.

El Secretario del Interior Doug Burgum (Izquierda), el Secretario de Estado Marco Rubio, y el Secretario de Defensa, Pete Hegseth, escuchan al Presidente Donald Trump hablar durante una reunión del gabinete en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca en Washington, DC, el 27 de mayo de 2026.

WASHINGTON — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un acuerdo petrolero con el régimen interino de Venezuela, que denominó una "transacción histórica", a través de su red Truth Social.

"Los Estados Unidos de América acaban de firmar un acuerdo con Venezuela sobre ¡EL MAYOR ACUERDO PETROLERO EN LA HISTORIA MUNDIAL!", señaló el mandatario estadounidense.

EEUU Trump entrega la Medalla de Honor Espacial a los cuatro astronautas de Artemis II

De acuerdo con el presidente Trump, ambos países acordaron que Estados Unidos obtuviera "el control mayoritario de más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo en Venezuela, sin costo alguno para el contribuyente estadounidense".

El acuerdo se llevó a efecto a través del secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

"Bajo mi dirección, el Secretario de Estado Marco Rubio y el Secretario de Guerra Pete Hegseth están trabajando en estrecha colaboración con la muy respetada presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y, a través de una asociación con negocios privados, han asegurado el control estadounidense mayoritario de más de 65 MIL MILLONES DE BARRILES de reservas petroleras probadas en Venezuela, sin costo para el contribuyente estadounidense", añadió.

"Acuerdo histórico"

En la publicación, el mandatario afirmó que el convenio le permitirá a Estados Unidos más que duplicar sus reservas de crudo.

"La histórica transacción que ¿más que duplica las reservas petroleras de Estados Unidos, aumenta considerablemente nuestro suministro de petróleo y reducirá sustancialmente los precios de la gasolina para todos los estadounidenses a largo plazo", añadió.

¿Qué empresas participan?

Antes del anuncio oficial, medios estadounidenses como el Wall Street Journal (WSJ) apuntaban este viernes a un inminente acuerdo con la energética Chevron, la única gran compañía que opera en Venezuela, y con otras petroleras para invertir miles de millones de dólares en yacimientos del país sudamericano.

Halliburton, compañía de servicios petroleros, sería otra de las multinacionales implicadas en las negociaciones dirigidas por el Pentágono y por el Departamento de Estado.

Según WSJ, está previsto que ejecutivos de varias compañías firmen la próxima semana en Caracas un acuerdo de producción y se espera que el secretario de Energía, Chris Wright, viaje también al país latinoamericano.

ExxonMobil y ConocoPhillips se mantendrían al margen por el momento, según el medio.

"Gran victoria"

Por su parte, Rubio describió el acuerdo como "una gran victoria tanto para el pueblo estadounidense como para el venezolano".

Según estima el secretario de Estado estadounidense, el acuerdo atraerá cerca de 100.000 millones de dólares en inversión privada, "respaldará miles de empleos bien remunerados e impulsará la reconstrucción de la economía de Venezuela".

"Demuestra cómo la audaz política exterior del presidente Trump impulsa logros bajo el principio de "Estados Unidos primero": asegurar reservas estables y petróleo de bajo costo en nuestro hemisferio, así como reducir los precios de la gasolina en el país", dijo.

El presidente estadounidense valoró que la transacción fortalecerá enormemente la relación con Venezuela dirigida por Rodríguez, a quien Trump ha descrito como una interlocutora válida para negociar.

Desde la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero de 2026, la relación entre Venezuela y Estados Unidos pasó de la confrontación a un progresivo acercamiento con el levantamiento de sanciones y una creciente normalización.

Delcy Rodríguez confirma "histórico acuerdo"

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó este viernes el "histórico acuerdo" petrolero con Estados Unidos y agradeció al mandatario de este país, Donald Trump, y al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, por "su disposición en el desarrollo" de una alianza que describió como "un hito histórico en las relaciones bilaterales".

En un comunicado, la líder chavista, al frente del Gobierno venezolano tras la captura de Nicolás Maduro por parte de EEUU en enero de este año, explicó que el acuerdo, anunciado previamente por Trump, permitirá "incrementar considerablemente la producción de petróleo con la participación de operadores privados".

En ese sentido, Rodríguez señaló que se contempla el desarrollo de 17 campos estratégicos, con "un potencial probado de 65.000 millones de barriles de petróleo, una inversión de más de 100.000 millones de dólares y más de 209.000 millones de dólares en tributos para el Estado".

FUENTE: Con información de AFP y EFE